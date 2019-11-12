9/27-2020/9/13 赫胥弘美術館【李禹煥：開放維度】

赫胥弘美術館現正展出為期間近一年的【李禹煥：開放維度】展覽，展覽為著名的韓國藝術家李禹煥所設計的現地製作作品，巨型的戶外裝置包含有藝術家的署名作品和持續發展中的《關係項》（Relatum）系列等10幅新作。

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此次展覽為李禹煥在美國最大的戶外雕塑項目，以及在華盛頓的首次展覽，也是赫胥弘美術館45年的歷史以來，佔地4.3英畝的戶外廣場首次幾乎全用單一藝術家的作品。李禹煥為過去半個世紀韓國最重要的藝術家之一，他身兼畫家、雕塑家、詩人和作家的角色，也是物派團體的創始人和主要擁護者之一，該團體在1960年代和1970年代成為日本最早的國際知名當代藝術運動之一，物派的精神認為「物」並非製造另一種形式的中介，而是強調「物」本身即能揭示世界的真實狀態與本質。建立在這樣的理論系統下，李禹煥的作品已發展成為一種深思熟慮、高度精緻的實踐，也通過這種手段，他以最合理的手段創造出複雜的藝術作品。他曾寫道：「通過將自己的自我限制到最低限度，方能最大程度地與世界互動。」

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李禹煥此次個展的每件雕塑都是與博物館建築的獨特回應，他以不銹鋼板和巨石等對比材料相互對話，讓觀者能藉由物的單純陳列提高對世界本質的認識，用李禹煥的話所言「如它本來的樣貌。」並將《關係項》所有雕塑作品都展示出來，藉此反映了他對藝術的核心思想，他認為這是體驗「開放維度」的起點，在這個空間中，觀者可以考慮人與人，人與事物以及更廣闊的自然世界之間的關係，他幾乎保留材料不變動，並精心安排物品之於場地的細微差別，使觀者能在時空的延展上擴大與藝術的相遇，而赫胥弘美術館的圓柱形建築也能提供觀者各種視角思考作品。

除了戶外裝置，美術館從2019年9月至2020年3月也將在三樓空樓展出藝術家抽象對話繪畫作為展覽的補充作品。