專訪東京中央拍賣 安藤湘桂 Ando Shokei 一期一會 從日本到國際

分享 facebook 東京中央拍賣作為開創日本首間公開拍賣中國藝術品拍賣會的先河，請問安藤先生背後有甚麼契機驅使您呢？

小時候我家是經營文房工藝品生意的，所以對文房雅玩培養出濃厚的興趣，而中國藝術品一直是我的興趣所在。在80年代，中國跟日本之間的關係是非常友好，那年我19歲，考取獎學金隻身由中國前往日本升學，開始了我的中日古美術旅程。後來在日本成為大學本科生，為了補貼生活費用，也開始買賣文房工藝品，我還真的沒想到，學生時代的兼職，會變成我的事業，而且越做越喜歡。

在買賣過程中慢慢接觸到一些古董商人，其中有人對我說：「中國有五千年的歷史，為何要賣那些沒有年代可言的文房筆墨工藝品呢？那根本不能代表中國歷史。」於是我就開始接觸真正的中國古董，如唐三彩等，並開始從事中國古董藝術品的買賣生意。

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90年代初，我開始了自己的貿易公司，那個時候，很多日本古董商從中國以工藝品貿易方式輸入古董，我當時的足跡已遍及香港澳門日本三地，工作模式主要是在香港買古董，然後在日本賣出去，有時亦會受日本古董商或客戶的委託前往香港買東西。一直以來，我都在慢慢學習，後來，因緣際會，我認識了一位韓裔的日本古董商，在他的提點下，才真正有系統地一窺這個行業的運作。

到2004年左右，中國藝術品的拍賣市場愈來愈盛行，我開始意識到中國古董藝術品從日本回流至中國的優勢。日本在70年代經濟起飛，當時富裕的日本人及藏家便持續往內地搜購藝術品，橫跨整個70至80年代，結果令日本本土所收藏的中國藝術品不斷增加，以至到2000年後，當中國經濟急起直追時，人民收入多了，就開始往日本找中國藝術品。直至2010年時，我開始在想，每次要將貨運至中國，其實是一件很辛苦的差事，為何不乾脆自己來做，在日本做拍賣呢？於是東京中央拍賣就在這情況下創立起來。

日本是島國文化，有長久的傳統，但相對來說，社會保守一點，日本拍賣行只限古董商行家參與，不開放給公眾人士的。

當時很純粹，想法也很單純：「日本沒有公開的中國藝術品拍賣？市場上沒有？但不代表不能做吧？」一連串的問題後，我立馬去預備拍品、拍照寫圖錄、做點宣傳、找到拍賣師就舉槌了，最記得2010年首場拍出了3.7億日元，成績不錯，打下了強心針，就第一場第二場的做下來。第一次舉辦拍賣會時，對市場造成了一點漣漪，之後日本市場也陸陸續續的出現其他中國藝術品拍賣行。 我想，不知不覺間，東京中央也創造了不少有趣的效應。

為甚麼選擇在香港上市，東京中央拍賣看到了什麼樣的機遇？

事實上，我們最初來香港時，根本未想得如此長遠的。不過對很多企業家來說，能將一間公司做到上市，相信亦是夢想，因此我亦不會否認，這個想法，是一直都存在。只是上市不上市，工作上沒太大差別，我在乎的，始終是公司長遠穩定發展，當然，現在上市集資後，從另一角度看，資源也多了，能把以前一些想法更有效或更具體地籌劃，希望把更多精品帶到香港拍場。

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香港是藝術貿易重要城市之一，每年有很多藝術活動、展覽、以及兩個大季度的拍賣，這裡臥虎藏龍，市場成熟、藏家成熟、國際貿易頻繁、資訊流通開放，充滿挑戰性，收藏氣氛濃厚，且每年都有新晉藏家，對於東京中央拍賣，香港是一個福地，還有很多發展空間。所以在日本發展拍賣會3年後，我就想把拍場從日本帶到香港。來香港籌備拍場，我絕不敢掉以輕心，要得到這個城市的認同，我們嚴陣以待，挑最好的精品，做了不少宣傳，希望給市場一個訊息：東京中央是家可靠的藝術品拍賣行，這個第一形像很重要，因為信任是從第一步開始建立。

在2013年東京中央正式開拓香港市場，並於翌年在香港四季酒店舉行首場拍賣會，拍賣範疇主要為中國書畫、古董、日本茶具與其他藝術品，希望逐步在亞洲的拍賣行內造成影響力。在過去幾年來，我們是逐漸把重要的拍品從日本轉移到香港來，結果令香港方面的收入不斷增長。今年首次舉行「一期一會 普洱茶香」，也拍出了佳績，其中一筒「藍票宋聘號」刷新了最高的紀錄。除此之外，首拍時，我們特意在會場安排了日本茶道老師來港，為藏家精心預備一場又一場的茶道演示，今年再獻新猶，邀請了台灣茶藝師，為藏家送上頂名普洱茶，分享好茶的喜悅。

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香港也是眾所周知的自由貿易港，完善的稅收政策，簡便的通關程序，對從事藝術品進出口生意之自由度非常大，而環顧整個亞洲市場，香港肯定是最好的市場。而且我們做的是中國藝術品，亦肯定會以中國人居多的，當然日本仍有我們的客戶，那裡是我們的根本，但最好的選擇，還是在香港。

而香港作為中國的國際金融中心，同時是中國與環球資本市場的主要連繫，在內地經濟發展中扮演關鍵角色，具備獨特的優勢。香港亦一直位居環球集資市場之列，有健全的司法制度、奉行國際標準和慣例、市場匯聚雄厚資金、機構投資者和散戶活躍參與，以及業界精英雲集等等之有利因素。

我們希望憑藉在香港上市，可進一步提升公司品牌在國際間的知名度和信譽度，同時也依靠香港這一獨特地位，與國際市場接軌。