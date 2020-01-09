首度強勢登台 2020年北美館 【布列松在中國1948-49｜58】 未上場先轟動

分享 facebook 布列松(Henri-Cartier-Bresson,1908-2004)，生前曾二次1948-1949年、1958年進入中國作採訪紀實攝影，但這批作品卻始終未曾在中國公開展出！2020年4月11日至7月19日，台北市立美術館由布列松基金會委託法國攝影史學者暨策展人米榭勒‧費佐(Michel Frizot)與台灣攝影史學者蘇盈龍共同策劃【布列松在中國1948-49｜58】，則將公布這多年懸念的答案。

名字已成攝影經典同義詞的布列松，在二次進入中國拍照，都是應《Life》雜誌邀請。根據《亞洲藝術新聞》所獲得的資料，以這個特定時空背景為定調的主題攝影展，將會在2020年先在法國展出之後，第二站就選在台灣。更特別的是，台灣這一站的作品，會加添與法國首站不一樣的內容。

由於，布列松進入中國進行紀實攝影，也正好是國民政府1949年撤離中國來到台灣的前期，亞洲近代歷史的發展線索，將首度透過國際知名藝術家的攝影作最完整公開展覽，這應該是歷史未曾想過的篇幅。展覽消息才公布，已開始引起兩岸攝影藝術界密切關心展覽的時間、內容了。

藝文看板

．朱德群百年誕辰展，訂於2020年4月在北京中國國家博物館舉行。

．上海外灘美術館將於2020年1月6日起暫停對公眾開放，進行內部展間、公共空間…硬件改善，重新開館時間訂為2020年9月。

．江賢二：回顧展，2020年3月28日-6月14日，於台北市立美術館舉行。

．1342ºC—劉建華作品展，12/8-2020/4/7於OCAT深圳館。

．林玉山捐贈作品特展，即日起至2020年3月22日於台中國美館。

．失蹤了23年奧地利分離畫派的翹楚藝術家克林姆(Gustav Klimt)一幅油畫〈淑女肖像Portrait of a Lady〉已經在2019年12月上旬於義大利北部皮亞琴察省的Ricci Oddia Piacenza現代美術館的花園；被整理花園的園丁給尋獲。耐人尋味的是，這個美術館也就是23年前這件作品遭竊的美術館！這也就是說，遭竊的這件價值6000萬歐元的作品，根本從頭到尾都沒有離開過這個美術館！當年，1997年2月22日Ricci Oddia Piacenza現代美術館正在為〈淑女肖像〉特展做準備時，竟然發現這件克林姆繪製於1916-1917晚年作品不翼而飛。但是當年警方偵查，覺得種種跡象顯示這件作品不可能離開美術館，但又因為缺乏完整證據，使得案子成為懸案。爾今，竟被園丁發現這件作品被一黑布袋包裹且由一塊金屬板子遮掩放置於花園牆壁裡！如此戲劇發展，不令人起疑竇也太難了吧！雖然，美術館堅稱尋獲畫作的畫押與背後封蠟皆與原作相同，但還是要等最後詳細鑑定才能明確。