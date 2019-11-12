親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

12強Live／中韓戰開打 中華背水一戰好想贏韓國

我想這個世界會因年輕人的加入更為美好

2019-11-12 13:23亞洲藝術新聞

10月26日下午四點在東京表參道附近年輕潮牌聚集地的原宿，我參加了一場被視為當代藝術家衍生品（版畫、玩具）的拍賣會，這個拍賣會名為「HARAJUKU AUCTION 2」，意指是在東京原宿舉辦的第二場拍賣會，至於執行方SBI便是日本投資之神孫正義所投資的拍賣公司。這個拍賣雖然只進行到第二回，但卻已吸引全世界關注這些藝術家的粉絲們熱情參與對待。

分享

拍賣地和預展就在涉谷區的原宿，旁邊有不少潮牌店和各類與年輕人喜歡的個性商店，逛街的人很容易就能走進預展現場，參觀並詢問如何參與拍賣，就像走進潮牌店詢問一件衣服、一雙鞋子。圖錄製作很前衛的用了銀色反光的外包裝，好像裡面裝的是一件衣服，不像拍賣圖錄。電子圖錄APP設計更是年輕化，明顯是專為這個年輕族群而設計。當天拍賣現場都是2、30歲的年輕人，似乎看不見穿西裝的中年大叔（還好我沒穿西裝）。

我想說的是：這是年輕人對於自己喜歡的藝術家作品所凝聚的一場拍賣會，雖然這個拍賣也拍賣這些藝術家的原創作品，這次有些作品成交價還不輸蘇富比、佳士得，但大多數還是以藝術家的版畫、玩具為主，原因是這些拍品價位比較合適年輕人的入手。

拍賣圖錄內有ㄧ篇文章，似乎點出了人們為何要購買藝術品和藝術品對人們生活能帶來什麼樣的改變？

Why do People buy Art？

「買下一件藝術品，就彷彿是邀請了藝術家到自己房裡來一樣。」

家裡如果真的獲得了具有存在感的藝術作品，那麼這個家就會成為與昨天完全不同的空間，跟只是買了新沙發或床鋪是完全不同的層次，也才會因此又立刻更想要其他的藝術品。

藝術品存在的意義也還是有令人難以理解的部分：畢竟對許多人而言，藝術並沒有絲毫的實用性。就算買到的畫作是巴斯奇亞(Basquiat)的等級，也沒有辦法把作品當成房子來住或是當成車子來開。更矛盾的是，高級住宅或高級車的產量如果增加了，立刻就會反映在價格下降，但是藝術這種「什麼實際功能也不具備的特異存在」，很有趣地卻反而可能因此價格上升，甚至是10倍、100倍的飆漲。

在現代購買藝術品，即便本身並沒有刻意以投資的角度在進行收藏，在購買時依然會自然的就附隨了投資的價值。反過來說，就算最初是抱持著投資目的而開始購藏藝術品，隨著享受著擁有藝術品無形中所培養出的欣賞機會與環境，收藏者就逐漸蛻變成了真正具藝術品味的人也大有所在。

可以說是光是擁有藝術品本身就多少會對於藏家有所啟發，藝術在本質上的價值也包含了個人所感受到的獨特美感經驗。購藏作品，實際擁有作品，對於能夠開始懂得藝術也可以說是非常重要的一部分。

-text by Visionary Tokyo

我想往後這種專為年輕人籌劃的拍賣會將如雨後春筍的在全世界蹦出，甚至成為年輕人追逐潮牌外的另一個收藏選項；如果真是這樣，就如同文章所說的「買下一件藝術品，就彷彿是邀請了藝術家到自己房裡來一樣。家裡如果真的獲得了具有存在感的藝術作品，那麼這個家就會成為與昨天完全不同的空間」。

