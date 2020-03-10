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新型冠狀病毒疫情 大大衝擊藝術品市場價值及其流動性

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

農曆年前，中國武漢傳出肺炎感染案例且人數迅速攀升並造成患者死亡。如今這個名為新型冠狀的病毒不僅僅在中國大陸，而且在亞洲日本、韓國、歐洲意大利、德國、還有美國大陸帶來恐懼；截至3月2日，全球確診人數達88,278人，死亡人數3,039人，各行各業都受到疫情的牽動面臨前所未有的挑戰。許多展覽和拍賣活動都被迫延期或停辦，為全世界藝術產業運行帶來嚴重衝擊。

可以預判新型冠狀肺炎對全球衝擊將不止於健康威脅，對各個產業和經濟運行都會帶來前所未有的頓挫，甚至會是全世界經濟走向熊市的黑天鵝。

全世界經濟有可能來到「惡性通貨膨脹」的邊緣

目前股市下跌、房地產買賣停頓已是事實，但在各國政府相繼投入印鈔救市下，各國的股市、房地產應不至於大幅下跌，不過全世界的經濟有可能來到「惡性通貨膨脹」邊緣。

在經濟學上「惡性通貨膨脹」是一種不能控制的通貨膨脹，在物價很快上漲下，使貨幣失去價值。大家不願持有現金，寧可把金錢投放在外國貨幣或非貨幣資產。在日常生活上民眾可以輕易感受得到物價的上漲幅度。例如德國在1920年代初，物價曾在每49小時增加1倍；匈牙利戰後曾每15小時增加1倍。1993年10月至隔年1月，南斯拉夫每月通膨就高達百分之3.13億；烏克蘭、秘魯、墨西哥、阿根廷、巴西等，亦在1980或90年代面對嚴重通膨。

「惡性通貨膨脹」對經濟影響是災難性的，要制止只能透過發行新式貨幣，並限期新舊式貨幣的兌換；在兌換期限過後，廢止舊式貨幣流通止血，重建民眾對於貨幣的信心。政府介入民生必需品的物價管制，對於有囤積或哄抬物價者予以嚴辦，並以公倉方式穩定物價。目前各國政府都緊盯局勢發展，並做出因應的正確決策下，全世界經濟還不至於走到「惡性通貨膨脹」斷崖，但通貨膨脹的憂慮絕對是無法避免的，所以這會是疫情過後大家所要面對的問題。

藝術金融 會是下一波藝術市場發展重要的關鍵

藝術品行業，過去參與的人更多是為了愛好，但隨著價格的不斷攀升，藝術品已成為股票、房地產，個人財富資產配置的重要一環。

但藝術品保值、不避險且流動性的風險，在這波「新型冠狀肺炎」肆虐期間完全顯露出來，這段時間相信大家都懷疑過它的市場價值及其流動性；所以疫情後如何強化藝術品與金融系統間的合作，銀行願意提供藝術品抵押借貸，讓藝術品收藏更具有流動性，將成為藝術品市場下一步發展的重要關鍵。

經過這次「新型冠狀肺炎」的考驗，相信手上擁有不同項目藝術品的人，會更看重手上擁有藝術品的流動性。什麼樣的藝術品能快速變現？什麼樣的藝術品可以抵押借款？什麼樣的藝術品能很快找到接手買家？這些都會是往後新舊收藏家都必需考量的。

所謂「未看買、先看賣」，應該是這波新型冠狀肺炎疫情後給藏家們所上的最重要一課。

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