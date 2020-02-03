親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

行政院拍板！6日起買口罩實名制 每人7天內限購2片

專訪東京中央拍賣 安藤湘桂 Ando Shokei 一期一會 從日本到國際

2020-02-03 14:22亞洲藝術新聞

分享
東京中央拍賣作為開創日本首間公開拍賣中國藝術品拍賣會的先河，請問安藤先生背後有甚麼契機驅使您呢？

小時候我家是經營文房工藝品生意的，所以對文房雅玩培養出濃厚的興趣，而中國藝術品一直是我的興趣所在。在80年代，中國跟日本之間的關係是非常友好，那年我19歲，考取獎學金隻身由中國前往日本升學，開始了我的中日古美術旅程。後來在日本成為大學本科生，為了補貼生活費用，也開始買賣文房工藝品，我還真的沒想到，學生時代的兼職，會變成我的事業，而且越做越喜歡。

在買賣過程中慢慢接觸到一些古董商人，其中有人對我說：「中國有五千年的歷史，為何要賣那些沒有年代可言的文房筆墨工藝品呢？那根本不能代表中國歷史。」於是我就開始接觸真正的中國古董，如唐三彩等，並開始從事中國古董藝術品的買賣生意。

分享

90年代初，我開始了自己的貿易公司，那個時候，很多日本古董商從中國以工藝品貿易方式輸入古董，我當時的足跡已遍及香港澳門日本三地，工作模式主要是在香港買古董，然後在日本賣出去，有時亦會受日本古董商或客戶的委託前往香港買東西。一直以來，我都在慢慢學習，後來，因緣際會，我認識了一位韓裔的日本古董商，在他的提點下，才真正有系統地一窺這個行業的運作。

到2004年左右，中國藝術品的拍賣市場愈來愈盛行，我開始意識到中國古董藝術品從日本回流至中國的優勢。日本在70年代經濟起飛，當時富裕的日本人及藏家便持續往內地搜購藝術品，橫跨整個70至80年代，結果令日本本土所收藏的中國藝術品不斷增加，以至到2000年後，當中國經濟急起直追時，人民收入多了，就開始往日本找中國藝術品。直至2010年時，我開始在想，每次要將貨運至中國，其實是一件很辛苦的差事，為何不乾脆自己來做，在日本做拍賣呢？於是東京中央拍賣就在這情況下創立起來。

日本是島國文化，有長久的傳統，但相對來說，社會保守一點，日本拍賣行只限古董商行家參與，不開放給公眾人士的。

當時很純粹，想法也很單純：「日本沒有公開的中國藝術品拍賣？市場上沒有？但不代表不能做吧？」一連串的問題後，我立馬去預備拍品、拍照寫圖錄、做點宣傳、找到拍賣師就舉槌了，最記得2010年首場拍出了3.7億日元，成績不錯，打下了強心針，就第一場第二場的做下來。第一次舉辦拍賣會時，對市場造成了一點漣漪，之後日本市場也陸陸續續的出現其他中國藝術品拍賣行。 我想，不知不覺間，東京中央也創造了不少有趣的效應。

為甚麼選擇在香港上市，東京中央拍賣看到了什麼樣的機遇？

事實上，我們最初來香港時，根本未想得如此長遠的。不過對很多企業家來說，能將一間公司做到上市，相信亦是夢想，因此我亦不會否認，這個想法，是一直都存在。只是上市不上市，工作上沒太大差別，我在乎的，始終是公司長遠穩定發展，當然，現在上市集資後，從另一角度看，資源也多了，能把以前一些想法更有效或更具體地籌劃，希望把更多精品帶到香港拍場。

分享

香港是藝術貿易重要城市之一，每年有很多藝術活動、展覽、以及兩個大季度的拍賣，這裡臥虎藏龍，市場成熟、藏家成熟、國際貿易頻繁、資訊流通開放，充滿挑戰性，收藏氣氛濃厚，且每年都有新晉藏家，對於東京中央拍賣，香港是一個福地，還有很多發展空間。所以在日本發展拍賣會3年後，我就想把拍場從日本帶到香港。來香港籌備拍場，我絕不敢掉以輕心，要得到這個城市的認同，我們嚴陣以待，挑最好的精品，做了不少宣傳，希望給市場一個訊息：東京中央是家可靠的藝術品拍賣行，這個第一形像很重要，因為信任是從第一步開始建立。

