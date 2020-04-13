受困疫情仍要看的展覽 — 楊北辰【與她相遇】十日展

對多數的人來講，可能都不會意識到一本書跟靈魂有什麼關係？

可是，楊北辰就真的抓到這層關係。

寫實雕刻，確實最能拉近作品與觀眾的距離。但相對的，寫實雕刻也最容易陷入因為過於技術熟練而少了足堪玩味的靈氣。因此，像；在這個範疇中，反而會成為藝術深度的阻礙。

2016年楊北辰開始進行〈歷史系列〉主題的創作。這個主題動念早在1999年他在西班牙薩拉曼大學美術創作研究所時期。這個大學的百年圖書館積累、收藏了相當豐富的古籍，楊北辰也就在這個時間點埋下希望這個以古籍為本的〈歷史系列〉雕刻計畫。

對比早期楊北辰以生活物件(皮箱、公事包、皮衣、鞋子…)為主的雕刻作品，這次在采泥藝術發表的首批〈歷史系列〉木雕作品，藝術家的心境變化，成為涵養新作精神的最佳養分。楊北辰已經學會了如何不再只是雕刻「物件」；而是去探觸物件的「靈魂」，這是生活情感深度的積累，讓藝術家不再只是關心物件外相，而會去探觸物件「曾經有過怎樣的『經過』」。

西方的古籍，多數封面是皮革，而事實上這些皮革的表面都會有深淺的圖案花紋與裝飾線條，這些細節在書籍依舊是新鮮的時候，確實會是極端清晰且易於辨識。但是，當書變舊；書(知識)的本質是不會改變，但書的「外衣」則會有歲月的皺紋，同時也會有每一位經歷過、翻閱過這本書的主人；對這本書的「溺愛程度」紀錄。50歲的他，對感情深淺的進出；更懂得取捨，也更懂得刻痕濃淡。他沒有流俗的只去琢磨古籍表面那些老舊或破損痕跡，他在一本本外表形狀相似的古籍，竟然能讓各自的「故事」呈現於外。古籍經過多少人的翻閱，封面留下怎樣被撫摸過的痕跡，甚至書頁因為過度翻閱，邊側已起毛邊；書背內側已經慢慢不再如新書時的黏貼緊密…，古書的靈魂在歲月疾速下兀自緩速呼吸著，楊北辰則讓這些靈魂逐一被喚醒。

間隔了10幾年再看這位藝術家的作品，當年在北京看他雕刻的皮衣、手套、皮箱…這些物件，再到今天看他的新作，楊北辰的感情豐富柔軟；已經能夠有了可以駕馭內在滄桑的心理風景書寫能力。那個曾經戰戰兢兢對寫實雕刻充滿著一絲不苟的藝術家，此刻；仍然有著堅定的藝術信仰。但現在的他；不是只用眼睛在看物象，他在心理有個容器；能盛裝現實的坎坎坷坷、無奈落寞，卻也有空間擺下珍惜與愛。在面對新的創作，已經學會把這容器裡的「心情」細細收拾到作品身上。藝術，走到這裡，已經不再只是技術的表述，而是心的紋路。