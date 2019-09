失蹤30年 賓杜裡喬文藝復興時期傑作〈Madonna and Child〉回歸義大利

義大利警方花了近30年的時間,找回了賓杜裡喬(Pinturicchio,1454-1513)遺失的傑作〈Madonna and Child〉。

該作品現正於賓杜裡喬家鄉佩魯賈的義大利翁布裡亞國家美術館展出至2020年1月26日。義大利員警的文化遺產保護部門發現〈Madonna and Child〉於1990年從一座私人住宅被盜,此後幾乎沒有露出蹤跡,該作品近日在倫敦被重新發現。

〈Madonna and Child〉在結束翁布裡亞國家美術館【Madonna col Bambino attribuita a Pinturicchio】展覽後將物歸原主,與〈Madonna and Child〉並肩展出的是翁布裡亞學校的另外兩位藝術家Bartolomeo Caporali和Fiorenzo di Lorenzo的作品,據信賓杜裡喬層研究過這些作品。「這件作品的回歸使我特別高興。」該國文化部長阿爾貝托‧博尼索利(Alberto Bonisoli)在8月10日畫作揭幕的視頻中說道:「因為我國珍貴的文化遺產的一部分又回到了我們國家。」同時,義大利員警文化遺產保護部門指揮官Fabrizio Parrulli也表示:「重獲此作,再次證明瞭犯罪活動越來越具有跨國性質。」並呼籲其他國家的執法部門建立「一個統一的國際合作體系,以有效打擊危害我們文化遺產的犯罪行為。」關於〈Madonna and Child〉被竊的細節、作品估計價值,義大利相關部門並沒有透露更多。

賓杜裡喬曾作為彼得羅‧佩魯吉諾(Pietro Perugino)在西斯廷教堂(Sistine Chapel)繪製壁畫時的助手。時至今日,這兩位藝術家皆為翁布裡亞國家美術館收藏的明星之一。

之後,賓杜裡喬受委託在梵蒂岡創作使徒宮波吉亞寓所(Borgia Apartments)的五個房間:神秘信仰之廳、聖徒之廳、七藝之廳、使徒信經之廳、預言家和先知之廳,裡繪製波吉亞寓所內的一系列壁畫及在1493年為葡萄牙與西班牙的劃定了殖民擴張分界線,即「教皇子午線」,現在是梵蒂岡圖書館的一部分,至今絕大部分的作品都未曾改變。