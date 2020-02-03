專訪 趙旭：在我看來 2020年 又是一次千載難逢的機會

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2019年，中美貿易戰開打，中國直接面對經濟的衝擊，藝術品拍賣行業無法迴避的受到衝擊，成交數據快速下滑，此現況完全可以從這期《CANS藝術新聞》和《拍賣年鑒》所整理出的2019年拍賣成交TOP10天價排行榜一目了然。就在市場信心力嚴重不足的環境下，行業裡大多數人都認為，這波市場危機將持續衰退個好幾年；不過趙旭卻這樣不認為。就在2019年歲末，趙旭發送一篇「我是如何做藝術交易」一文的同時，在微信圈說：『歷史就是這麼巧合，2009和2019的經驗有很多相似的地方。2009藝術品市場爆發，十年後，2019年藝術市場的精品，依然可以過億人民幣成交，藝術品自有它獨特的魅力』。或許趙旭看到的是「經濟越差，機會越多」。展望新的2020年，對於拍賣這行甚為熟悉的趙旭，所看到的千載難逢機會又是什麼？

本期以趙旭作為封面人物，《CANS藝術新聞》在北京特別專訪到他，由本刊社長劉太乃作為提問人，請趙旭分享他對2020年全球拍賣行業的看法，以下便是他的詳實答覆（其中部分內容摘錄自趙旭即將出版的《藝術的交易》一書）。

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劉太乃：一如您在微信朋友圈所提到的，您認為2019年市場與2009年市場有許多相似的地方，您是怎麼看現在所謂經濟危機與轉機的關係？

趙旭：自90年代到今天，我經歷了三次金融危機，每次危機到來，都與藝術品拍賣業擦撞出火花，經濟危機對藝術品拍賣並不是危機，反而是機會。在我看來，中國藝術品行業起伏與金融市場息息相關，我與太乃兄是從95年認識的；您還記得嗎？我們認識時，我還是個藝術家，那時我懷抱著做個藝術家的理想，在中國美術館舉辦了個展後，又到新加坡辦了畫展；不過，那時候做藝術家實在太窮了！雖然至今我還是那麼熱愛創作，但從1995年左右，我便開始投入藝術品買賣。（為何看不到我1997-2000年間的作品，便是因為那幾年我在做藝術品買賣交易，停下創作）很遺憾的，1995年我進入這個行業就碰到亞洲金融危機，但因中國還未全面對外開放，亞洲金融危機對內地影響不是太大。兩岸當時還處於相對封閉的形勢，但是中國藝術品從85年逐漸在華僑圈內成為被追捧的文化熱點，美國、日本、台灣、香港、新加坡，成了中國藝術品熱的新試點。

1995年的亞洲金融危機是中國藝術品的第一個分水嶺。回頭看1979到1984這五年，這是中國藝術品熱的開端。從1985年開始狂熱起來，吳冠中作品在日本、美國、香港等地展出，奠定了廣泛的國際市場基礎。他是中西互融的當代美術開拓者，1980年代後期，吳冠中作品受到香港拍賣市場青睞。1991年11月，吳冠中的水墨畫〈交河故城〉在香港蘇富比以260萬港元成交。1992年3月，倫敦大英博物館首次為中國在世畫家辦展，推出【吳冠中：一個20世紀的中國畫家】。同年，吳冠中踏上去新加坡、印尼寫生之路。在同一時期，對藝術嚮往的人們從外地進入北京的圓明園畫家村，張曉剛、方力鈞等，開啟中國當代的鴻蒙之篇。1991年新加坡蔡斯民的「斯民藝苑」成立，他經營著吳冠中、曾梵志、方力鈞、張曉剛。曾梵志1997年在新加坡「斯民藝苑」做展時，一張畫都沒賣掉，包括王廣義等藝術家的作品，說明在那時，中國當代的市場在國外開始消失；這個節點正是來自亞洲金融危機。

