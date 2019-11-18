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與色彩權威 Pantone®聯名的全球城市三原色計畫 首站從台北出發

2019-11-18 13:21亞洲藝術新聞

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採訪\李玥瑱

透過藝術打造理想生活的文化工程

策展人 蕭冠宇
策展人 蕭冠宇
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成立於2017年的滴鴞實業有限公司做為新生代的策展單位，初試啼聲即膽大的與色彩權威Pantone®攜手聯名，以Redefine Your Standard Of Life (RYSOL)為內核，拾起當代藝術做為工具，所欲闡揚的理念為：透過當代藝術啟發對美好生活與深度思考的精神。全球聯展的遊戲規則將由PANTONE COLOR INSTITUTE™為各別城市定義三個色彩，並由策展人於當地尋找新銳或素人藝術家以「城市三原色」發想作品，這位將眼光放諸世界的新銳策展人，首站將從今年12月於台北松山文創園區做為全球聯展首站，以粉紅、灰、綠三色再啟大眾對於這座城市的重新識別⋯

相比上個世紀，在這個衣食相對富足，但對於精神的深度思考逐漸被麻痺的年代，策展人蕭冠宇欲發起的思想運動是「Redefine Your Standard Of Life」去重新定義對於生活的態度，透過聯展接力的方式，不僅推動當代藝術，更是對文化乃至生命本質的反思。此次台北聯展的目的，蕭冠宇認為「台灣曾經存在經濟蓬勃、夢想容易成真的年代。但跟過往相比，現代人成功機會相對較小，但如果不跟當時的10投9中比呢 ? 例如10投4中？我們是否有勇氣去追逐這個4中的可能 ? 我想這就是我辦這個展覽的目標與使命 : 給大家一個追夢的勇氣。所以我們也特意選擇年輕的藝術家，就是希望貼近年輕一代的藝術與思想能被看見。」

與PANTONE COLOR INSTITUTE™的合作始於2017年10月份於香港提案，歷經302天的討論與總監兩次親自來台考察後，決定以粉紅、灰、綠三色定義台北，更特意為此三色命名為活力粉（Vibrant Pink）、永恆灰（Timeless Gray）、盎然綠（Revitalizing Green）。而台北做為全球聯展首站，蕭冠宇想挑戰的城市議題是「終結小確幸」，他以村上春樹在《尋找漩渦貓的方法》中所述「耐著性子激烈運動後，來杯冰涼啤酒的感覺」作為引子談到：「現在流行的『小確幸』只剩下後半段的『後甘』而忽略了『先苦』這個重要環節，剩下『安捏丟厚』的態度(台語：án-ne tō hó，意指『這樣就好了吧』)截斷社會的進步」「但是當代藝術能挑起議題，在大眾提升對美、對精神、對身處環境的深度觀照後，就會為了追求更理想的生活標準而更努力過日子，這樣的目標就成了社會又開始向前運轉的契機。」

因此在今年12月底至明年3月的台北聯展期間，蕭冠宇策劃了36場關於台北議題的講座對談，比如『台北怎麼這麼醜？從產官學三個面相剖析「安捏丟厚阿」甘厚？」』、『小確幸格局的困境？怒什麼？你心情很好嘛？社會憤怒值偏高的反思』、『北飄老/中/青年站起來！北飄民眾對台北的看法』等講座，透過與藝術家對談挖掘城市隱而不宣的議題。村上春樹先苦後甘的「小確幸」被片面定義為馬虎的享受，宛如百年前胡適筆下凡事以隨便心態處理生活大小事的差不多先生。然而，PANTONE COLOR INSTITUTE™與策展人背負做為問題先行者的孤獨使命，定義了精確的顏色，去與城市做碰撞與革命。

而台灣做為貿易大國雖早已邁入全球化，但以城市品牌全球化，卻又是另一場華麗的冒險，因為當中涉入的文化工程（Culture Engineering）與城市識別（City Identity）代表策展人具備於國際間整合資源的能力，蕭冠宇談到：「我們未來的計畫將會擴散至亞洲周邊的主要都市如曼谷、首爾等。所以也希望培養更多能從台灣走出去的策展人」。這個整體為期十年的計畫，蕭冠宇笑著說：「還沒被我聯絡到的藝術家們，不是你／妳被遺忘了，而是邀請函已在路上！」

2019年11月號 No.178
2019年11月號 No.178
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《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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