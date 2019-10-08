「也趣」開啟歐陸策略 萊比錫新據點成亞洲第一

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9月6日，台灣也趣藝廊正式插旗德國萊比錫；AKI Gallery Zeipzig Prospect 成為斯賓納佩藝術園區閃耀的新星，更也是台灣畫廊第一家於歐洲設立據點的畫廊。而擔綱這個新據點首展的藝術家，則是也趣藝廊至為「寵愛」的藝術家范揚宗。

自一年前「也趣」參與萊比錫Spinnerai Werkschau 國際藝術展以及范揚宗於柏林Galerie EIGEN+ART的展出後，這位依舊靦腆的藝術家，逐漸累聚不少在地粉絲，從德國，柏林、慕尼黑、科隆慕名而來參與開幕首檔開幕展【Vacation】的貴賓更是極度熱絡。

例如，萊比錫當代美術館(Museum of Contemporary Art Leipzig)總監、Museum of fine arts 策展人Marcus皆對范揚宗的顏色留下深刻的印象；其他重要人士Martin Zünkeler（德國生技公司董事）、知名新萊比錫畫派藝術家David Schnell及Tim Eitel、蓋提美術館Getty Museum民間董事顧問暨策展人Bernhard Zünkeler、藝術家 Michael Sistig、Martin Galle…。

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再加上，由獨立策展人王焜生領隊的台灣一群賞藏界人士也出席當天開幕，更為開幕增添熱鬧氣息。根據「也趣」主持人王瑞棋表示，萊比錫的也趣藝廊新據點，依舊會持續「也趣」長期對於台灣年輕當代藝術家的推動、引薦，通過台灣當代藝術的視角，能與歐陸截然不同的繪畫步調，產生新的視覺欣賞經驗。