我想，如果藝術能透過這樣的方式進入年輕朋友們的家裡，讓年輕人盡早接觸到藝術收藏的樂趣，我想未來這個世界會因為年輕人的加入更為美好。

2019年11月號 No.178
2019年11月號 No.178
分享

亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

相關新聞

21歲的佛洛伊德 遇見80歲的自己

2019-11-12 13:28

9/27-2020/9/13 赫胥弘美術館【李禹煥：開放維度】

2019-11-12 13:27

舊金山亞洲藝術博物館 宣布擴建計畫

2019-11-12 13:26

美術館為何總在接駁展覽 自己的展覽卻行銷不出去

2019-11-12 13:25

預約參觀人數已逾26萬 〈救世主〉尚有望亮相羅浮宮達文西特展

2019-11-12 12:30

沒有說的再見 不算

2019-11-12 12:27

「也趣」開啟歐陸策略 萊比錫新據點成亞洲第一

2019-10-08 14:46

9/21-12/3 英國倫敦皇家美術藝術學院現正展出安東尼．葛姆雷重磅個展

2019-10-08 14:45

倫敦蘇富比將於10月3日上拍班克斯的巨作 〈移交的國會〉 可望破班克斯成交記錄

2019-10-08 14:44

台南絕對空間 黃逸民、陳妍伊： 擅於交陪並醞釀當代藝術交流

2019-10-08 14:44

是誰謀殺了美術館長？

2019-10-08 14:29

佳士得香港秋拍亮點拍品先曝光 金煥基〈05-IV-71#200(宇宙)〉40年來首現拍場

2019-10-08 14:28

善待自己 就像善待任何你有責任幫助的人

2019-10-08 14:26

KIAF現場觀察： 首爾成為下一個亞洲藝術交易中心？

2019-10-08 14:04

9/4-11/9 豪瑟沃斯香港 阿爾普：二十世紀雕塑大師

2019-09-16 15:56

失蹤30年 賓杜裡喬文藝復興時期傑作〈Madonna and Child〉回歸義大利

2019-09-16 15:54

9/26-29 倫敦薩奇畫廊「Korean Eye 2020」預展

2019-09-16 15:48

這個展覽激發您的求知慾 而不帶有一絲強迫性

2019-09-16 15:45

過去10年 有那些西方收藏家拍賣中國當代藝術家作品

2019-09-16 15:44

超期待！首屆新加坡Art SG藝博會 明年10月底登場

2019-09-16 15:43

2019第11屆未來大明星【 I Will Find You 發現Y世代 】

2019-08-21 15:58

臺灣傳統紮紙藝術於巴黎布朗利河岸 博物館 （Musée du quai Branly）展出

2019-08-13 15:51

龐畢度藝術中心展出【法蘭西斯．培根：書籍和繪畫】

2019-08-13 15:50

富藝斯聯手時尚佈景設計師Gary Card呈獻 【HYSTERICAL歇斯底里】倫敦展售會

2019-08-13 15:46

谷汩文化創辦人房彥文： Wonder Foto Day是海內外攝影新秀藝術家的孵化器

2019-08-13 15:45

藝術家參加國際邀請展 也有這等風險該提防

2019-08-13 15:42

Gen Y 世代

2019-08-13 15:41

亞紀畫廊取得陳昭宏作品代理

2019-08-13 15:40

這裡 真的有龍

2019-08-13 15:37

Korean Eye巡迴展 2020年聖彼得堡埃爾米塔日博物館登場

2019-07-24 12:11

紐約國家藝廊推出 菲利普·加斯頓回顧展【Now】

2019-07-24 12:10

惠特尼美術館將於秋季展推出威廉．蒲柏．L【煽動，渴望，汗水】

2019-07-24 12:09

瑞士丁格利博物館與龐畢度中心梅斯分館攜手推出 雷貝嘉·霍恩平行展【Body Fantasies】

2019-07-24 12:08

倫敦蘇富比將於7月3日上拍失落近三百年維拉茲奎茲作品

2019-07-24 12:06

田奈藝術負責人黃瀞誼： 發掘下一顆如KAWS般耀眼的潮流藝術新星

2019-07-24 12:03

作品 到底是藝術價值還是藝術資產？

2019-07-24 12:01

2019 Art Pumping Nangang 南港公共藝術節

2019-07-17 11:03

75年後 德國將把納粹掠奪的揚·梵·海以森〈花瓶〉送回佛羅倫斯烏菲茲美術館

2019-07-02 15:08

卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉由美國億萬富豪 J.Tomilson Hill 購入

2019-07-02 15:07
看更多

熱門文章

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商暫緩出貨給中國

2019-11-08 14:00

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股

2019-11-08 12:53

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

全球百大CEO評比 台灣企業家首度「從缺」為什麼？

2019-11-04 08:52

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

解放軍亮劍 台灣如何應付兩岸軍事風險

2019-11-04 08:49

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

老台北、舊建築、新韻味

2019-11-07 11:46

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 12:53

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:36

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 12:53

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

Apple TV+佛心價上市 迪士尼、Netflix誰比較剉？

2019-11-08 09:36

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53

悠遊草山 沉浸山泉水和湯泉的溫柔膚觸

2019-11-04 15:28

攻陷日本的甜蜜台灣味

2019-11-05 13:28

甩掉米蟲標籤！新北市630所學校受惠、農友還可放寒暑假

2019-11-06 13:37

大船入港 台股超有感上漲

2019-11-07 11:50

女兵上戰場

2019-11-06 13:41

臨美麗日月潭湖畔景緻 晨曦夕照雲霧相伴

2019-11-04 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top