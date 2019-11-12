預約參觀人數已逾26萬 〈救世主〉尚有望亮相羅浮宮達文西特展

羅浮宮歷時10年籌備的達文西紀念特展已於10月24日正式揭開序幕。

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今年是達文西（Leonardo da Vinci，1452-1519）逝世於法國500週年，擁有全世界數量最多達文西畫作收藏（5件油畫和22張素描）的羅浮宮，特別為這位文藝復興巨匠舉辦大規模回顧展，通過160件油畫、素描、手稿和雕塑，全面回顧這位藝術天才非凡的一生與卓越的藝術成就。

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今天達文西傳世並被專家鑑定為其真跡的油畫不超過20幅，本次特展將展出11幅，除了羅浮宮館藏的〈岩間聖母〉〈美麗的費隆妮葉夫人〉〈施洗約翰〉〈聖安妮〉，義大利、英國、美國和俄國重要博物館也出借了其珍藏，包括〈最後的晚餐〉的臨摹作品。

不過最富盛名的鎮館之寶〈蒙娜麗莎〉仍陳列在樓上永久典藏展廳，而是通過和台灣宏達電子（）合作，以VR虛擬實境技術來多面向介紹這張充滿神秘魅力的肖像畫，向觀眾介紹這幅名畫曾經遭竊後意外尋回以及蒙娜麗莎身後山水等各種耐人尋味的相關故事。這項達文西特展被羅浮宮喻為史無前例，旨在凸顯這位除了藝術，在建築，工程與科學皆有涉獵的全才藝術家，最重視的仍是繪畫。

展覽將探索和揭露達文西探索世界的創作技法，即他所謂的「 繪畫科學」，為繪畫注入生命力的藝術工具。現藏於威尼斯學院美術館的著名素描〈維特魯威人〉，到底來不來羅浮宮，過去幾個月成為媒體關注焦點。

義大利文化遺產保護組織曾反對這件珍貴脆弱的國寶借給法國，甚至向義大利法院申請禁令，最終遭到駁回，〈維特魯威人〉得以於展覽開幕前夕運抵羅浮宮。另一件眾所矚目的展品當屬2017年以4.5億美元成交、當今最貴藝術品的〈救世主〉。

儘管羅浮宮表示所有者——阿布達比文化與旅遊部未回覆羅浮宮的申請借展，但根據法媒「藝術日報」（Quotidien de l’Art）披露，《政府公告報》近日公布的一項關於國家對達文西特展保險提供擔保的增補條款，明文規定2020年1月1日至2020年3月31日止，擔保金額將視〈救世主〉是否能於2020年1月1日前獲得借展確認而有所不同。由此可見，〈救世主〉稍後亮相羅浮宮達文西特展的希望仍在。

達文西紀念特展持續至2020年2月24日，必須事先網上預約。據了解，羅浮宮現已收到超過26萬人次的預約，羅浮宮官網也因系統流量超載，網頁經常無法正常開啟。

(圖 / Exposition Léonard de Vinci 2019 © Musée du Louvre_Antoine Mongodin)