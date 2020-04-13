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當整座城市活像一間候診室…

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

經常要人下跪的人，這回；自己也跪下了。

在病毒面前，再如何自我感覺良好、再多麼妄自尊大的人，也不得不謙卑。我們開始習慣了採疫情的相關數據來檢視誰無法回到身邊、接下來的工作又將如何進行修正。在一種毫不察覺的情況之下，疫情竟然也剝奪了每一個人愛的力量，甚至友情的力量。原因在於，愛需要有一點未來，但這疫情屢屢教人看不到明天，現在我們僅剩盡是些片段的時刻。

2020東京奧運，終於喊停/延期。國際大城市的博物館、美術館、畫廊，都宣布暫時休館；卻也同時不敢肯定何時能重新開館。春季表訂上的藝術拍賣會，日期往後順延之餘，也無法預知是否還會再生變。在紐約瞬間成為疫情震央區，香港蘇富比將已決定移至紐約舉行的春季現代藝術夜拍，再度移回7月香港舉行。瑞士巴塞爾展會也決定延至9月17-20日。封城、鎖國，不再是上個世紀教科書上的形容，而是現在進行式的動詞。人與人之間的關係變得極度動搖，對自己的鄰居都難以信任，深怕卸下心防稍一閃神，對方會把病毒分享給你。現在所有人心裡只容得下一個古老又陰鬱的希望，那就是無論如何都得活下去的堅持。

面對一個又一個推翻/改變的藝術行程，四月；我們再度採取《CANS藝術新聞》與《亞洲藝術新聞》合刊，讀者的權益，也會再次妥善照顧到。儘管今年的春天如此蒼白與脆弱，但春光豈能辜負呢？編輯部採取跨點的羅織方式，呈現三篇不同鑿入點的美術館選題，法國賽努奇博物館、紐約MoMA美術館、位於台灣台中的國美館，無論是重新整建之後的再出發或對美術館深根期許，都有相當剖析的介紹。展覽也呈現具有沉澱、深思的意涵，例如；江賢二畫裡沉靜的光、【雅努斯】主題展中；藝術家豐厚的內力、安通‧庫恩斯特與范姜明道的幽默、【梵相丹青】主題所透露的莊嚴慈悲…。拍賣年鑑小組再一次發揮整合與統計能力，理出李可染在拍賣市場50大成交紀錄。藝術，無力成為擊退病毒的疫苗，但藝術卻能讓生活導回日常，讓人不致始終陷在心理恐懼威脅。

我們始終要記住，當使單獨一個人的痛苦成為集體感染時，那就是疫情、那就叫瘟疫。

比爾蓋茲在英國《太陽報》發表的公開信提到『病毒提醒我們，我們真正的工作並不是我們打的那份工，…，我們真正的工作是互相照顧、互相保護、互助互利』。

病毒，固然傷身、造成生死離分，但病毒也讓我們有新的功課。

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