親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

藍營凱道造勢號召力震撼！韓國瑜合體李佳芬宣布破100萬人

韓國瑜和李佳芬、張善政和夫人同台合體！凱道造勢破90萬人

丹橘人文空間創辦人王麗芬：跨領域整合大台南藝文資源

2020-01-09 15:30亞洲藝術新聞

分享
丹橘人文空間自2015年座落於台南安平老城區後，即不斷積極組織在地文史學者和創作者們共同打造「台南記憶至高點」，讓台南這座富文化底蘊的古都能更完整呈現新面貌。創辦人王麗芬曾任職台南成功大學，並在輔大等多所大學教授閩南文化等課程，並擁有長達10年博物館與畫廊策展經驗。時至今日，丹橘人文空間已成為在地以藝術、茶事、策展三角經營為主力的文化基地，結合畫廊與茶事文化的空間，除了提供展地，也藉由活耀的策展力供給新銳藝術家更具能見度與力道的藝術平台...

甫踏入精巧的丹橘人文空間，映入眼簾的即是新銳藝術家蔡欣蓉如夢似幻的油畫作品，創辦人王麗芬與藝術家蔡欣蓉正與到訪的藏家喝茶談畫，這樣悠然自得的氛圍即是空間主人王麗芬希冀傳遞的理念「藝術收藏不只是買賣，還得具備人情溫度」。而為什麼會開啟營運丹橘人文空間的契機？王麗芬談到：「三十年前我加入奇美博物館，做為導覽員，打開了我對於美與藝術的視野，因此我後來至台南藝術大學的博物館研究所進修，隨後也任職於成大博物館，2015年營運丹橘人文空間等於是圓我一個夢想，將我過去所累積的資源統合」。因此，藉由王麗芬豐富的跨域資歷，丹橘人文空間不僅僅展示藝術家作品，也同時具備活力高昂的策展力，王麗芬談到：「我們也曾至台南市立文化中心、台北國父紀念館策展，並持續在其餘藝文與商辦空間辦展。」

對於內部展覽的路線，丹橘人文空間則以扶持新銳與年輕藝術家為主因為藝廊的場地費用，使得年輕藝術家必須尋求免費的藝文展示公共空間，但這些公共展覽大多會安排給固定的畫會，年輕的藝術家多數申請不到場地，因此丹橘人文空間為回饋在地，免費或收取少許場地費，且以重要藝術家與新銳藝術家並重地規劃展覽活動，王麗芬談到：「2015年我剛開始的第三個展覽就是現在正在辦畫展的蔡欣蓉，當時同時舉辦他們姊弟的展覽，姐姐蔡欣蓉擅長油畫、弟弟蔡秉儒則主攻雕塑，那時還很年輕的蔡欣蓉作品全數完售，我當時就看好兩姐弟是台南新生代具潛力的創作者。」

已營運近四年的丹橘人文空間在策展方針上也進行了微調，王麗芬表示：「今年特別刻意將展覽的數量減少，過去我一個月至少有兩檔展覽，今年刻意減少檔次是我個人的想法，太密集的展覽會讓每一檔展覽沒有喘息的空間，我現在比較希望能夠專注深耕在大台南籍貫的新秀藝術家，因為目前我已經可以做到展覽少，但空間經營仍維持平衡。另一個不變的經營方針則是，因為府城與安平在生活與文化上仍屬於兩個區塊，所以我們的展場向來不只在丹橘，也曾與台南市區老屋新力的建築物，或富朗飯店與藍曬圖等空間配合展出，希望藉由安平與府城兩地的同期展覽，將這兩地打通，進而拉近安平與市中心的交流。」

對於藏家經營的方式，王麗芬接續談到：「對於我們比較迷你的畫廊，我會傾向開發新的收藏對象，並培養一些年輕的收藏家。因此丹橘的空間很開放，很歡迎各方朋友來參訪，因為我認為畫廊跟藏家到一定的友誼依存關係後，才有辦法透過展覽去吸引大家前來觀展。」

將資源整合與分流是王麗芬強項，她簡短有力的談到：「我不僅將展覽辦在市中心讓易達性增加，也集中火力並彈無虛發的選取我看好的大台南藝術家，並藉由我自身的專才讓他們能被看見。」對於這樣的信念，也始終如一的呼應了丹橘人文空間的自介「再偉大的藝術必然都要植根於本土，而丹橘人文空間，也將繼續承載著這樣為在地藝術創作添光加熱的策展使命。」

2020年1月號 No.180
2020年1月號 No.180
分享

延伸閱讀

微星更新GE66 Raider及GS66 S...

台北當代藝博會17日登場 重新擦亮「台灣之...

板橋435藝術進駐計畫開始收件 延長最多可駐...

台南安平舞廳傳槍響1人腹部中彈 警方迅速逮捕...

亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

相關新聞

2020年 讓我們一起重新定義對工作的價值

2020-01-09 15:32

2020年藝術產業該注意什麼…

2020-01-09 15:31

羅浮宮將推出與Off-White合作的膠囊系列

2020-01-09 15:28

搶先報 北京央美美術館2020年推出 莫蘭迪Giorgio Morandi、達米‧赫斯特Damien Hirst大型個展

2020-01-09 15:26

首度強勢登台 2020年北美館 【布列松在中國1948-49｜58】 未上場先轟動

2020-01-09 15:26

數位南院的出發宣言！故宮攜手羅浮宮、泰特等國際頂尖博物館推出國際級VR大展

2019-12-18 09:49

我們從來沒有把自己定義為畫廊

2019-12-09 13:23

與色彩權威 Pantone®聯名的全球城市三原色計畫 首站從台北出發

2019-11-18 13:21

21歲的佛洛伊德 遇見80歲的自己

2019-11-12 13:28

9/27-2020/9/13 赫胥弘美術館【李禹煥：開放維度】

2019-11-12 13:27

舊金山亞洲藝術博物館 宣布擴建計畫

2019-11-12 13:26

美術館為何總在接駁展覽 自己的展覽卻行銷不出去

2019-11-12 13:25

我想這個世界會因年輕人的加入更為美好

2019-11-12 13:23

預約參觀人數已逾26萬 〈救世主〉尚有望亮相羅浮宮達文西特展

2019-11-12 12:30

沒有說的再見 不算

2019-11-12 12:27

「也趣」開啟歐陸策略 萊比錫新據點成亞洲第一

2019-10-08 14:46

9/21-12/3 英國倫敦皇家美術藝術學院現正展出安東尼．葛姆雷重磅個展

2019-10-08 14:45

倫敦蘇富比將於10月3日上拍班克斯的巨作 〈移交的國會〉 可望破班克斯成交記錄

2019-10-08 14:44

台南絕對空間 黃逸民、陳妍伊： 擅於交陪並醞釀當代藝術交流

2019-10-08 14:44

是誰謀殺了美術館長？

2019-10-08 14:29

佳士得香港秋拍亮點拍品先曝光 金煥基〈05-IV-71#200(宇宙)〉40年來首現拍場

2019-10-08 14:28

善待自己 就像善待任何你有責任幫助的人

2019-10-08 14:26

KIAF現場觀察： 首爾成為下一個亞洲藝術交易中心？

2019-10-08 14:04

9/4-11/9 豪瑟沃斯香港 阿爾普：二十世紀雕塑大師

2019-09-16 15:56

失蹤30年 賓杜裡喬文藝復興時期傑作〈Madonna and Child〉回歸義大利

2019-09-16 15:54

9/26-29 倫敦薩奇畫廊「Korean Eye 2020」預展

2019-09-16 15:48

這個展覽激發您的求知慾 而不帶有一絲強迫性

2019-09-16 15:45

過去10年 有那些西方收藏家拍賣中國當代藝術家作品

2019-09-16 15:44

超期待！首屆新加坡Art SG藝博會 明年10月底登場

2019-09-16 15:43

2019第11屆未來大明星【 I Will Find You 發現Y世代 】

2019-08-21 15:58

臺灣傳統紮紙藝術於巴黎布朗利河岸 博物館 （Musée du quai Branly）展出

2019-08-13 15:51

龐畢度藝術中心展出【法蘭西斯．培根：書籍和繪畫】

2019-08-13 15:50

富藝斯聯手時尚佈景設計師Gary Card呈獻 【HYSTERICAL歇斯底里】倫敦展售會

2019-08-13 15:46

谷汩文化創辦人房彥文： Wonder Foto Day是海內外攝影新秀藝術家的孵化器

2019-08-13 15:45

藝術家參加國際邀請展 也有這等風險該提防

2019-08-13 15:42

Gen Y 世代

2019-08-13 15:41

亞紀畫廊取得陳昭宏作品代理

2019-08-13 15:40

這裡 真的有龍

2019-08-13 15:37

Korean Eye巡迴展 2020年聖彼得堡埃爾米塔日博物館登場

2019-07-24 12:11
看更多

熱門文章

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

謝金河：台灣高價股 為什麼愈來愈多？

2020-01-02 12:44

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

吳敏求做對三件事 旺宏重返榮耀

2020-01-02 13:32

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 09:59

成人學鋼琴十大重點

2019-12-30 13:04

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

憂鬱症後最大的體悟 曾之喬：人不可以一個人孤獨的活著

2020-01-06 13:16

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

2020-01-06 09:18

投資台灣熱 真能喚醒睡美人？

2020-01-02 13:32

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54

延年益壽的「藍區」好食物

2020-01-08 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top