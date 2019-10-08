9/21-12/3 英國倫敦皇家美術藝術學院現正展出安東尼．葛姆雷重磅個展

今年秋季，英國倫敦皇家美術學院帶來英國當代雕塑家安東尼．葛姆雷（Antony Gormley）近10年來的重磅個展。

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安東尼．葛姆雷為英國最受尊崇的當代雕塑家之一，他創作位於英國紐卡斯爾郊區蓋茨黑德著名現代鋼鐵室外雕塑〈北方天使〉（The Angel of the North），已然羅列為英國人最愛的地標作品。

本次展覽由馬丁．凱格．史密斯（Martin Caiger-Smith）和皇家美術學院策展人莎拉．利阿（Sarah Lea）策劃，展出內容包括安東尼．葛姆雷過去45年職業生涯的創作與系列精選的素描及紙本作品，和為本展專門創作的大型新裝置，以及安東尼．葛姆雷1970年至1980年代甚少人知道的早期作品，比如藝術家使用自己的身體做為創作工具的雕塑，目的為探索安東尼．葛姆雷多年來使用工業和有機多元媒材鐵、鋼、手工打鉛、海水和粘土等作品。

其餘為特別替倫敦皇家美術學院畫廊空間改造的作品，亮點作品包括〈空地之七〉（Clearing VII）的沉浸式空間繪畫，由幾公里長的金屬旋繞而成，觀者得以從中找尋觀看的路徑；〈消失的地平線之一〉（ Lost Horizon I）則由24件真人大小的鑄鐵人型雕塑組成，分別放置在牆壁、地板和天花板上，挑戰對於對於「上」的看法。