21歲的佛洛伊德 遇見80歲的自己
10月27日，英國皇家藝術學院（Royal Academy of Arts）推出了【盧西安·佛洛伊德自畫像】（Lucian Freud: The Self-portraits）。
這個展覽在甫一推出就受到觀眾極大迴響，展覽的原始提案人是擔任佛洛伊德20年助理、目前是盧西安‧佛洛伊德（Lucian Freud，1922-2011）檔案館長的戴維‧道森（David Dawson），展覽架構係單獨抽出佛洛伊德的自畫像來作核心，這也是過去佛洛伊德展未曾被獨立進行評估的主題。
展覽的構想早在佛洛伊德還在世時就提出，奈何卻無法於佛洛伊德在世時推出，可說是一件憾事。展覽策展團隊有：皇家藝術學院策展人安德烈婭．塔爾西亞（Andrea Tarsia）、道森和維也納藝術史博物館（Kunsthistorisches Museum）現當代藝術兼職策展人賈斯帕．夏普（Jasper Sharp)共同策劃，匯集超過50幅來自公共與私藏的佛洛伊德自畫像，展品橫跨70年，由富藝斯拍賣贊助，探討藝術家的繪畫風格演變及其對衰老的自我解讀。
整個展覽採取六個段落來鋪陳，最早的一件是1943年、也就是他21歲的作品〈手持羽毛的男人〉（Man with a Feather），佛洛伊德從細密甚至帶著神經質的筆觸，描述青春蒼白的自畫像開始，一路從自畫像來推敲/推翻自己對生命的各式疑慮著眼，1949年後；〈阿克泰翁（與鹿角的自畫像）〉（Self-portrait with Antlers）則出現神話、戲劇般角色的訴求，一直來到1950年代，佛洛依德的筆觸從細膩轉趨粗放，自畫像的轉折在這個階段起伏最巨，也是風格確認的黃金時期。此時的佛洛伊德畫的已經不再是所謂的「像」；而是內在的「魔性」，一種不再眷戀美貌，反倒能愛顧生命走入衰老的模樣，套句他所說「不是每個人都想對自己誠實」。策展團隊選的最後二件自畫像是2002-2003年間，也就是他80歲時的作品。因此，整個展覽就好像一齣戲劇，藉由畫作、素描本等等資料，不停的串接21歲的佛洛伊德遇見80歲的自己；通過自畫像這個主題，一起回顧了自己翻飛頓挫的生命。鮮少有一個展覽能夠像這樣！能夠光以單一主題就讀透藝術家的藝術軌跡及個人內在生命。
佛洛伊德永遠是佛洛伊德。
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