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9/18-2021/2/8 紐約魯賓藝術博物館【死亡不是終點】特展
紐約魯賓藝術博物館（Rubin Museum of Art）每年都會選定一個年度主題，作為全年的策展節目核心依據。
為了呼應2020年度主題「無常」（impermanence），魯賓博物館將於今年9月18日推出全新特展【死亡不是終點】（暫譯：Death Is Not the End），展至2021年2月8日止。
本展分為三大單元：人間、煉獄、來世；將通過版畫、油畫、唐卡、雕塑、泥金抄本、骨頭飾品、宗教禮器等共30餘件展品，年代跨越1200年，探索藏傳佛教和基督教的藝術分別表現了怎樣的死亡觀與來世觀。
亮點展品包括魯賓藝術博物館藏的〈西藏19世紀 生命之輪唐卡〉、〈西藏18世紀 閻羅法王唐卡〉、〈西藏18世紀 彩陶撒瑪沙納神像〉、〈西藏18至19世紀 觀音菩薩淨土〉等，此外還有來自大都會藝術博物館、摩根圖書館與博物館、納爾遜-阿特金斯藝術博物館、比利時河畔博物館、倫敦惠康收藏館等等機構之藏品。
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