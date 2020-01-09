2020年 讓我們一起重新定義對工作的價值

慢慢，多少也能體會；其實選擇藝術產業這項工作的人，骨子裡或多或少都有種自虐傾向。

尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844-1900)說過，藝術家與愛沉思的人，寧願選擇自我毀滅也不去做沒有樂趣的工作。對這類的人來講，工作與多數日常人是有不同定義的。多數的日常人會認為；工作只是一個手段而非目的本身，因此對工作不會多加選擇，只要能提供豐厚酬勞即可。可是，對於藝術家或喜好沉思的人則會視工作的本身就是極大的酬勞。因此，極樂意去做那些最沉重、最艱難的工作。

問題是，現在有太多的日常人在藝術產業工作，對這些人來講，藝術本質的純粹是過度矯飾、不需太多加浪費時間討論，只要藝術是個好商品，那才是真正的硬道理。

時代是推翻歷史定義的最佳劊子手。即便是在人文歷史的這個段落上，我們依舊無法免俗地遭受環境所賦予的市儈、簡易價值分類。在現在社會裡，討論藝術更多數的篇幅是在議論藝術價格，而不是對藝術的分享。不管是政府的美術館或民營藝術單位，檢視這個組織的社會價值，竟然也會花很多時間去檢討、批判哪個展覽無法衝出好票房。我們的社會逐漸把人訓練得比你能想得到還要功利化，嚴重價值扭曲會不自覺讓人陷入不去真正欣賞、尊重藝術行為背後的心血，卻很容易陷入迷惑在社群平台架設出來、似是而非的假象價值中。過度倚賴資訊卻無暇全盤通解，造成現代人的理解力模糊且易斷章取義，整個環境如何會對於用心的人尊重、正視呢？無端由的暴躁、易怒，經常顯現在個人行為中。社會價值導向大量偏差，從政治人到庶民百姓，充分曝露這一代人文史的嚴重土石流現象，你如何期待換一個領導人就能扭轉偏差？因為，歸根結柢是現在的我們在讓下一代的他們變得更體量不夠營養。而如果連藝術這個極端偏向心靈感受的對話，都變得如此以功利論成就的話，藝術產業如何能變好？

新的年度，整體亞洲藝術產業將會進入一個前所未有更嚴酷的挑釁期。當拍賣與藝術博覽會成為主流市場的當然順位之後，畫廊；會變得必須比過去要更花時間在思考展覽該如何做到有思想；而不只在處理展務。開年的第一個月，我們選擇的封面故事是陳昭宏。這位長年旅居紐約的台灣藝術家，70年代就以照相寫實風格在紐約大獲讚譽。但是，不論是在美國、歐洲；甚至是亞洲，眾人對他的藝術印象都停留在海灘裸女主題，鮮少有哪個單位願意花時間去梳理陳昭宏如何變成陳昭宏。亞紀畫廊，台灣新生代畫廊群裡；被譽為最能夠再詮釋藝術家、最能夠作出不一樣展覽的畫廊，這回把陳昭宏還沒有變成陳昭宏的早期作品整理出來，從對藏家微量的試探，再到個展、台北當代國際藝術博覽會的接續有系統曝光，以全新的視野來重新介紹陳昭宏。這何嘗不也說明在因應諸多不可預期的外在環境下，畫廊如何走出框架，以畫廊史的書寫模式重新定義藝術家；不管藝術家是有年資或年輕。在顧及商業基礎之餘，更掌握住不僅僅在處理藝術家作品，而是懂得去「陳述」藝術家的藝術本質，而不是像曬香腸臘肉般的展示藝術家價格。

2020，您好。

新的一年，讓我們一起來學習對工作價值的重新定義吧。