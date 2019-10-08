台南絕對空間 黃逸民、陳妍伊： 擅於交陪並醞釀當代藝術交流

座落於台南隱蔽巷弄中的絕對空間，主理人黃逸民與陳妍伊是一對致力於分享與交流當代藝術的夫妻檔，本身同為藝術家的他們，在2013年的夏天啟動了絕對空間做為當代藝術的交流平台，這棟帶有天井的現代風格建築，自2013年至今短短六年的時間，已經發散一定程度的魅力，讓來自國內外各地的策展人與藝術家，願意特意走訪這個位居老城區巷弄間，十分具有活力的藝術平台，而絕對空間本身仍不斷地醞釀國內外藝術家交流活動，進而維持與當代藝術一同脈動的活力...

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做為一個以非營利為目標導向的替代空間，「絕對空間」將空間目標定位在「展覽、交流、紀錄」三大方向，並將自身視為媒合平台，媒合藝術家與觀眾，媒合觀眾與藝術市場，而為何要這麼做的初衷，黃逸民說道：「這個平台最重要的地方在於：台灣的藝術家在求學階段後，到成為成熟的藝術家之前，一定有段成長跟實驗期的斷層，所以需要有一個場所能承接他們的展覽，在他們進到市場之前支持他們。所以我們都很鼓勵藝術家，來到這個地方能彼此深入的交流，因此我們持續的舉辦思塾、工作坊與講座，都是基於交流的目的。」

而這座以當代藝術交流為目標的平台空降於老城區後，在街坊鄰居尚未知道他們想做什麼事情之前，他們率先出擊，製作藝文報刊發送予附近的居民，黃逸民認為：「在這麼具有歷史文化的街區，一個新的實驗性展覽在這裡發生，也凸顯了當代藝術跟一般人的認知就是有落差，所以透過藝文報，再到透過展覽座談等等，我們希望能讓觀眾更知道當代藝術家在做什麼，他們怎麼抽離現實來觀察社會？並把藝術家的方法教給大家，進而縮小當代藝術家與觀者間的認知斷裂。」

2016年，是絕對空間從地域性平台拓展至國際交流的一個轉捩點，陳妍伊說到：「當時我們受邀參展韓國光州 ACC（Asia Culture Center) 亞洲替代空間連線，它是光州雙年展的會外活動，讓我們得以去介紹自己的空間，還能跟亞洲各地替代空間產生更多合作機會 」「而之後延續的活動有2017年開始進行的『來溫家 - 藝術家工作室國際對話系列』，企劃為讓國外藝術家進到台南藝術家的工作室彼此交流並度過一晚，我們會媒合關注相近議題或使用相同媒材創作的藝術家，第二天透過公開對話的方式，直接在作品產出的工作室互相討論，讓藝術家能在最輕鬆的狀態下分享自己的經驗故事。2017年的媒合有包括來自馬來西亞、日本、澳洲等地藝術家；2018年蘇育賢與香港的李傑；今年的藝術家已經媒合了方偉文與越南的斐公慶。」

絕對空間透過國內外交流計畫，打開了與當代藝術一同脈動的生命力，對於接下來的計劃，陳妍伊表示：「未來我們將會與東南亞國家有密切的交流，比如將藝術家帶去越南參展，算是延續林書楷與越南的斐公慶媒合計畫後的主客場交換。此外明年台泰交流的部分，也會跳脫以往以藝術家間交流的模式，採用媒合台灣策展人與泰國策展人聯合策展的模式。」 絕對空間像是當代藝術的「獵人頭公司」，將藝術創作者們適得其所的安放、連結在適性的位置上。另一方面者也積極地成立台灣藝術工作者的檔案庫，視空間為藝術工作者對外發聲的基地。因此對於藝術工作者而言，在這裡的交流與發酵，就像是蝴蝶效應般能迎向更寬廣的視野。

絕對空間六年來的轉變，已然從一開始的立意為身處文化古都中，建構在地的美學，到如今往來亞洲與東南亞，成功地實現他們奠定更遠大的目標：以當代藝術為軸心，成為更具國際視野的在地藝術空間的前哨戰，更是一處擅於交陪並醞釀當代藝術交流的驛站。