沒有說的再見 不算

是不是有的時候，並不是不願說再見。只是，來不及。

時間的輾轉，其實未必會讓人變得更灑脫，相反的；對有些事內心反倒更斤較。比如說，每次的道別，心理總格外慎重；慎重的說再見。深怕沒有好好地說，就真沒機會說了。

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10月10日武明中；56歲、10月20日黃永砯；65歲、10月21日Ingo Mauer；87歲，不同領域、不同背景的藝術人，都沒有來得及道別，就匆匆趕赴另一個旅程。

去年11月13日，昔日報社時代的革命夥伴李維菁在12日赴醫院的例行檢查中突然休克，醫院儘管立即展開搶救，但始終沒有任何轉變，直到13日凌晨過世。同月的23日，親朋好友送走她，我始終還是渾渾噩噩不覺得這是真的，常常一個人陷入呆滯的哀傷狀態；尤其是下班回到家之後。有天夜裡/夢裡；她來了。當時，陽光一片亮燦，暖洋洋的陽光，很舒服。她看著我，掛著笑；像她生前無數次看見我一樣，過來緊緊抱著我，只是，這回抱得比過去更久更久。我記得，她就在我耳邊說『你不要擔心我啦！我很好的』。於是，我放開她，看著她說「嘩！妳給我長胖了」！她本來尖尖的臉，夢裡；圓圓的，滿臉堆著深深的笑。我想，她或許不願看我哀傷至此、也或許我們並沒有好好說再見，於是特地來道別。這個之後，距離現在都快滿一年，她不再入夢，我也不再有莫名的哀傷情緒包裹。

現代人總是會認為自己很忙。為家人忙、為自我感覺良好忙、為理想忙、為事業忙…，好像自己格外重要，但真要問；又說不上自己有多重要、多偉大。尤其是在這忙與盲過程中，幾乎都能感覺現代人都不快樂，都有一肚子怨氣。現代人最偉大不在於自己多有成就，最大的成就應該是身上無邊無盡猛長肥肉；卻始終長不了智慧。畢竟，如果有長智慧，又怎會老有怨氣呢？會有怨，基礎上不就是因為過度期望。我們總會希望所有的人與事，都吻合自己打造的標準，也就是這樣的期望，一旦失了準頭，就心生怨念。但是，我們總學不會回過頭檢視自己，是否自己一昧耽溺於自我打造出的期望，真的是密不透風的完美嗎？

做事與做人，不在於甘心嗎？有了甘心，專注都來不及，幹嘛會有怨氣？

這個月，我們用三位藝術家的故事來推展出相同的處世情懷，那就是-甘心喜愛自己的選擇。巧合的是，三位不同時空背景下的藝術家，也都不約而同以「手的體溫」來豐富自己的藝術。漢斯‧哈同(1904-1989)在1940年代就受到聖光般注視。但是，這位畢生不斷在超越自己的藝術家，不停的創新語言，他說『我畫畫是為了活著，我活著是為了畫畫』。嚴培明不論是自己或者與庫爾貝的對奕，嚴培明的繪畫展現一股終算整個環境都在質疑這項創作的同時，他依舊堅持以繪畫來展現生命的重大質量。徐永旭的陶土裝置，超越材質的拘限，他讓陶土不再只是土；而是時間的載體、是生命的記憶，是長途馬拉松的堅持到底。

達文西，走了500年，〈蒙娜麗莎〉的微笑，還始終征服一代又一代的眾生。常玉繪製於1950年代的繪畫，一再挑戰市場價格高度，背後的原因不只是資本主義的煎煮，更多的是藝術家放在作品裡的智慧；而不單純只是美麗。

我們捨不得跟親愛的人說再見，對於好的藝術作品，何嘗不也是呢！

2019年11月號 No.178 分享 facebook