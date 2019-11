舊金山亞洲藝術博物館 宣布擴建計畫

舊金山亞洲藝術博物館(Asian Art Museum of San Francisco)於2016年宣布了擴建計畫,此計畫於2018年初啟動後,募款規模已超越最初設定的9,000萬美元目標,目前籌集了約1億美元的私人捐款。擴建計畫預計於2020年4月完成,初期重點是在市政中心東邊Hyde Street修建一座13,000平方英尺的全新展館和藝術露台,建築由WHY建築事務所創始人兼創意總監——泰國建築師Kulapat Yantrasast操刀設計。舊金山亞洲藝術博物館的改造擴建計畫,由「亞洲藝術博物館For All運動」大力支持。「亞洲藝術博物館For All運動」由博物館管理委員會、亞洲藝術委員會、亞洲藝術博物館基金會主席山崎晶子(Akiko Yamazaki)主持,而其丈夫Yahoo聯合創始人楊致遠(Jerry Yang)捐款2,500萬美元,為該博物館史上數目最大的資金捐贈,新館將命名為名為「山崎晶子和楊致遠展覽廳」(Akiko Yamazaki & Jerry Yang Pavilion),以致謝山崎晶子與楊致遠伉儷的貢獻。

新館擁有8,500平方英尺的展廳空間,為博物館策展人提供更多得自由度與靈活性,並優化展覽解析方式、技術和設計。展館空間將主要展示大型當代藝術品、使博物館的館藏與重要的當代藝術作品產生共鳴,擴大亞洲藝術博物館在國際當代界的聲譽。

亞洲藝術博物館的起源可以追溯到芝加哥的艾弗里.布倫岱奇(Avery Brundage,1887-1975)在1959年將個人收藏進入館方,當前舊金山亞洲藝術博物館的典藏雛形才得以呈現。在1969年,第二次約3200件的捐贈後,該機構便獨立運作,並在1973年改名為今日的「亞洲藝術博物館」。

2003年,在由義大利女性建築師蓋.奧倫蒂(Gae Aulenti)領導的一項耗資1.605億美元的項目之後,該博物館於舊金山圖書館的前身完成,圖書館最初是由喬治.凱勒姆(George Kelham)在1917年設計的布雜藝術(Style Beaux-Arts)建築。新展廳首展推迎來超人氣的數位藝術團體teamLab。另外,根據《舊金山紀事報》報導,博物館還將為佔地7,500平方英尺的華美銀行藝術平台(East West Bank Art Terrace)揭幕,藝術平台位於「山崎朗子和楊致遠展覽廳」頂部,展出當代藝術雕塑和委託裝置作品,包括博物館的新收藏品以及著名藝術家借出的重要作品,本次將展出包括:從艾未未的〈Fountain of Light〉、阿拉.埃布特卡(Ala Ebtekar)〈Luminous Ground〉、賈斯.查蘭吉瓦(Jas Charanjiva)的〈Don't Mess With Me〉和Pinare Sanpitak的〈Breast Stupa Topiary〉等。

山崎晶子曾表示,現在是進行這項投資的最佳時機:「當今美國社會與亞洲文化有著很親密的關係。瞭解亞洲歷史、價值觀和當代文化,在這個時代是非常必要的。

亞洲藝術博物館可以通過藝術的永恆力量滿足這一需求。」儘管正在進行中擴建工程,博物館仍保持開放,並將於12月8日開放一個臨時展覽【改變與不變:戰後日本的野口和長谷川】(Changing and Unchanging Things: Noguchi and Hasegawa in Postwar Japan)。