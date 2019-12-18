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數位南院的出發宣言！故宮攜手羅浮宮、泰特等國際頂尖博物館推出國際級VR大展

2019-12-18 09:49亞洲藝術新聞

今（17）日國立故宮博物院「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」盛大開幕，首度攜手法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館、捷克慕夏基金會及HTC VIVE ART，打造國內首創的重量級VR藝術大展！故宮吳密察院長同時發表數位南院的出發宣言，預告故宮南院明年將力拼數位展間，精選展出故宮精采的新媒體作品，為民眾帶來更豐富的娛樂感官享受！

（左起）捷克慕夏基金會執行長 Marcus Mucha、法國橘園美術館館長 Ce...
（左起）捷克慕夏基金會執行長 Marcus Mucha、法國橘園美術館館長 Cecile Debray、法國羅浮宮文化傳媒規劃部總監 Dominique de Font-Reaulx 接受台灣媒體聯訪
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「故宮南院當然不是蚊子館！」故宮吳密察院長表示，經過將近一年的努力，本月7日南院參觀人數正式突破百萬人次，終止連年下滑趨勢，成功衝出高人氣！此次也相當榮幸與法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館等世界頂尖博物館攜手合作，以「故宮南院奇幻嘉年華特展」作為數位南院的出發宣言！故宮南院是一座21世紀的現代博物館，擁有開闊展廳、足夠挑高等空間優勢，適合闢立數位展間展示故宮經典的新媒體作品，成為博物館劃時代的藝術科技展演場域。

此件VR作品「神遊幻境」展現了院藏趙孟頫作品《鵲華秋色圖》，帶領觀眾進入畫中世界...
此件VR作品「神遊幻境」展現了院藏趙孟頫作品《鵲華秋色圖》，帶領觀眾進入畫中世界。
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故宮表示，展覽規劃「璀璨光河」、「故宮啟航」、「羅浮宮驛站」、「美學世界」四大展區。首先映入眼簾的是「璀璨光河」，以動態投影打造如夢似幻的光影隧道，揭開數位幻境的時空光河。「故宮啟航」展出《龍藏經：浮影幻化互動劇場》，取材自故宮典藏《清康熙 內府泥金寫本藏文龍藏經》，以沉浸劇場演繹故宮藏傳佛教經典。另有《自敘帖VR》、《清明上河圖VR》，邀請玩家親歷狂草名僧懷素筆下疾風勁雨的筆墨世界，或重返故宮繪畫名品《清明上河圖》，感受汴京繁華與市井百態。

故宮與羅浮宮【達文西500週年特展】同步展出「蒙娜麗莎：越界視野」VR作品。
故宮與羅浮宮【達文西500週年特展】同步展出「蒙娜麗莎：越界視野」VR作品。
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此外，不能錯過的必看亮點還有「羅浮宮驛站」，全球唯一與羅浮宮同步展出《蒙娜麗莎：越界視野》VR作品，讓觀眾在VR世界與蒙娜麗莎親密接觸，揭開那抹讓眾人傾倒幾世紀的神秘微笑。最後是「美學世界」壓軸登場，不僅集結展出法國橘園美術館、英國泰特現代藝術館、德國舊國家美術館VR展件，更推出捷克慕夏基金會最新VR力作《斯拉夫史詩系列：原鄉的斯拉夫人》全球首展，讓觀眾跨越框架、親臨戰爭現場，一窺慕夏筆下斯拉夫民族史詩與歷史瞬間。

現場觀眾體驗「蒙娜麗莎：越界視野」VR作品。
現場觀眾體驗「蒙娜麗莎：越界視野」VR作品。
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今日記者會現場貴賓雲集，故宮吳密察院長、黃永泰副院長、嘉義縣政府翁章梁縣長、文化科技發展聯盟施振榮董事長，以及法國橘園美術館Cécile Debray館長、法國羅浮宮文化傳媒規劃部Dominique de Font-Réaulx總監、捷克慕夏基金會Marcus Mucha執行長等國內外嘉賓。故宮誠摯邀請民眾即日起至明年5月26日，親臨故宮南院、跳進魔幻奇境，展開一場穿梭古今文明珍奇的「奇幻嘉年華」！

2019年12月號 No.263
2019年12月號 No.263
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《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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