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而亞洲金融危機卻帶動了中國藝術品行業的崛起，市場從那時開始轉向國內，畢竟中國對於本國藝術品的市場容量是可怕的！經濟差時，藝術品反而成為避風港，當時中國嘉德已成立三年，中國藝術品在當時屢創新高，1995年10月，〈毛主席去安源〉已有605多萬人民幣的成交價，創下了當時華人油畫在國內拍賣的最高紀錄，而下一口來自印尼的郭先生，這也說明，在亞洲金融危機的陰影下，藏家對藝術的熱情並未受其影響，還在逐漸崛起，這一直影響到2003年。

劉太乃：剛剛談到1995年亞洲金融危機，帶動了東南亞中國藝術品回流熱潮，您也從一位藝術家身份，投筆從戎投入藝術品行業買賣。接下來第二次經濟危機，應該是2008年的雷曼兄弟破產，所衍生的國際金融危機影響不僅僅是亞洲，更是全球性的。您是怎麼經歷藝術品行業的第二次經濟危機？

趙旭：2008和隔年的2009年，我毫不誇張的說，那是趴在地上喘氣的年頭！但機會往往就在這個時刻發生。沒錯，2008年全球金融危機影響到所有人，包括最有名的收藏家尤倫斯，那時尤倫斯在北京798已成立尤倫斯當代藝術中心，他的收藏實力與知名度無人不知、無人不曉。在因緣際會下，那一年尤倫斯將整批作品託付保利拍賣，當時沒人敢接，我初生之犢不畏虎地接下這一單。2009年的秋季，是我從事拍賣行業以來，所經歷最為震撼的拍賣會，所以，您能說危機與機會不是並存的嗎？

中國藝術品由此奔向億元時代。2009年春拍，劉益謙在保利花了6000多萬買到了宋徽宗〈寫生珍禽圖〉，這個價格當時帶給市場的信心和影響，就同劉益謙在拍完〈寫生珍禽圖〉時跟我講的：「市場變了啊！趙旭，你小子要注意。這次的拍賣讓你搞成這樣，聚了這麼多人，全世界的人都來北京了啊！市場會在你想像不到中起來了，會有一個歷史性的變化。」由於春拍的成績，產生了蝴蝶效應，2009秋拍，很多重要拍品蜂擁而至，一些之前讓我們望塵莫及的大藏家，也都陸續和我們取得聯繫。保利秋拍推出尤倫斯男爵第二部分收藏的專場，有另外兩件最重要的古代書畫：明代吳彬的〈十八應真圖〉和宋代曾鞏的〈局事帖〉。曾鞏的〈局事帖〉，八百萬起拍後，價格一直飆升，誰都沒有想到，這一幅小小的書法作品，竟然成交了一億零八百萬。當時有些人覺得買家肯定買貴了，砸在手中了，沒想到六年後在嘉德被王中軍以兩個億買走，油畫夜場中吳冠中的〈坦尚尼亞大瀑布〉3080萬人民幣成交，成為2009年全球吳冠中作品最高紀錄。齊白石〈可惜無聲〉，沒想到在3000萬人民幣以後竟還有六塊牌子在舉，包銘山老師的牌子與其他兩塊牌子一直追到最後8600萬，加傭金近億元。哇！全場震驚了，新的紀錄誕生了，這成為了當時全球最貴的中國近現代書畫作品。吳彬的〈十八應真圖〉，當競拍價在9000萬人民幣的時候，幾個競標對手停了很久，全場像靜止了一樣，鴉雀無聲，然後價格開始以50萬為階梯緩慢攀升，當拍到1億的時候，全場又轟動了，中國藝術品的億元時代到了！全場掌聲持續了一分多鐘，現場非常火爆，但價格還在不斷攀升，在一億五的時候停住了，拍賣師都喊累了，正要落槌時，一直沒動靜的劉益謙突然對拍賣師講：「我加一百萬。」最後，這張畫以一億五千一百萬落槌，加傭金近一億七千萬成交！