在2013年東京中央正式開拓香港市場，並於翌年在香港四季酒店舉行首場拍賣會，拍賣範疇主要為中國書畫、古董、日本茶具與其他藝術品，希望逐步在亞洲的拍賣行內造成影響力。在過去幾年來，我們是逐漸把重要的拍品從日本轉移到香港來，結果令香港方面的收入不斷增長。今年首次舉行「一期一會 普洱茶香」，也拍出了佳績，其中一筒「藍票宋聘號」刷新了最高的紀錄。除此之外，首拍時，我們特意在會場安排了日本茶道老師來港，為藏家精心預備一場又一場的茶道演示，今年再獻新猶，邀請了台灣茶藝師，為藏家送上頂名普洱茶，分享好茶的喜悅。

分享

香港也是眾所周知的自由貿易港，完善的稅收政策，簡便的通關程序，對從事藝術品進出口生意之自由度非常大，而環顧整個亞洲市場，香港肯定是最好的市場。而且我們做的是中國藝術品，亦肯定會以中國人居多的，當然日本仍有我們的客戶，那裡是我們的根本，但最好的選擇，還是在香港。

而香港作為中國的國際金融中心，同時是中國與環球資本市場的主要連繫，在內地經濟發展中扮演關鍵角色，具備獨特的優勢。香港亦一直位居環球集資市場之列，有健全的司法制度、奉行國際標準和慣例、市場匯聚雄厚資金、機構投資者和散戶活躍參與，以及業界精英雲集等等之有利因素。

我們希望憑藉在香港上市，可進一步提升公司品牌在國際間的知名度和信譽度，同時也依靠香港這一獨特地位，與國際市場接軌。

2020年2月號(合刊) No.181
2020年2月號(合刊) No.181
分享

延伸閱讀

撤僑費誰埋單？ 澳洲、日本爭議大

甜點控玩日本必買！明治阿波羅巧克力50周年推...

武漢肺炎、貿易戰、抗爭 完美風暴撲向香港經...

香港第14例武漢肺炎病患 確定1月31日未隨...

亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

專訪 趙旭：在我看來 2020年 又是一次千載難逢的機會

2020-02-03 15:37

2020年 讓我們一起重新定義對工作的價值

2020-01-09 15:32

2020年藝術產業該注意什麼…

2020-01-09 15:31

丹橘人文空間創辦人王麗芬：跨領域整合大台南藝文資源

2020-01-09 15:30

羅浮宮將推出與Off-White合作的膠囊系列

2020-01-09 15:28

搶先報 北京央美美術館2020年推出 莫蘭迪Giorgio Morandi、達米‧赫斯特Damien Hirst大型個展

2020-01-09 15:26

首度強勢登台 2020年北美館 【布列松在中國1948-49｜58】 未上場先轟動

2020-01-09 15:26

數位南院的出發宣言！故宮攜手羅浮宮、泰特等國際頂尖博物館推出國際級VR大展

2019-12-18 09:49

我們從來沒有把自己定義為畫廊

2019-12-09 13:23

與色彩權威 Pantone®聯名的全球城市三原色計畫 首站從台北出發

2019-11-18 13:21

21歲的佛洛伊德 遇見80歲的自己

2019-11-12 13:28

9/27-2020/9/13 赫胥弘美術館【李禹煥：開放維度】

2019-11-12 13:27

舊金山亞洲藝術博物館 宣布擴建計畫

2019-11-12 13:26

美術館為何總在接駁展覽 自己的展覽卻行銷不出去

2019-11-12 13:25

我想這個世界會因年輕人的加入更為美好

2019-11-12 13:23

預約參觀人數已逾26萬 〈救世主〉尚有望亮相羅浮宮達文西特展

2019-11-12 12:30

沒有說的再見 不算

2019-11-12 12:27

「也趣」開啟歐陸策略 萊比錫新據點成亞洲第一

2019-10-08 14:46

9/21-12/3 英國倫敦皇家美術藝術學院現正展出安東尼．葛姆雷重磅個展

2019-10-08 14:45

倫敦蘇富比將於10月3日上拍班克斯的巨作 〈移交的國會〉 可望破班克斯成交記錄

2019-10-08 14:44

台南絕對空間 黃逸民、陳妍伊： 擅於交陪並醞釀當代藝術交流

2019-10-08 14:44

是誰謀殺了美術館長？

2019-10-08 14:29

佳士得香港秋拍亮點拍品先曝光 金煥基〈05-IV-71#200(宇宙)〉40年來首現拍場

2019-10-08 14:28

善待自己 就像善待任何你有責任幫助的人

2019-10-08 14:26

KIAF現場觀察： 首爾成為下一個亞洲藝術交易中心？

2019-10-08 14:04

9/4-11/9 豪瑟沃斯香港 阿爾普：二十世紀雕塑大師

2019-09-16 15:56

失蹤30年 賓杜裡喬文藝復興時期傑作〈Madonna and Child〉回歸義大利

2019-09-16 15:54

9/26-29 倫敦薩奇畫廊「Korean Eye 2020」預展

2019-09-16 15:48

這個展覽激發您的求知慾 而不帶有一絲強迫性

2019-09-16 15:45

過去10年 有那些西方收藏家拍賣中國當代藝術家作品

2019-09-16 15:44

超期待！首屆新加坡Art SG藝博會 明年10月底登場

2019-09-16 15:43

2019第11屆未來大明星【 I Will Find You 發現Y世代 】

2019-08-21 15:58

臺灣傳統紮紙藝術於巴黎布朗利河岸 博物館 （Musée du quai Branly）展出

2019-08-13 15:51

龐畢度藝術中心展出【法蘭西斯．培根：書籍和繪畫】

2019-08-13 15:50

富藝斯聯手時尚佈景設計師Gary Card呈獻 【HYSTERICAL歇斯底里】倫敦展售會

2019-08-13 15:46

谷汩文化創辦人房彥文： Wonder Foto Day是海內外攝影新秀藝術家的孵化器

2019-08-13 15:45

藝術家參加國際邀請展 也有這等風險該提防

2019-08-13 15:42

Gen Y 世代

2019-08-13 15:41

亞紀畫廊取得陳昭宏作品代理

2019-08-13 15:40
看更多

熱門文章

台股會跌多久？ 謝金河：未來幾天大家須在「3件事」中交戰

2020-01-31 11:22

刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

2020-01-25 08:00

薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:40

當年SARS買房賺翻了 專家解讀：趁武漢肺炎入市能發「災難財」？

2020-01-31 12:00

環島50次達人告訴你 單車環島哪裡最珍貴？

2020-01-27 09:15

武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:07

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:00

華為浴火新生 改寫「中國威脅論」？

2020-01-30 08:49

好市多圈粉祕訣 亞太區總裁張嗣漢這麼說

2020-02-03 09:31

躲不掉又難啟齒 藍綠眼前的「中國難題」

2020-01-30 08:49

從跆拳道高手變餐飲股王 40年前教練1句話讓他打造出瓦城傳奇

2020-01-30 12:38

當台獨變成一種「潮」

2020-01-30 08:49

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

武肺該逃命或逢低抄底？ SARS危機入市報酬率竟高達11.5倍

2020-02-03 09:59

網路黑洞大學生也難逃 研究：過度上網學習動機與技能都變差

2020-01-31 08:52

董事長真有才！他是大金空調廣告男主角 書法繪畫難不倒、還會變魔術

2020-01-30 12:36

星宇不打價格戰 怎麼殺出雙雄割據局面？

2020-01-22 12:02

開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:39

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

印度人也過年！而且全球超過10億人一起過

2020-01-24 09:06

首度強勢登台 2020年北美館 【布列松在中國1948-49｜58】 未上場先轟動

2020-01-09 15:26

我是啤酒不是病毒 意外被武漢肺炎波及的可樂娜

2020-02-03 15:14

打火哥的烈焰求生課：發現火災後要做的第一件事

2020-01-30 16:04

132國家研究發現 人生最低潮落在47歲

2020-01-22 11:45

大選已落幕 人民已做主？

2020-01-30 08:49

飲用水加氯消毒再引疑慮 美科學家發現可能產生劇毒副產物

2020-01-31 15:34

數以「兆」計的微生物以我們的身體為家……

2020-01-30 11:08

義大利作曲家魯多維柯．艾奧迪 等待寂靜 以最抒情的姿態

2020-02-02 10:30

死亡教我的事

2020-01-30 16:04

「最美主持人」白嘉莉 重現螢光幕向大家拜年

2020-01-22 14:48

被動元件族群漲完了嗎？

2020-01-21 13:39

學費破百萬！全台第一個「AI商學院」在政大 專教老闆什麼是AI

2020-01-21 14:12

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

2019 JDC翡翠首飾設計大賽

2020-01-30 13:20

當前購屋三大必要檢視指標

2020-01-22 14:23

退休問題 近9成親子避而不談

2020-01-22 08:45

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

非洲豬瘟、武漢肺炎接力上演 習近平面臨中國3大經濟壓力

2020-01-22 11:18

人生大小事 非洲巫醫幫你治

2020-02-03 15:54

面板大復活 群創谷底回升

2020-01-21 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top