「ONE ART Taipei 2020藝術台北」圓滿落幕 展期三天參觀人數破萬人 響應年前藝術盛會

第二屆「ONE ART Taipei 2020 藝術台北」於台北西華飯店隆重回歸，並於2019年1月19（日）畫下完美句點，三天展期參觀人數破萬人，締造總銷售額超過千萬的極佳銷售佳績！

本屆共67間國際畫廊齊聚，同時邀請跨界時尚潮人丁春誠與資深舊貨獵人凱特雷（Daniel Rea Ketter）的「特別呈現（Special Present）」展間---「MY WORD/ MY WORLD」，以其精心且具創意的互動性陳列方式，獲得眾多人的肯定與喜愛；周邊活動如「快閃美術館（Pop Up Museum）」、「Art and Only」暖身特展、「新賞獎（ONE ART Award）」展覽，與聯合台北西華飯店推出的「西華藝術菜單」等多項精彩活動，為一月藝術盛季渲染無限的喜悅。

開幕午宴貴賓雲集 「新賞獎」藝術新銳同亮相

「ONE ART Taipei 2020 藝術台北」本屆的「新賞獎」，邀請策展人與藝評家王嘉驥 、國立彰化師範大學美術系副教授吳介祥、台北市美術館館長林平、策展人與藝評家張禮豪、天亮醫療器材股份有限公司 董事長廖學福組成評審團，在1月17日開幕午宴上公布與頒發三名優選者名單與兩件入選作品，優選作品分別為：也趣藝廊的西班牙藝術家Carlos Sagrera 的〈Shrine Cloth〉、伊日藝術計劃的臺灣藝術家邱懷萱的〈切開後的閱讀-植樹計畫〉、潮時藝術的歐靜雲的〈青鳥的守護者〉；二名入選作品分別為：朝代畫廊的曾上杰的〈Swinger〉、雲清藝術中心的大坂秩加（Chika Osaka）的〈當作一種回憶保有它〉（Keep to Own It as A Memory）。

另外今屆特別推出「最佳空間呈現（Best Interior Design Award）」獎項，則由臺灣畫廊伊日藝術計劃（YIRI ARTS）拔得頭籌，植栽、音樂、與其帶來的各畫作的色調的巧妙搭配，共譜和諧且舒適的觀展空間，讓人踏入出世的藝術園地。

快閃美術館和藝術菜單同時鉅獻 令人目不暇給

遍布於西華飯店公共空間的「快閃美術館（Pop Up Museum）」，從一樓門口進去即可見日本當代最具代表性攝影師作品，花團錦簇與繽紛的色彩盛情迎接，洋洋的藝術氛圍一氣呵成；而gallery UG旗下藝術家野原邦彥（Kunihiko Nohara）雕像作品〈Cooking〉亦在門口、二樓亨利酒吧（Henry’s Bar）迎賓。與西華TOSCANA義大利餐廳合作的「西華藝術菜單」，讓大家不僅觀賞、更能以味蕾感受。