美術館為何總在接駁展覽 自己的展覽卻行銷不出去

如果藝術家的作品夠好、如果美術館的展覽夠酷，但為何亞洲美術館群始終普遍存在接駁國際展，卻無法把美術館自辦展達到內外銷的平行貿易化呢？一位國際資深策展人對於亞洲美術館群的這種慣性說得極中肯：其實不是我們對這位藝術家沒興趣，應該是辦這個展覽的美術館；根本沒想要把這個展覽推銷出去。

環視亞洲的美術館群，目前能夠真正做到展覽內外銷的平權，首推日本，韓國則有急起直追的態勢。反觀台灣，1983年臺北市立美術館成立、1988年台灣省立美術館(現則簡稱國美館)設置、1994年高雄市立美術館開始正式運轉，台灣進入美術館時代都已經36年，可是，政府與社會對待美術館的心態還是停留在公務系統；而不是一個藝術機構、不是個文化單位。這個差異點在哪兒呢？如果美術館是公務系統，那麼從人事任用到行政運作，都必須築基在公務既定範疇，與時俱進的節奏勢必是極度緩慢。慣性上，台灣現有的美術館制規都配備有展覽組、研究組、典藏組、教育推廣組、公關組..，但確實就沒有考慮到國際行銷組的設置，本來就應該隨著美術館本身的體質壯大而加入。

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美術館設置國際行銷組，基本上是個比較實利性的市場考量。

市場考量，也許在以美術館為內容物這個結構中，不見得容易被台灣傳統公部門或向來缺乏文化智能的民意代表接受。但是，從整個國際美術館、博物館體制裡，文化；確實就是貿易的一種，確實就存在著市場供需問題。我們試著從另一個角度來看這個文化貿易。舉個簡單例子，你現在看到發生在許多美術館裡的國際藝術展，本質上就是文化貿易、本質上就是建立在美術館體系或基金會的國際行銷作業上。假如說，你所處的在地美術館慣常會祭出從國外接駁一些有意思的國際巡展，那；你為何不多一點想想，我們自己的美術館一些好的展覽、好的館藏品，是否也有機會讓外面的人欣賞到呢？這，就涉及到美術館國際行銷組如何與外界溝通、如何把自己美術館的「菜單」找機會供對方選擇。

台灣的美術館目前高喊朝法人化體制來運營，但法人化並非是美術館經營的萬靈丹，在普遍都欠缺深思熟慮配套法則提出之際，法人化的美術館形同「罰人化」；陷入募款燒壞腦無止盡地底深淵。只是，不論是現行從公部門獲得支援或法人化、或暫時兩者兼具，美術館思考經費的來源，都還是停留在社會人情的講究往來、都還是只會運用到國際接駁展尋求資助。我們看不到美術館對於開闢財源有深切實用概念，因為美術館不諳「自身價值效益」，也就無從發揮自己價值，在完全缺乏商業貿易談判認知與技能之下，更曝露台灣的藝術環境長期過於耽溺於縱寵，一昧依靠政府的供給。一旦想爭取獨立；才發現自己謀生技能低弱，也才知道自己多不問世事。因此，美術館謀生技能在面對法人化高漲的同時，更凸顯過去的積弊與長期未跟上時代潮流的欠缺意識。

國際行銷組的設置，不是只為推銷美術館，更多一點成分是讓美術館「活」得更真實一點。