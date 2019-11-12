21歲的佛洛伊德 遇見80歲的自己

10月27日，英國皇家藝術學院（Royal Academy of Arts）推出了【盧西安·佛洛伊德自畫像】（Lucian Freud: The Self-portraits）。

分享 facebook

這個展覽在甫一推出就受到觀眾極大迴響，展覽的原始提案人是擔任佛洛伊德20年助理、目前是盧西安‧佛洛伊德（Lucian Freud，1922-2011）檔案館長的戴維‧道森（David Dawson），展覽架構係單獨抽出佛洛伊德的自畫像來作核心，這也是過去佛洛伊德展未曾被獨立進行評估的主題。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

展覽的構想早在佛洛伊德還在世時就提出，奈何卻無法於佛洛伊德在世時推出，可說是一件憾事。展覽策展團隊有：皇家藝術學院策展人安德烈婭．塔爾西亞（Andrea Tarsia）、道森和維也納藝術史博物館（Kunsthistorisches Museum）現當代藝術兼職策展人賈斯帕．夏普（Jasper Sharp)共同策劃，匯集超過50幅來自公共與私藏的佛洛伊德自畫像，展品橫跨70年，由富藝斯拍賣贊助，探討藝術家的繪畫風格演變及其對衰老的自我解讀。

分享 facebook

整個展覽採取六個段落來鋪陳，最早的一件是1943年、也就是他21歲的作品〈手持羽毛的男人〉（Man with a Feather），佛洛伊德從細密甚至帶著神經質的筆觸，描述青春蒼白的自畫像開始，一路從自畫像來推敲/推翻自己對生命的各式疑慮著眼，1949年後；〈阿克泰翁（與鹿角的自畫像）〉（Self-portrait with Antlers）則出現神話、戲劇般角色的訴求，一直來到1950年代，佛洛依德的筆觸從細膩轉趨粗放，自畫像的轉折在這個階段起伏最巨，也是風格確認的黃金時期。此時的佛洛伊德畫的已經不再是所謂的「像」；而是內在的「魔性」，一種不再眷戀美貌，反倒能愛顧生命走入衰老的模樣，套句他所說「不是每個人都想對自己誠實」。策展團隊選的最後二件自畫像是2002-2003年間，也就是他80歲時的作品。因此，整個展覽就好像一齣戲劇，藉由畫作、素描本等等資料，不停的串接21歲的佛洛伊德遇見80歲的自己；通過自畫像這個主題，一起回顧了自己翻飛頓挫的生命。鮮少有一個展覽能夠像這樣！能夠光以單一主題就讀透藝術家的藝術軌跡及個人內在生命。

佛洛伊德永遠是佛洛伊德。