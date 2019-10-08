KIAF現場觀察： 首爾成為下一個亞洲藝術交易中心？

文／姜盈謙 圖片／KIAF韓國國際博覽會 分享 facebook

第18屆韓國國際藝術博覽會（KIAF ART SEOUL）在9月29日於首爾Coex會展中心落幕。為期4天的展會共吸引82000訪客參觀，創下KIAF史上最高到訪人次，成交金額達310億韓圓（約8億台幣）。

今年共有175間畫廊參與藝博會，包含KUKJE畫廊、學古齋、PKM畫廊、現代畫廊、阿拉里奧畫廊、GANA ART等大型本土畫廊，顯現韓國畫廊協會的號召力。海外參展商有Massimo De Carlo、於首爾設點的佩斯畫廊及立木畫廊等44間，數量相對去年減少。本屆大會VIP預展當日下午擠進大批韓國藏家，熱鬧非凡，單色畫派大師朴栖甫現身展會時，更引起現場一陣騷動。

單色畫派作品占大宗 特展呈現韓國現代前輩大師畫作

今年KIAF一貫少不了單色畫藝術家作品，正於華盛頓赫胥弘美術館（Hirshhorn Museum）推出個展的李禹煥，依舊為展會大熱門。去年在首爾國立現代美術館、今年在威尼斯雙年展佛圖尼宮美術館（Palazzo Fortuny）皆有回顧展的尹亨根，作品更受市場矚目，在近年韓國國內拍賣成交總額已攀升至前10名。另外，在展會也有多件抽象先鋒金煥基畫作、白南準裝置和紙本作品。

韓國畫廊各自攜來海外藝術家作品：KUKJE畫廊除展出李禹煥和朴栖甫作品，亦呈現丹麥藝術家團體Superflex創作；兩件Jean-Michel Othoniel玻璃裝置作品、Jenny Holzer裝置，以及Julian Opie畫作均售出。位於B展區的阿拉里奧，除攜帶韓國藝術家邊淳哲、嚴泰丁，另有名和晃平、印尼藝術家Jompet Kuswidananto和Eko Nugroho作品。學古齋呈現瑞典藝術家Andreas Eriksson幾件小幅畫作，藝術家同時在畫廊空間推出個展。PKM畫廊除展出尹亨根80、90年代兩幅畫作，亦帶來Olafur Eliasson裝置；GANA ART則呈現Ethan Cook編織作品。

首次參加KIAF的立木畫廊，售出李昢、McArthur Binion和Kader Attia等藝術家作品，收獲甚豐。佩斯首爾展出1960年代「南加州光和空間運動」的藝術家群，領軍人物 James Turrell的〈Atlantis, Medium Rectangle Glass〉（2019）為最吸睛的裝置之一，另有Robert Irwin、Mary Corse和Peter Alexander等藝術家作品亮相；MDC畫廊推出Paola Pivi個展，展出其標誌性的北極熊裝置，也成為展會的打卡勝地。

今年大會推出特展【韓國現代主義繪畫，歷史中的浪漫主義】（Korean Modernism Painting, Romanticism in History），由韓國大學客座教授趙恩靜（Cho Eun-Jung，音譯）策劃，呈現韓國1950年至1979年畫作，主題觸及風景、靜物和人物畫。展出26位藝術家、共38幅作品，包含金煥基50年代作品〈Boating〉，讓觀眾一窺韓國現代藝術的演變歷程。

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首爾：下一個亞洲藝術交易中心？

韓國國內每年有近50場大小型藝博會，參觀總人數約達80萬，總銷售額約800億韓元（7,200萬美元），顯現不容小覷的市場潛力。許多西方畫廊早在2016年看準韓國市場：2016年貝浩登於首爾開立分點後，2017年立木畫廊與佩斯畫廊也相繼加入。

藝術釜山（Art Busan ）總監鄭錫鎬（Jeong Seok-Ho，音譯）今年5月透過《The Art Newspaper》表示，許多西方畫廊對亞洲市場深感興趣，但缺乏在地網絡的連結，讓他們多半鎩羽而歸。「中國複雜的海關程序和高額稅收，也是畫廊打退堂鼓的原因。」相對於此，韓國除了價格超過一定價值的攝影作品外，並不需額外支付購買藝術品的增值稅（VAT），海關也沒有審查問題。本屆KIAF開幕會上，現任韓國畫廊協會會長崔雄哲（Choi Woong-Chull，音譯）亦提及：「由於香港政經局面尚未完全穩定，許多外國畫廊正尋求替代市場來引介他們的作品，而韓國似乎成為他們在亞洲的選擇之一；今年有許多藝術收藏家和畫廊主前來參觀，評估韓國市場。」

對於近年KIAF的市場表現，KUKJE畫廊理事宋普暎也予以肯定，「總體而言，KIAF平台和定位近年發展平穩，而當前的韓國社會、文化，無論對外國畫廊進駐或國際企業模式，皆秉持開放的態度，若未來首爾有更多國際化的藝博會，我想能給本土藝術界帶來更多新的活力。」儘管畫廊每年於海外參加十多個博覽會，宋普暎認為KIAF仍是每年必到訪的藝博會之一。「作為韓國領軍畫廊（Leading Gallery），我們仍會全力支持本土的重要藝術盛會，給予相應支持和幫助。畢竟，KUKJE創始人兼主席李賢淑女士曾在KIAF草創期（2006-2009年間）擔任藝博會執行總監，她親自帶領並見證KIAF的成長。」

相較抱持樂觀心態的大型畫廊，中小型畫廊則面臨更為激烈的競爭。本次參加的海外畫廊約佔四成，其中不乏名家作品：如法蘭克福Die Galerie帶來夏卡爾水彩作品、紐約TWO PALMS畫廊則有Cecily Brown、Jeff Koons和Elizabeth Peyton等作，提供本地藏家趨多元（西化）的口味，作品價格卻多是中小型畫廊的數十倍。

而近年KIAF海外藏家減少，更讓韓國本地畫廊外銷機會雪上加霜。據一間當地畫廊表示，自2017年中國和韓國在經貿、外交關係冷卻後，參觀的中國藏家銳減；同年韓國前總統朴槿惠因醜聞遭到彈劾下台，不平靜的內政問題也緊縮對在地藝術產業的補助，影響大型博覽會和外圍的活動整合。

今年韓國文化體育觀光部（The Ministry of Culture, Sports and Tourism）和韓國藝術經營支援中心（Korea Art Management Service），針對2018年15間國內藝博會公布評估結果，依據繳交的書面資料，從博覽會空間、規模、管理和運營水平；參與畫廊數量、委員會的專業性，至參觀者數量和銷售額等項目評比，希望藉此改善藝博會的質量。報告書將KIAF、藝術釜山評等為第三級，第一、二級則從缺，顯見有許多成長空間。

儘管韓國市場有許多交易優勢，但單以韓國最大型藝博會的KIAF而言，仍顯現韓國藝術產業發展不均問題：展商篩選機制貧弱，過於龐大的內容量體，突顯作品質量良莠不齊，影響海外一線畫廊加入的意願；藝博會外圍缺乏串接的展演活動及拍賣會的舉行，也降低藏家參與展會的誘因。首爾未來是否取代香港成為亞洲藝術交易中心，首要面臨的課題仍是提升整體藝術產業的對外競爭力，並透過藝博會的外溢效應帶來更多藏家人流。