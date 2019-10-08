佳士得香港秋拍亮點拍品先曝光 金煥基〈05-IV-71#200(宇宙)〉40年來首現拍場

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佳士得香港這一季亞洲20世紀及當代藝術秋拍(11月23日)將會公開哪些重量級拍品？《亞洲藝術新聞》根據佳士得香港所公布第一批資料中發現，被譽為韓國現代藝術史抽象畫先鋒-金煥基一件尺幅最大、創作於1971的〈05-IV-71#200(宇宙)〉油彩作品，40年來未曾曝光過，此次首度出現在拍場更已惹來眾多矚目。

這件双聯作在完成後，就被金煥基的好友Matthew Kim及Chae Kum Kim給購藏，過去40年始終為他們所珍藏。

另外，在其他不容小覷精彩拍品，例如：趙無極1959年〈24.12.59〉油彩，估價在80,000,000-120,000,000港元，則是最高價的拍品。

另外，俄羅斯藏家所收的藤田嗣治1924年作品〈躺臥的曲臂裸女〉油彩，也是相當奪人眼神。

還有劉野的〈紅2號〉、奈良美智的〈Angry Blue Boy〉、吳冠中〈海濱〉、村上隆與菲瑞‧威廉斯聯合創作的〈The Simple Things〉雕塑作品、草間彌生，再有村上隆的學生、潮人士最愛的Madsaki 2017年作品〈牙刷〉…等，都相當引人期待。

李光裕 2020年4月國際巡展來到新加坡濱海灣花園-雲霧森林

藝術家李光裕國際巡展從2017年威尼斯雙年展聖馬利諾國家館開啟，2018年到了高雄市立美術館，第三站則確定是2020年4月至10月於新加坡濱海灣花園-雲霧森林。

新加坡李光裕大型個展主題訂為【祕密花園】，策展人則是陳慧君，開幕日期是2020年4月23日。

根據台北采泥藝術負責人林清汶表示，李光裕的世界巡展在新加坡之後，接著尚在規劃第四站2021年在紐約、第五站2022年則到北京。

藝術備忘錄

．由芝加哥大學教授巫鴻所策展的【畫屏：傳統與未來】，9月7日起在蘇州博物館舉行。巫鴻係以屏風為元素來加以延展這項研究展，展覽內容從14家博物館的藏品到徐冰、徐累、夏小萬、尚揚、宋冬等9位當代藝術家作品，展期至12月6日。

．嚴培明個展【一個上海的葬禮】，9月29日起在巴黎奧塞美術館舉行。

．10月1日，胡瑞正式出任邦瀚斯(Bonhams)大中華區主席。

．東京森美術館人事新局，現任館長南條史生將於今年底退休，新任的館長是片岡真實；將於明年一月正式上任。

．台灣藝術家涂維政今年10月中旬，應荷蘭阿姆斯特丹國立博物館邀請以【現在的未來：國家博物館的卜湳文明】為題舉行個展。

．10/10-14，於臺北市立美術館將舉行「CIT19當代策展的新挑戰-國際論壇暨青年策展工作坊」，這是國藝會與北美館所共同主辦的活動，在三天論壇中，主題講者將包括印度瑞克斯媒體小組、新加坡國立大學副教授鄭大衛、香港M+博物館資深策展人皮力。

．9/21-12/3/2019，安東尼‧葛姆雷個展，英國倫敦皇家藝術學院。

．10/1-11/5/2019，宋冬-同床異夢個展，倫敦佩斯畫廊。

．9/28-11/13/2019，任小林：模糊的末端，北京蜂巢當代藝術中心。

．11/1-1/31/2020，水問-當代水墨大展，上海蘇寧藝術館。