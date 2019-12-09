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我們從來沒有把自己定義為畫廊

2019-12-09 13:23亞洲藝術新聞

江瑄／台北報導 圖片提供／多納藝術

2018年3月正式成立空間的多納藝術，設立於台北基隆路臨江市場旁一棟建築的七樓，畫廊內以灰色調的工業風為主，低調中彰顯了畫廊細緻的品味。從事金融產業20餘年的Donna，在2000年即開始關注藝術市場，並有著約十年的收藏資歷，她有著精準的分析力與直言不諱的性格，字句間流露出精闢判斷與獨特的思維…

Donna開門見山地表示：「我的工作結合了業務與興趣，現在經營一切都是我覺得有意思的事。」Donna本身就很喜歡逛畫廊，開設多納藝術是出自於對藝術的熱忱。她曾留學英國及法國達五年，逛各大美術館與畫廊成為Donna閒暇時最大的樂趣之一，回台灣後開始留意拍賣市場，進而在藝術投資課程中汲取養分，也開始學畫，其對藝術敏銳度相較於專業人士毫不遜色。

於11月底落幕的【傅作新個展】
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「多納藝術是以當代藝術為主軸的藝術顧問公司。」她說。2015年Donna擔任Young Art Taipei的評審，多納藝術也於2018年加入台灣的畫廊協會…舉凡日本、香港、新加坡、菲律賓印尼及台灣，每年輪番登場的重要藝博會上，絕對少不了Donna的身影。她也表示：「我們從來沒有把自己定義為畫廊，畫廊只是我的一個平台。」Donna從藝術收藏、藝術家經紀、藝術展覽、藝博會參展…等，已經達到她當初設立的四個目標，接下來會朝著藝術品平台、藝術投資顧問及藝術基金管理等標的邁進。

多納藝術目前代理四位中生代男性藝術家，分別為盧昉、韓國的盧淳天、菲律賓的費茲 ‧ 赫瑞拉（Fitz Herrera）以及日本的佐垣慶多（Keita Sagaki），之後計畫會有一位台灣抽象女性藝術家游依珊的加入。Donna認為收藏挑藝術家比挑作品更重要，「我們要收藏的是藝術家，不是藝術品，只有藝術家紅了，作品才會火！」創作語言的原創性、藝術家本身具備外語能力、是否能「行銷」自己，皆是 Donna篩選藝術家的標準。

多納藝術於今年台北藝博會上帶來精彩作品
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從金融轉跨界到藝術領域，要克服最大的一點就是周遭客戶及朋友的挑戰，「他們會質疑我做這個行業的決心是否足夠，但我認為金融比藝術難度高多了。」自認為金融圈還混得不錯的Donna，由於有著穩紮穩打的金融背景，行銷之於她根本是小菜一碟，「我了解如何去行銷，因為我本身是藏家，在每次購買過程中，都是投資決策。」

在面對起步不久的空間，困難總是有的：第一，沒有客戶基礎；第二，快速累積展覽紀錄，這兩個方面，都是需要花時間的。展覽方面Donna則花更多心思在如何選擇藝術品、如何讓每次展覽辦得有特色並兼顧品質。但她認為「知名度」上行銷反而容易，基於目前社群網路發達，透過各大媒體與官網行銷，另外還有Line@、INS的曝光...等。「e化」與「量化數據」是Donna把金融經驗揉合進藝術行銷中很重要的一點。

凡事都再三評估風險的Donna，表示一年大約規劃推出六檔展覽。今年多納藝術已參加了五個外展，明年1月將會參加One Art Taipei。Donna認為藝博會比起畫廊或美術館更「接地氣」，能吸引更多不同族群的藏家進入藝術市場。

多納藝術總監 陳如鈊 Donna Chen：

我們從來沒有把自己定義為畫廊

多納藝術總監 陳如鈊 Donna Chen
多納藝術總監 陳如鈊 Donna Chen
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《亞洲藝術新聞》2019/12月號 No.179
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《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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