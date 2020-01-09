搶先報 北京央美美術館2020年推出 莫蘭迪Giorgio Morandi、達米‧赫斯特Damien Hirst大型個展

2020年，北京中央美院美術館將迎來莫蘭迪(Giorgio Morandi,1890-1964)與達米‧赫斯特(Damien Hirst,1965-)兩個大型個展。

儘管截稿前夕，央美美術館並沒有進一步提供關於兩個大展比較詳實展品資料，但根據《亞洲藝術新聞》所掌握到的訊息，兩個展覽的質量比重會是相當有份量，格局也或許會與2019年的卡普爾展相近似。

央美美術館在2020年的新媒體三年展之外，就屬這兩個國際級藝術家個展最引人有興趣。義大利藝術家莫蘭迪，受義大利古典畫派影響，作品向來受國際藏家喜歡，最被著稱以畫瓶罐器皿為主體作品，就畫了超過1000張。1948年就拿下威尼斯雙年展繪畫獎。這一二年在中國大量被討論竟是拜電視劇《延禧宮略》的「莫蘭迪藍」效應。達米‧赫斯特則是主導90年代英國當代藝術發展關鍵人物，1992年在薩奇畫廊他的那件〈生者對死者無動於衷〉，將6千英鎊買來的鯊魚浸泡在甲醛裡，賣價則是5萬英鎊，一舉將他的藝術推向議論鋒頭。

1993年威尼斯雙年展，他再接再厲顯現驚世駭俗功力，將母牛與小牛各自剖半，同樣也放進充滿甲醛的透明櫃內，更是招來諸多非議。達米‧赫斯特的藝術與人，一路走來從沒停止過議論，即便是他後來以繪畫作品居多，依舊是最具明星級別的藝術家。

雖然，還不知道央美美術館2020年的展覽內容為何，但可以確定的是〈生者對死者無動於衷〉作品，應該不可能展出！因為，這件作品在2004年被美國格林威治對沖基金的Steve Cohen以1200萬美元(約650萬英鎊)購得後，這件作品就被捐贈給紐約現代藝術博物館了！