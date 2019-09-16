9/26-29 倫敦薩奇畫廊「Korean Eye 2020」預展

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由David Ciclitira和Serenella Ciclitira創辦的Parallel Contemporary Art（以下簡稱PCA）當代藝術項目，將於9月26日在倫敦薩奇畫廊（Saatchi Gallery）展開3天的預展，與倫敦START藝術博覽會聯手舉辦的預展，將率先展示逾十位優秀韓國當代藝術家的作品，不單有來自韓國的藝術家，亦有駐倫敦和柏林的韓國藝術家包括：李鬥元（Doowon）、Chung Doo-Hwa、Kim Jae Il、Hayoung Kim、Hun Kyu Kim、Yun-Hee Toh、李正樂、Eemyun Kang、Kim Bumsu、Helena Parada-Kim 和Cha Jongrye。

預展中的部分藝術家亦將參與即將在俄羅斯、英國和韓國舉行的Korean Eye 2020 全球巡迴展覽，將展出30位藝術家的作品，將出版一本收錄75位藝術家作品的書籍。2020年亦將是Global Eye Programme 的十週年紀念，該項目旨在通過在世界各地舉辦Eye展覽以推廣支持優秀的亞洲藝術人才。

為了進一步體現PCA的理念宗旨，PCA與世界知名時裝設計師Roland Mouret攜手合作，在今年的START 藝術博覽會上將呈獻START x Roland Mouret空間項目，展出兩位知名韓國女藝術家的作品：駐首爾的Hyojin Park和駐倫敦/首爾的申美璟。