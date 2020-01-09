羅浮宮將推出與Off-White合作的膠囊系列

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羅浮宮博物館現正舉辦紀念達文西逝世500年大展，與此同時也宣布與維吉爾．阿伯拉赫（Virgil Abloh）創辦的「Off-White c/o Virgil Abloh™」合作計畫，推出紀念達文西和作品的膠囊系列，此系列包刮轉印達文西〈岩間聖母〉作品在連帽外套和T恤上。另有Off-White標誌性的交叉箭頭和達文西的素描相結合，融入了現代時尚和500年前作品的設計。

阿伯拉赫出生於美國芝加哥，曾在伊利諾理工學院研究生院學習建築。其創意基礎也與建築設計有著密不可分的聯繫。他表示：「當我在表達自己的時候，我不會替自己貼上時尚設計師、藝術所謂的標籤，我並不會以這種形式來表現自己。但是我在對於事物的看法和想法，或者在解決問題的方法上，確實有作為建築師的影子。這是因為我正式在創意領域進行活動之前，最初從事的是建築領域的工作。所以關於建築的方法，會應用到今後的各種創作活動中。」關於本次合作，阿伯拉赫表示道：「當我還是威斯康辛州大學4年級學生，在美術課上我就深受達文西吸引。不僅是他的藝術作品，我對他在藝術外的研究也甚感興趣，我想將時尚和高雅藝術這兩個乍看完全不同的世界結合在一起。

我想證明無論這看起來有多麼不相容，但都能為所有人所享有，你可以通過多種多樣的實踐來表達自己，創造力並不僅限於一門學科。我認為達文西也許是首位以身作則的藝術家，而我也正在努力。」此次羅浮宮博物館的公共關係主管阿德爾．齊安尼（Adel Ziane）表示：「我們與Off-White以及這位多才多藝的藝術家的合作，為我們提供了接觸新觀眾並激發他們對羅浮宮的興趣的新方法。」2018年3月，阿伯拉赫被任命為路易威登男裝的藝術總監。今年6月，阿伯拉赫在芝加哥當代藝術博物館舉辦首個美術館個展【Figures of Speech】。和達文西在不同領域有著非同尋常的造詣一樣，維吉爾．阿伯拉赫也是當今活躍在時尚、音樂、建築、藝術等多個領域的創意新星。阿伯拉赫的設計與其說是單件作品，不如說是他以想像的空間為基礎創作的作品。

這個空間的特徵是和黑人文化有著血緣關係的嘻哈、說唱藝人等新貴們所追求的自己的生活空間作為與該空間相呼應的服裝，便是街頭奢侈品這一全新的時尚風格。「Off-White c/o Virgil Abloh™”」的標誌是從人行通道的條紋中獲得靈感的白色條紋，這讓人聯想到囚衣上的條紋，而這也對應了據稱從囚衣上發展出來的嘻哈著裝風格。作為藝術家，阿伯拉赫的繪畫作品中用黑色顏料塗抹的符號和畫布，以及影像作品中發呆的黑人們，暗示著被資本主義社會塗抹掉的黑人文化。