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藝術的無限 源自於生活細節極致追求

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

我從不相信浪漫。

我相信所有的浪漫，都根源於秩序；一種對內在、生活的秩序之後，所展現於外一份發自心理的愜意。

這就好比對胡坤榮的抽象幾何繪畫來說，我確實很難說服自己去說他的藝術是浪漫的！儘管，他的作品有著相當「可口」視覺顏色，那是任何一個人只要是屬於罹患「嗜色症」的，一接觸他的作品，就會不自覺被他作品所呈現於外的顏色給醉倒。進而，會啟動社會慣性閱讀模式認為；會使用這樣顏色的藝術家一定是屬於浪漫的。

可是，胡坤榮卻說，「我不是一開始就那麼懂得跟顏色相處。如果真要算時間，我面對固定顏色反覆訓練；這一訓練就足有25年。因為，固定顏色當你一次又一次面對的時候，你必須有一次再一次推翻、跳脫上一次使用時的慣性，也就是你不能再讓同一樣顏色始終停留在相同的氣質底下。你必須不斷去嘗試讓顏色在自己手裡，能夠一次次呈現不同的感覺。這個當中，存在著不單單只是顏色，還有顏色與空間的問題」。

在這裡，胡坤榮提到「顏色」、「空間」這兩個主要節點。基礎上，顏色是不存在空間。空間，是必須建立在結構上。也就是說，當顏色堆積在一起，空間是很難被判讀。可是，一旦色彩與色彩之間因為有了結構，就會出現呼吸感、就會產生迴繞性，色彩就不再只是色彩，它們開始出現了立體層次與依融關係，也產生了結構的章程，正因為有結構，空間；就穩穩地矗立在那裡了。

不過，胡坤榮在這一段話裡，還有著一個最關鍵的點就是在於-時間。

時間是琢磨出胡坤榮藝術的一個非常重要推手。

在這位藝術家的藝術與生活上，幾乎沒一樁事是那種一蹴即成的。這讓胡坤榮也學會在生活的過程中，慢慢去琢磨出一個他講究極致的道理。當生活的追求也是通過時間的雕鑿而有了輪廓，這就更讓胡坤榮也能把生活裡的態度放到對藝術的要求上。於是，熟悉他的朋友總會說，他是一位慣於「走火入魔」的人。

例如，他自己釀醬油。最起初是他自己先動心想做這件事，但，他深怕自己一開口，太太會置疑他的想法。於是，他選擇先不讓自己主動開口說想做件事。誰知道，太太有天竟然跟他說；我們自己來釀醬油吧！我們去把那本釀醬油的書買回來，釀醬油應該不難…！這真是讓胡坤榮心理打鑼敲鼓樂不可支。因為，如果是太太先開口說這事，那就表示他後續發展有可能產生的麻煩事，太太也都會能包容。問他，您為何想自己釀醬油的呢？他很嚴肅回答說「因為，我小時候吃過2毛錢的一碗滷肉飯，我對於那碗飯那乾乾淨淨沒有太多不必要的添加味的滷汁印象深刻」。「醬油，這種調味如果本身有太多添加物，它就會抵消你品嚐這個調味真正本質原生的醇厚味道。我因為有過這樣的經驗，然後發現目前這樣的純正已逐漸在減少、慢慢流失，才讓我更想自己來釀醬油、想要去找回那道過去的味道」。結果，製作醬油的器具慢慢往家裡搬，這還都沒有興事。但他畢竟是釀醬油的新手，他買的黃豆是四年的老黃豆，可是第一次試做；失敗；倒掉20斤。第二次，又失敗，太太說話了；因為他沒立即處理那一缸做失敗的豆子。太太要他以閃電般動作處理那一大盆「生命姿態」有點慘烈黃豆。他倒掉60斤！他說「可是，我就喜歡自己經驗不足呀！喜歡遇到失敗呀！因為，這就好像我在創作的時候一定會遭遇瓶頸、鬼打牆，但我只要遇到瓶頸，就也等於諭示著下一步我會找出方法，我會發現新的東西。假如，我在藝術創作過程沒有遭遇瓶頸，我會感到落寞」。對於釀醬油這件事，他一試再試，因為舉凡是需要發酵，就需要時間、氣候慢慢等待與成全。胡坤榮形容在釀醬油過程是「驚心動魄」。他說「當黃豆開始進入發酵的時候，而且在這釀造過程一點生水都不能進」。也就是說釀的醬油，連生水都不能有一滴。「遇到黃豆開始發的時間，我徹夜守著不敢睡，我就看著黃豆慢慢長出一層白膜；然後慢慢變成金黃色，你真的感覺到眼前的豆子是活的」。「我這種釀醬油的方式，也就等於是日本寺廟在釀醬油的格局，量；少。但卻是最純淨的」。

釀醬油，都能做到如此一絲不苟，喜歡聽古典音樂、喜歡喝茶、養盆景、種菜、釀醋…，胡坤榮每碰一樣生活的事物，都有一種無可救藥的偏執，一種都要置之於死地而復生的決然。

在古典音樂方面，一開始聽貝多芬，也聽莫札特、馬勒…，為了要聽古典音樂，他簡直卯起來跟自己拚了。1970年代花了52萬台幣買了一組音響，起初音響店老闆還不想賣他，覺得他一點都不像是玩音響的發燒友。他竟然願意花了一年時間；每個月、每一周都去音響店老闆那裡坐坐、聊天，終於才打動老闆願意賣給他。而且，52萬買的還是二手！但胡坤榮還是樂不可支。有了音響卻發現聲音出來的共鳴不夠好，他找出原因是因為住家地板出問題！住家的木質地板挖起來看，才發現木頭地板底下木樁間隔是30公分；也就是密度太寬了。應該15公分間隔才能讓回聲出來的聲音是美的。

結果，地板全掀開，木樁間隔全改。喜歡喝老茶，但他更是嚴格從茶農那裡拿到茶葉之後，裝在那個罐子，就堅持不肯再轉換到另一個罐子！他的原因很簡單。他認為，茶葉烘培成熟之後，進入罐子，其實茶葉的本身還是會繼續起變化。當你打開一次、取用一次，茶葉都會與空氣接觸，空氣濕度多，相對讓茶葉有陳化的時間。「舉例說，如果你的茶罐子在打開/取用，剩下的80%或50%往往都會因空氣濕度進入罐子而讓茶葉的味道發生改變。因此，我春天拿到茶葉之後，茶葉會繼續執行它的陳化作用，白露過後，喝的茶就能有漂亮的老韻。中秋至冬天，也是可以喝的時間，但冬季直到過年後，我一般就不喝。我的想法很單純。我認為，茶葉是有生命，它會因節令的變化而出現體質改變，你必須讓茶葉也可以依著節令而休養生息，這樣茶的味道也會越喝越有味道」。原來，懂得喝茶的人，也要懂得跟茶葉相處。

胡坤榮對於生活這些細部如果都能做到如此的周延，那當這樣的態度換到對待藝術創作，也就更不難想像他會願意以25年時間去慢慢琢磨固定的顏色，而在這些純色裡面找到質量和強度。

凡事追求極致之後，所呈顯出來的單一、純粹，反而更鍛造出一個更具有心理滲透的想像，浪漫；在這個時候就不是形式表面的薄淺，是落盡繁華之後始見真淳的安定與豐沛。

(本文為濃縮版本，完整文章係登錄於乙亥年冬季號茶雜誌)

2020年2月號(合刊) No.181

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