我想這個世界會因年輕人的加入更為美好

10月26日下午四點在東京表參道附近年輕潮牌聚集地的原宿，我參加了一場被視為當代藝術家衍生品（版畫、玩具）的拍賣會，這個拍賣會名為「HARAJUKU AUCTION 2」，意指是在東京原宿舉辦的第二場拍賣會，至於執行方SBI便是日本投資之神孫正義所投資的拍賣公司。這個拍賣雖然只進行到第二回，但卻已吸引全世界關注這些藝術家的粉絲們熱情參與對待。

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拍賣地和預展就在涉谷區的原宿，旁邊有不少潮牌店和各類與年輕人喜歡的個性商店，逛街的人很容易就能走進預展現場，參觀並詢問如何參與拍賣，就像走進潮牌店詢問一件衣服、一雙鞋子。圖錄製作很前衛的用了銀色反光的外包裝，好像裡面裝的是一件衣服，不像拍賣圖錄。電子圖錄APP設計更是年輕化，明顯是專為這個年輕族群而設計。當天拍賣現場都是2、30歲的年輕人，似乎看不見穿西裝的中年大叔（還好我沒穿西裝）。

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我想說的是：這是年輕人對於自己喜歡的藝術家作品所凝聚的一場拍賣會，雖然這個拍賣也拍賣這些藝術家的原創作品，這次有些作品成交價還不輸蘇富比、佳士得，但大多數還是以藝術家的版畫、玩具為主，原因是這些拍品價位比較合適年輕人的入手。

拍賣圖錄內有ㄧ篇文章，似乎點出了人們為何要購買藝術品和藝術品對人們生活能帶來什麼樣的改變？

Why do People buy Art？

「買下一件藝術品，就彷彿是邀請了藝術家到自己房裡來一樣。」

家裡如果真的獲得了具有存在感的藝術作品，那麼這個家就會成為與昨天完全不同的空間，跟只是買了新沙發或床鋪是完全不同的層次，也才會因此又立刻更想要其他的藝術品。

藝術品存在的意義也還是有令人難以理解的部分：畢竟對許多人而言，藝術並沒有絲毫的實用性。就算買到的畫作是巴斯奇亞(Basquiat)的等級，也沒有辦法把作品當成房子來住或是當成車子來開。更矛盾的是，高級住宅或高級車的產量如果增加了，立刻就會反映在價格下降，但是藝術這種「什麼實際功能也不具備的特異存在」，很有趣地卻反而可能因此價格上升，甚至是10倍、100倍的飆漲。

在現代購買藝術品，即便本身並沒有刻意以投資的角度在進行收藏，在購買時依然會自然的就附隨了投資的價值。反過來說，就算最初是抱持著投資目的而開始購藏藝術品，隨著享受著擁有藝術品無形中所培養出的欣賞機會與環境，收藏者就逐漸蛻變成了真正具藝術品味的人也大有所在。

可以說是光是擁有藝術品本身就多少會對於藏家有所啟發，藝術在本質上的價值也包含了個人所感受到的獨特美感經驗。購藏作品，實際擁有作品，對於能夠開始懂得藝術也可以說是非常重要的一部分。

-text by Visionary Tokyo

我想往後這種專為年輕人籌劃的拍賣會將如雨後春筍的在全世界蹦出，甚至成為年輕人追逐潮牌外的另一個收藏選項；如果真是這樣，就如同文章所說的「買下一件藝術品，就彷彿是邀請了藝術家到自己房裡來一樣。家裡如果真的獲得了具有存在感的藝術作品，那麼這個家就會成為與昨天完全不同的空間」。

我想，如果藝術能透過這樣的方式進入年輕朋友們的家裡，讓年輕人盡早接觸到藝術收藏的樂趣，我想未來這個世界會因為年輕人的加入更為美好。