劉太乃：所以您認為第三次經濟危機，就是從去年開始的中美貿易戰嗎？

趙旭：沒錯，從2008年雷曼兄弟所衍生出的全球經濟危機，現在正好十年。2019年開始的中美貿易戰，又是一個國際經濟下滑的年頭，嚴重的是它的的確確影響到中國，跟過去二次經濟危機都發生在海外有很大的不同，它直接衝鋒到中國內地經濟，是中國至今要面對的最嚴厲挑戰。

這像是一個迴圈，我們現在的狀況與1996年、2008年的情況非常像。當年的兩次金融危機，大陸力挺香港，頻出救市奇招，內地波及有限。這一次中國受到正面衝擊，但我相信，如前兩次一樣，商機也往往在危機中顯現。但我們也在這麼多年的藝術品交易當中領悟，藝術品非標且稀有，考驗人的膽識，買作品要以收藏喜好為出發點，不能夠以投資甚至投機為出發點。藝術品不算市場化的商品，買家對賣家，一對一。殘酷的兩極分化是藝術品市場的特性和本質。

劉太乃：去年拍賣市場真的有那麼糟糕嗎？現階段中國藝術品拍賣行業到底面臨什麼樣的困難？

趙旭：正如北京保利秋拍李可染〈萬水千山〉和趙孟頫〈致郭右之二帖卷〉高價成交，這樣的精品並不會太受到市場影響，整體的藝術品市場永遠是呈兩極化的走勢。就我過去觀察，2019年即使經濟形勢比較差，但重要作品的價格始終還是堅挺，相對於書畫，骨董其實還是最堅挺的。反觀北京保利的常玉〈聚瑞盈香〉，原來3000萬成交，今年成交額7000萬人民幣，好的二十世紀華人西畫作品，還是能吸引到全球華人收藏家的支持。

劉太乃：是的，據瞭解北京保利拍賣現場，常玉拍賣現場的三支電話都是臺灣的客人。未來油畫市場是否會是下異軍突起的強項？

趙旭：那件作品是藝術家花系列的上乘作品，好作品無論在哪裡都可以賣到好價格。又比如古代書畫，都說古代書畫的客人少，但您看中國嘉德趙孟頫的拍賣現場滿滿都是人，所以好作品在經濟不景氣時不但可以賣掉，而且還可以賣到高價的真實成交。展望2020年，我相信每個板塊都會有難忘的事情發生。比如古藉善本，以前保利和嘉德的古藉善本成交額都在2千萬到4千萬人民幣之間；但現在古藉已有過億的拍品出現。除非像郵票這種標準化的拍品，其它拍品的價格即使是在經濟疲弱的情況下，也將有上不封頂的奇品和成交額。對聰明的拍賣公司而言，2020年將是練內功的大好機會；此外金融對藝術品拍賣的支持會起更大的作用。我所知道的是，今年已經有很重要的拍品將在2020年嶄露頭角，各類別的單件拍品都會出現與表現嶄露頭角的機會。

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劉太乃：就我看來，中國藝術品市場發展，或是改革開放後一路奔跑的拍賣行業，是否都已面臨買家資源枯竭，拍賣行業難以再向前邁進的窘境？

趙旭：並不能說沒有新買家入場，亞洲及中國的商業資本鉅子在近年都在藝術品市場頻頻出手。臺灣和大陸的藏家結構不太一樣，臺灣和香港有「清翫雅集」和「敏求精舍」能夠彙集臺灣香港一線的企業家，多年來，買高端拍品的藏家幾乎在這兩個團體裡，但大陸的客人群體層出不窮，已經龐大到無法組織像清翫和敏求這樣的小眾收藏團體。而現在的拍賣市場核心已轉戰內地，如果說上海的拍賣公司還以書畫拍賣為主，那麼北京目前已成為各門類，全板塊的拍賣交易中心。

