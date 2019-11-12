舊金山亞洲藝術博物館 宣布擴建計畫
舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum of San Francisco）於2016年宣布了擴建計畫，此計畫於2018年初啟動後，募款規模已超越最初設定的9,000萬美元目標，目前籌集了約1億美元的私人捐款。擴建計畫預計於2020年4月完成，初期重點是在市政中心東邊Hyde Street修建一座13,000平方英尺的全新展館和藝術露台，建築由WHY建築事務所創始人兼創意總監——泰國建築師Kulapat Yantrasast操刀設計。舊金山亞洲藝術博物館的改造擴建計畫，由「亞洲藝術博物館For All運動」大力支持。「亞洲藝術博物館For All運動」由博物館管理委員會、亞洲藝術委員會、亞洲藝術博物館基金會主席山崎晶子（Akiko Yamazaki）主持，而其丈夫Yahoo聯合創始人楊致遠（Jerry Yang）捐款2,500萬美元，為該博物館史上數目最大的資金捐贈，新館將命名為名為「山崎晶子和楊致遠展覽廳」（Akiko Yamazaki & Jerry Yang Pavilion），以致謝山崎晶子與楊致遠伉儷的貢獻。
新館擁有8,500平方英尺的展廳空間，為博物館策展人提供更多得自由度與靈活性，並優化展覽解析方式、技術和設計。展館空間將主要展示大型當代藝術品、使博物館的館藏與重要的當代藝術作品產生共鳴，擴大亞洲藝術博物館在國際當代界的聲譽。
亞洲藝術博物館的起源可以追溯到芝加哥的艾弗里．布倫岱奇（Avery Brundage，1887-1975）在1959年將個人收藏進入館方，當前舊金山亞洲藝術博物館的典藏雛形才得以呈現。在1969年，第二次約3200件的捐贈後，該機構便獨立運作，並在1973年改名為今日的「亞洲藝術博物館」。
2003年，在由義大利女性建築師蓋．奧倫蒂（Gae Aulenti）領導的一項耗資1.605億美元的項目之後，該博物館於舊金山圖書館的前身完成，圖書館最初是由喬治．凱勒姆（George Kelham）在1917年設計的布雜藝術（Style Beaux-Arts）建築。新展廳首展推迎來超人氣的數位藝術團體teamLab。另外，根據《舊金山紀事報》報導，博物館還將為佔地7,500平方英尺的華美銀行藝術平台（East West Bank Art Terrace）揭幕，藝術平台位於「山崎朗子和楊致遠展覽廳」頂部，展出當代藝術雕塑和委託裝置作品，包括博物館的新收藏品以及著名藝術家借出的重要作品，本次將展出包括：從艾未未的〈Fountain of Light〉、阿拉．埃布特卡（Ala Ebtekar）〈Luminous Ground〉、賈斯．查蘭吉瓦（Jas Charanjiva）的〈Don't Mess With Me〉和Pinare Sanpitak的〈Breast Stupa Topiary〉等。
山崎晶子曾表示，現在是進行這項投資的最佳時機：「當今美國社會與亞洲文化有著很親密的關係。瞭解亞洲歷史、價值觀和當代文化，在這個時代是非常必要的。
亞洲藝術博物館可以通過藝術的永恆力量滿足這一需求。」儘管正在進行中擴建工程，博物館仍保持開放，並將於12月8日開放一個臨時展覽【改變與不變：戰後日本的野口和長谷川】（Changing and Unchanging Things: Noguchi and Hasegawa in Postwar Japan）。
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