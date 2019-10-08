倫敦蘇富比將於10月3日上拍班克斯的巨作 〈移交的國會〉 可望破班克斯成交記錄

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倫敦蘇富比將於10月3日上拍班克斯（Banksy）最大的油畫作品〈移交的國會〉（Devolved Parliament），蘇富比預估作品得以拍至150萬英鎊到200萬英鎊的價格，若成功下槌，有很大機會打破班克斯畫作拍賣紀錄。

然而這幅〈移交的國會〉根據蘇富比官方說明，實際上是班克斯修改2009年所繪的〈提問時間〉（Question Time）的版本。

當時的版本〈提問時間〉，場景同樣描繪在英國議會昏暗的氣氛中，一群黑猩猩們認真討論議事的諷刺場景，當年這幅作品展於布里斯托爾博物館（Bristol City Museum and Art Gallery）展出後即一炮而紅，具有超過30萬名參觀者參觀展覽的紀錄。

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此次蘇富比公開上拍〈移交的國會〉後，敏銳的班克斯愛好者隨即注意到了2009年的〈提問時間〉與這幅畫〈移交的國會〉在構圖上雖然一樣，卻有些明顯的差異。比如，原本議會廳被兩個大吊燈明亮地照亮。如今的版本，燈不見了，讓畫作增添暗色調；前排長椅上坐著的黑猩猩抱著彎曲的香蕉附近，有一塊裝飾性的雕刻柱頭在兩個版本中，形狀和大小明顯不同。

對此，蘇富比於在線目錄描述說，這幅畫是在2009年由班克斯簽名並註明日期的，出現在布里斯托爾博物館展覽中的作品，而現任收藏者是在2011年從班克斯手上購買，儘管沒有提及有任何區別，該作品的確有了新標題〈移交的國會〉。蘇富比在被〈紐約時報〉詢問後，官方回應道兩幅的確為同一幅畫，但自班克斯展出後，就對其進行了修改。並向其客戶保證拍賣的畫作與2009年在布里斯托爾博物館展出的那幅畫是同一幅畫，並且此作品沒有其他版本。

雖然尚無法解釋的是班克斯為什麼會選擇改變這幅畫，以及他是什麼時候修改，或者是否班克斯可能認為原始版本對英國政治狀況的看法過分樂觀？而如今修改的燈都熄滅是否對於英國政治的前景感到傾向不樂觀？尤其，今年3月29日，當國會對脫歐協議進行表決時，這幅畫的匿名擁有者再次於布里斯托博物館展出這幅作品用以「紀念這脫歐日」。

雖然後來下議院以286票支持，344票反對，否決了脫歐動議。

班克斯仍在Instagram寫道：「我十年前畫了這件作品，布里斯托博物館把它拿去展出紀念脫歐日，真是有趣。」