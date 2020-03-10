請把自己照顧好 因為路還很長…

真的很對不起，這回我們遲到了。

眼尖的您，或許也可能立即發現；這個月《CANS藝術新聞》與《亞洲藝術新聞》又一次合體。

是的。沒有錯。三月，我們與海內外的藝術產業同樣面臨到前所未有的衝擊，新冠肺炎(COVID-19)疫情相繼讓一個城市又一個城市淪陷，也毫不客氣摧毀了生活的日常。春季的藝術活動一個個取消或展延，即便是農曆春節假期已經結束許久，在亞洲仍有許多地區、許多單位無法正常復工。編輯部也曾仔細考慮過是否停刊？是否採春季刊？但最終香港蘇富比如常舉行春拍的新戰略鼓舞了我們。我們相信藝術產業一定會在這波挫擊過程找到自己的節奏、理出自己的應變方法。於是，我們在每年慣例年度特刊之外，首度選擇在常態月份進行兩本雜誌的合刊方式出版。因為，有很多藝術事、藝術人始終堅持固守本分不輕易妥協；這些都讓我們很想在如此非常時機中與大家分享。但對於這個不得不的因應方式，我們也要很慎重向所有訂閱的讀者說聲抱歉，同時您們的訂閱權益也都將會在到期數順延一期，希望大家能夠諒解。

這期的封面故事是香港蘇富比在面臨疫情打亂的情態下，以無比的勇氣提出「日程正常但跨時區」戰略；首創蘇富比亞洲現代藝術夜拍，將從香港移至紐約舉行的歷史新頁，此舉更贏來藝術產業的喝采。更甚的是香港蘇富比攔下總清稿/上機的最後一刻，再度傳來另一項別具意義新內容；在紐約的這場夜拍中，會有三件作品特別並列為公益拍賣項目，蘇富比將會把三件作品的拍賣傭金提撥出來做公益用途；分別捐贈給武漢、香港、台灣三個地區作為疫情防護專款。

另外，這期值得推薦的重要專輯還有：洛杉磯LACMA推出【真相所在-仇英藝術特展】、3月12日至19日如常舉行的第11屆【紐約亞洲藝術週】、2019骨董《拍賣年鑑》精選輯。再者，不同世代的藝術專業人士如何詮釋自己的藝術志業，這三篇專訪更值得一讀：卸任的東京森美術館長南條史生對年輕策展人提出怎樣做事與做人箴言？來自巴黎的Villepin如何喊出專為藏家打造為宗旨的畫廊呢？台北TKG+主持人吳悅宇又是如何走過10年當代藝術畫廊運營的點點滴滴呢？

面對疫情未來的不確定性，我們與您一樣都深感恐懼。但是，害怕並沒有辦法讓我們生出任何力量去戰勝恐懼。尼采說『凡是殺不死我的，會使我更強大』。《CANS藝術新聞》與《亞洲藝術新聞》選擇跟所有華人地區的藝術產業一起來面對。未來的路，還很長；請記得要好好照顧好自己。