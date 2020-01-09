丹橘人文空間創辦人王麗芬：跨領域整合大台南藝文資源

分享 facebook 丹橘人文空間自2015年座落於台南安平老城區後，即不斷積極組織在地文史學者和創作者們共同打造「台南記憶至高點」，讓台南這座富文化底蘊的古都能更完整呈現新面貌。創辦人王麗芬曾任職台南成功大學，並在輔大等多所大學教授閩南文化等課程，並擁有長達10年博物館與畫廊策展經驗。時至今日，丹橘人文空間已成為在地以藝術、茶事、策展三角經營為主力的文化基地，結合畫廊與茶事文化的空間，除了提供展地，也藉由活耀的策展力供給新銳藝術家更具能見度與力道的藝術平台...

甫踏入精巧的丹橘人文空間，映入眼簾的即是新銳藝術家蔡欣蓉如夢似幻的油畫作品，創辦人王麗芬與藝術家蔡欣蓉正與到訪的藏家喝茶談畫，這樣悠然自得的氛圍即是空間主人王麗芬希冀傳遞的理念「藝術收藏不只是買賣，還得具備人情溫度」。而為什麼會開啟營運丹橘人文空間的契機？王麗芬談到：「三十年前我加入奇美博物館，做為導覽員，打開了我對於美與藝術的視野，因此我後來至台南藝術大學的博物館研究所進修，隨後也任職於成大博物館，2015年營運丹橘人文空間等於是圓我一個夢想，將我過去所累積的資源統合」。因此，藉由王麗芬豐富的跨域資歷，丹橘人文空間不僅僅展示藝術家作品，也同時具備活力高昂的策展力，王麗芬談到：「我們也曾至台南市立文化中心、台北國父紀念館策展，並持續在其餘藝文與商辦空間辦展。」

對於內部展覽的路線，丹橘人文空間則以扶持新銳與年輕藝術家為主因為藝廊的場地費用，使得年輕藝術家必須尋求免費的藝文展示公共空間，但這些公共展覽大多會安排給固定的畫會，年輕的藝術家多數申請不到場地，因此丹橘人文空間為回饋在地，免費或收取少許場地費，且以重要藝術家與新銳藝術家並重地規劃展覽活動，王麗芬談到：「2015年我剛開始的第三個展覽就是現在正在辦畫展的蔡欣蓉，當時同時舉辦他們姊弟的展覽，姐姐蔡欣蓉擅長油畫、弟弟蔡秉儒則主攻雕塑，那時還很年輕的蔡欣蓉作品全數完售，我當時就看好兩姐弟是台南新生代具潛力的創作者。」

已營運近四年的丹橘人文空間在策展方針上也進行了微調，王麗芬表示：「今年特別刻意將展覽的數量減少，過去我一個月至少有兩檔展覽，今年刻意減少檔次是我個人的想法，太密集的展覽會讓每一檔展覽沒有喘息的空間，我現在比較希望能夠專注深耕在大台南籍貫的新秀藝術家，因為目前我已經可以做到展覽少，但空間經營仍維持平衡。另一個不變的經營方針則是，因為府城與安平在生活與文化上仍屬於兩個區塊，所以我們的展場向來不只在丹橘，也曾與台南市區老屋新力的建築物，或富朗飯店與藍曬圖等空間配合展出，希望藉由安平與府城兩地的同期展覽，將這兩地打通，進而拉近安平與市中心的交流。」

對於藏家經營的方式，王麗芬接續談到：「對於我們比較迷你的畫廊，我會傾向開發新的收藏對象，並培養一些年輕的收藏家。因此丹橘的空間很開放，很歡迎各方朋友來參訪，因為我認為畫廊跟藏家到一定的友誼依存關係後，才有辦法透過展覽去吸引大家前來觀展。」

將資源整合與分流是王麗芬強項，她簡短有力的談到：「我不僅將展覽辦在市中心讓易達性增加，也集中火力並彈無虛發的選取我看好的大台南藝術家，並藉由我自身的專才讓他們能被看見。」對於這樣的信念，也始終如一的呼應了丹橘人文空間的自介「再偉大的藝術必然都要植根於本土，而丹橘人文空間，也將繼續承載著這樣為在地藝術創作添光加熱的策展使命。」