劉太乃：目前在市場還處於比較混沌的時候，看不出是危機亦或是有轉機；尤其現在中國收藏家還熱衷於買畢卡索等西方大師作品。關於這個收藏風向，您怎麼看？

趙旭：中國拍賣業與國外拍賣業的最大不同在於體量。中國拍賣公司的數量總和也是海外拍賣行的總和，拍賣品種也五花八門。中國是拍賣業的超級大國，中國藏家買歐洲印象派只是偶然的新聞，他們的重點仍然是在全球購買中國藝術品，而中國藝術品最終也只有回到中國才能拍得掉。

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劉太乃：最近聽說您要出版一本書《藝術的交易》，分享多年在拍賣行業的親身經歷，我看到您說，藝術家如明星一般，這話題從何講起？

趙旭：中國當代藝術從2006年開始風靡全球，2007年達到鼎盛，光印尼一地我就隨著大部隊去了四次，參加很多活動，比如周春芽個展，方力鈞個展，余德耀先生開館展，還有俸正傑的畫展，梅加瓦蒂總統出席現場並和我們共進晚宴，熱浪到了極點！當時有些很好的藝術家，可是同等風格的作品從2004年幾萬元到2007年二、三百萬人民幣的成交，到現在十幾萬流標……市場真的把他們幾個給毀了。

正如我的書中所提，當代藝術家就像歌星一樣，有的歌星像劉歡會屹立不倒成為大樹，有的歌星隨風而過。2007年在當代藝術圈真是全民皆兵，很多美院畢業從事其它工作的人都回來當藝術家了，北京突然出現十幾片超大的藝術區，光宋莊就來了幾萬名藝術家，當代藝術沸騰的激情燃遍各個角落，大家都忙於參加世界各地的大小活動聚會，認識各種藝術家，進工作室、畫廊、美術館、博物館、生活、藝術，充滿陽光。

到了2008年中國當代藝術遭遇了滑鐵盧，它與「經典藝術」的區別在哪裡呢？當代藝術是在馬路上跑的各種汽車，而經典藝術就像旁邊的大樹小樹。車子很好看，樹也慢慢在生長中變化，最後一些車子會變成樹，但絕大部分會被淘汰。2007年我一直是中國當代藝術的追隨者，建立了藝·凱旋空間，這家畫廊對我的幫助功不可沒。等到危機來襲的時候，從2008年開始，藝·凱旋的銷售直線滑坡。藝術的交易都是微妙而殘酷，當然也有很多藝術家2007年沒有參與市場成功，而現在成功了。藏家倒可以關注現在辦展並有市場和影響力的藝術家作品。

此外，「當代藝術夜場」的概念源自保利拍賣。2007年我們引入當代藝術夜場的概念，因為「夜場這名字好聽、好叫、好記住」。保利夜場的成功，帶動了此後中國拍賣公司做夜場的潮流，影響至今。

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劉太乃：貨幣超發、放寬信貸仍然會是2020年中國金融政策，這些超發後的貨幣會流動到股市、房地產、藝術品。就藝術品這塊，身為拍賣行業的資深人員，您怎麼面對中國藝術品市場的未來發展？

趙旭：我們有很多海外客戶住在溫哥華，溫哥華那邊經常會做古董展、珠寶展，以及各種畫展。這些有實力的新移民藏家有幾個特點：他們現金流充足，除了置業投資，更希望擁有動產。他們對中國傳統文化和精神理解力夠深，印尼、新加坡、菲律賓的華人藏家群體龐大，資金實力雄厚，紐澳的新移民，有一部分在互相影響的情況下，增加購買中國藝術品的興趣和願望，這就是為什麼近年蘇富比佳士得海外的華人客戶在增加的原因。

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2012年上海「第一財經」把我評為十大商業領袖，中國藝術品首次進入被關注的商業行業當中，從2009年全球金融危機到2012年中國藝術品得到社會的廣泛認可，再到2017年有10億的作品出現，這都說明了什麼呢？

現如今我們又摸不透這個市場到底會往哪裡走，但這個時間點與2009年卻非常類似。2009年是一個開天闢地的市場，沒人想到在金融危機後還有過億的拍品出現。

但我相信2020年一定會是拍賣業非常難忘的一年。