親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

9/26-29 倫敦薩奇畫廊「Korean Eye 2020」預展

2019-09-16 15:48亞洲藝術新聞

分享

由David Ciclitira和Serenella Ciclitira創辦的Parallel Contemporary Art（以下簡稱PCA）當代藝術項目，將於9月26日在倫敦薩奇畫廊（Saatchi Gallery）展開3天的預展，與倫敦START藝術博覽會聯手舉辦的預展，將率先展示逾十位優秀韓國當代藝術家的作品，不單有來自韓國的藝術家，亦有駐倫敦和柏林的韓國藝術家包括：李鬥元（Doowon）、Chung Doo-Hwa、Kim Jae Il、Hayoung Kim、Hun Kyu Kim、Yun-Hee Toh、李正樂、Eemyun Kang、Kim Bumsu、Helena Parada-Kim 和Cha Jongrye。

預展中的部分藝術家亦將參與即將在俄羅斯、英國和韓國舉行的Korean Eye 2020 全球巡迴展覽，將展出30位藝術家的作品，將出版一本收錄75位藝術家作品的書籍。2020年亦將是Global Eye Programme 的十週年紀念，該項目旨在通過在世界各地舉辦Eye展覽以推廣支持優秀的亞洲藝術人才。

為了進一步體現PCA的理念宗旨，PCA與世界知名時裝設計師Roland Mouret攜手合作，在今年的START 藝術博覽會上將呈獻START x Roland Mouret空間項目，展出兩位知名韓國女藝術家的作品：駐首爾的Hyojin Park和駐倫敦/首爾的申美璟。

2019年9月號 ,No.176
2019年9月號 ,No.176
分享

亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

9/4-11/9 豪瑟沃斯香港 阿爾普：二十世紀雕塑大師

2019-09-16 15:56

失蹤30年 賓杜裡喬文藝復興時期傑作〈Madonna and Child〉回歸義大利

2019-09-16 15:54

這個展覽激發您的求知慾 而不帶有一絲強迫性

2019-09-16 15:45

過去10年 有那些西方收藏家拍賣中國當代藝術家作品

2019-09-16 15:44

超期待！首屆新加坡Art SG藝博會 明年10月底登場

2019-09-16 15:43

2019第11屆未來大明星【 I Will Find You 發現Y世代 】

2019-08-21 15:58

臺灣傳統紮紙藝術於巴黎布朗利河岸 博物館 （Musée du quai Branly）展出

2019-08-13 15:51

龐畢度藝術中心展出【法蘭西斯．培根：書籍和繪畫】

2019-08-13 15:50

富藝斯聯手時尚佈景設計師Gary Card呈獻 【HYSTERICAL歇斯底里】倫敦展售會

2019-08-13 15:46

谷汩文化創辦人房彥文： Wonder Foto Day是海內外攝影新秀藝術家的孵化器

2019-08-13 15:45

藝術家參加國際邀請展 也有這等風險該提防

2019-08-13 15:42

Gen Y 世代

2019-08-13 15:41

亞紀畫廊取得陳昭宏作品代理

2019-08-13 15:40

這裡 真的有龍

2019-08-13 15:37

Korean Eye巡迴展 2020年聖彼得堡埃爾米塔日博物館登場

2019-07-24 12:11

紐約國家藝廊推出 菲利普·加斯頓回顧展【Now】

2019-07-24 12:10

惠特尼美術館將於秋季展推出威廉．蒲柏．L【煽動，渴望，汗水】

2019-07-24 12:09

瑞士丁格利博物館與龐畢度中心梅斯分館攜手推出 雷貝嘉·霍恩平行展【Body Fantasies】

2019-07-24 12:08

倫敦蘇富比將於7月3日上拍失落近三百年維拉茲奎茲作品

2019-07-24 12:06

田奈藝術負責人黃瀞誼： 發掘下一顆如KAWS般耀眼的潮流藝術新星

2019-07-24 12:03

作品 到底是藝術價值還是藝術資產？

2019-07-24 12:01

2019 Art Pumping Nangang 南港公共藝術節

2019-07-17 11:03

75年後 德國將把納粹掠奪的揚·梵·海以森〈花瓶〉送回佛羅倫斯烏菲茲美術館

2019-07-02 15:08

卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉由美國億萬富豪 J.Tomilson Hill 購入

2019-07-02 15:07

只有他能做到刻意的不經意【胡安·米羅：世界的誕生】進入倒數

2019-07-02 09:09

丹尼爾·阿爾軒Daniel Arsham昊美術館（上海）首展 呈現虛構考古多層次故事

2019-07-02 09:06

絕跡三百年維拉斯蓋茲名作 將於倫敦蘇富比上拍

2019-07-01 09:02

一座得赤腳參觀的當代藝術中心：卡米尼亞克基金會

2019-07-01 08:58

準備好飛日本機票了沒？【KAWS：HOLIDAY JAPAN】COMPANION在富士山等著你

2019-07-01 08:29

拍賣前二日 神秘買家以約1億美元買下卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉

2019-06-27 11:52

梵谷也當過上班族

2019-06-25 15:27

國立西洋美術館 60周年紀念展【松方藏品展】、【芬蘭現代女性藝術家展】

2019-06-12 12:51

趨向年輕化、女性化的第75屆惠特尼雙年展

2019-06-12 12:50

培根〈頭像習作〉、羅斯科〈無題〉 領銜蘇富比紐約當代藝術晚拍

2019-06-12 12:48

塞尚〈水果與水壺〉近6千萬美元成交

2019-06-12 12:08

林愛偉： 透過「大哉八十」窺見台灣前輩藝術家如何間接影響馬來西亞藝術教育

2019-06-12 12:02

平庸大眾吹奏無聊的音樂

2019-06-12 11:58

紐約所見 貧窮限制了我們想像力

2019-06-12 11:56

逐夢 新的當代思維與樣貌

2019-06-12 11:54
看更多

熱門文章

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

中秋起義 郭韓宣戰

2019-09-12 09:16

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

2019-09-12 09:16

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

2019-09-12 09:14

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

大車隊卯上小新創 掀16億代駕市場龍頭大戰

2019-09-12 13:52

拒西進拚到亞洲最大！不銹鋼管王的員工開超跑哲學

2019-09-12 13:49

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:28

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:16

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

黃金1500還能買嗎？用這幾種商品打造煉金大法

2019-09-12 11:28

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

一場實習生計畫 如何讓宏碁進軍寵物市場？

2019-09-12 13:54

裁縫到司機 強大人脈庫24小時解決旅客訂製西裝

2019-09-12 13:45

跟Netflix拚了！Apple TV+每月只要150元 一向「高貴」的蘋果為何要打價格戰？

2019-09-12 12:05

謝金河：挑選營收創新高、技術面突圍股

2019-09-11 12:29

看冰的日子

2019-09-09 13:55

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:05

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

光學指紋辨識技術夯 屏下指紋辨識展現魅力

2019-09-11 12:35

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05

永凍土解凍 北極地底下的威脅

2019-09-16 12:51

古典音樂遠比你想像的更加「爵士」

2019-09-10 13:03

你絕對沒看過的一整條香魚的豪邁拉麵 就在長野上田

2019-09-09 08:50

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

老市場裡品味創意法國料理 想吃還沒那麼容易訂位

2019-09-09 14:40

嫦娥奔月也要5G 聯發科有可能再攻500元嗎？

2019-09-11 13:07

走進神木群 體察400歲的生存之道

2019-09-16 08:57

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

30年一次大機會 打出好牌帶領台灣走向經濟繁榮

2019-09-12 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top