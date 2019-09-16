9/4-11/9 豪瑟沃斯香港 阿爾普：二十世紀雕塑大師

豪瑟沃斯香港將在9月4日呈現二十世紀現代藝術大師漢斯（讓）‧阿爾普［Hans (Jean) Arp，1886-1966］在大中華地區的首次個展。阿爾普是二十世紀前衛藝術的先鋒，並深度參與了超現實主義與國際達達主義運動。

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在超過六十年的時間裡，阿爾普創造了一系列極具影響力的作品，並不斷地在抽象與寫實、有機與幾何形狀之間流暢地轉換。

他和妻子、同為藝術家的蘇菲·陶柏（Sophie Taeuber）一同實驗了許多新的材料與形式，並拒絕任何流派的等級之分。他開創性地在作品加入了隨機概率的元素，並通過作品命名為他的拼貼、剪切與浮雕作品賦予多重含義。在1920年代，他創造了其獨有的「物件語言」，將形式簡化後的瓶子、叉子、刀子、鐘錶、領帶、鬍鬚、嘴唇、乳房與雞蛋等圖形荒誕地置於不規則的背景之上。

展覽【阿爾普：二十世紀雕塑大師】於畫廊兩層空間展開，通過呈現阿爾普於1918至1965年間創作的早期木刻、卡紙拼貼、素描、木質浮雕與青銅雕塑等作品，探討了藝術家獨特的形式語言發展歷程。展出如早期卡紙剪切作品〈椅子與瓶子〉（Chaise et bouteille / Stuhl und Flasche，1926），阿爾普對文字與形式的怪誕趣味處理，以及他對傳統繪畫幻覺論的拒絕；另外亦展出雕塑作品〈生長〉（Wachstum / Croissance，1938/1960，鑄於2006）和〈星星〉（Stern/ Étoile，1956，鑄於1976）。

自1930年轉向雕塑創作的他，其有機形式語言影響了幾代藝術家，作品被廣泛納入世界眾多重要博物館館藏及公共空間之中，在不同的媒介與組合中反覆重塑著這些元素圖案，作品的不斷變化，正與自然本身的生成過程相呼應。