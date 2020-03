「ONE ART Taipei 2020藝術台北」圓滿落幕 展期三天參觀人數破萬人 響應年前藝術盛會

第二屆「ONE ART Taipei 2020 藝術台北」於台北西華飯店隆重回歸,並於2019年1月19(日)畫下完美句點,三天展期參觀人數破萬人,締造總銷售額超過千萬的極佳銷售佳績!

本屆共67間國際畫廊齊聚,同時邀請跨界時尚潮人丁春誠與資深舊貨獵人凱特雷(Daniel Rea Ketter)的「特別呈現(Special Present)」展間---「MY WORD/ MY WORLD」,以其精心且具創意的互動性陳列方式,獲得眾多人的肯定與喜愛;周邊活動如「快閃美術館(Pop Up Museum)」、「Art and Only」暖身特展、「新賞獎(ONE ART Award)」展覽,與聯合台北西華飯店推出的「西華藝術菜單」等多項精彩活動,為一月藝術盛季渲染無限的喜悅。

開幕午宴貴賓雲集 「新賞獎」藝術新銳同亮相

「ONE ART Taipei 2020 藝術台北」本屆的「新賞獎」,邀請策展人與藝評家王嘉驥 、國立彰化師範大學美術系副教授吳介祥、台北市美術館館長林平、策展人與藝評家張禮豪、天亮醫療器材股份有限公司 董事長廖學福組成評審團,在1月17日開幕午宴上公布與頒發三名優選者名單與兩件入選作品,優選作品分別為:也趣藝廊的西班牙藝術家Carlos Sagrera 的〈Shrine Cloth〉、伊日藝術計劃的臺灣藝術家邱懷萱的〈切開後的閱讀-植樹計畫〉、潮時藝術的歐靜雲的〈青鳥的守護者〉;二名入選作品分別為:朝代畫廊的曾上杰的〈Swinger〉、雲清藝術中心的大坂秩加(Chika Osaka)的〈當作一種回憶保有它〉(Keep to Own It as A Memory)。

另外今屆特別推出「最佳空間呈現(Best Interior Design Award)」獎項,則由臺灣畫廊伊日藝術計劃(YIRI ARTS)拔得頭籌,植栽、音樂、與其帶來的各畫作的色調的巧妙搭配,共譜和諧且舒適的觀展空間,讓人踏入出世的藝術園地。

快閃美術館和藝術菜單同時鉅獻 令人目不暇給

遍布於西華飯店公共空間的「快閃美術館(Pop Up Museum)」,從一樓門口進去即可見日本當代最具代表性攝影師作品,花團錦簇與繽紛的色彩盛情迎接,洋洋的藝術氛圍一氣呵成;而gallery UG旗下藝術家野原邦彥(Kunihiko Nohara)雕像作品〈Cooking〉亦在門口、二樓亨利酒吧(Henry’s Bar)迎賓。與西華TOSCANA義大利餐廳合作的「西華藝術菜單」,讓大家不僅觀賞、更能以味蕾感受。