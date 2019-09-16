這個展覽激發您的求知慾 而不帶有一絲強迫性

北美館【池田亮司個展】雙策展人蕭淑文、林怡華

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今年夏季，臺北市立美術館以無比驕傲、前所未有的聲量向國際發聲說「歡迎到臺北市立美術館來『聽』音樂」！果不其然，在8月10日晚間7：30、8：30各二場的音樂會，總計吸引了近千名的觀眾憑邀請函免費入場，這些全都衝著池田亮司(RYOJI IKEDA,1966.-)而來。這位出生在日本岐阜縣、定居在法國巴黎的藝術家，神秘、低調，更有人群恐懼症。但是，不管您對他的藝術是界定在聲音雕塑、聲音裝置、視覺聲音藝術…，池田亮司的藝術是擁抱群眾；卻不擅於且拒絕被群眾擁抱；甚至對媒體也不願接受單獨受訪。由兩位策展人蕭淑文、林怡華所主持的北美館同名個展，被池田亮司喻為是在亞洲最全面性個展的首次，而北美館的技術團隊更令他讚不絕口。到底，他的藝術該如何欣賞又意味著什麼？…

蕭淑文與林怡華，這兩位策展人的組合，堪稱最為奇妙，但也格外稱職。蕭淑文是老美術館員，曾經是北美館展覽組長，可說是美術館所栽培的策展人。林怡華則是這項展覽的客座策展人，她是2018年【南方之南-南迴藝術計劃】的策展人。兩個人個性南轅北轍，蕭淑文；熱情、直率，林怡華；內斂、溫暖，如果把池田亮司也算進來，這三個人根本是不可能兜在一塊合作。因為，池田亮司是個極端「好想份子」；也就是偏好思考的思想型藝術家。他的熱情，只有對數學。林怡華也是一位可進可退的策展人，但如果面對是不擅長又不積極表達的藝術家，她也開始向思考傾斜。蕭淑文的開朗(有選擇性的開朗)，在面對這個展覽的同時，卻好整以暇跟上節奏，透過更潛進的方式，偕同林怡華適切的詮釋池田亮司的藝術。

蕭淑文首先就說「因為池田亮司的這個展覽，讓我重新回到學生時期的讀書感覺。因為，池田亮司的展覽，涉及到數學、量子力學…，這些我都已經沒有特別記憶，有太多的牽涉到展覽本身的專業術語，我都必須重新去找回來、重新去學習」。林怡華旋即補充說「池田亮司在改變我們對藝術欣賞的方式，這是絕對無可厚非的事。就像淑文有講到的『直觀』，這個絕對會是你在接觸池田亮司展覽的時候，應該要先有基礎動作」。

蕭淑文就舉被放在美術館大廳2018年池田亮司那件〈A「連續統」〉來舉例。「這件作品在龐畢度中心展覽的時候是被放在一個密閉空間，但到了北美館，他原初構想是要放在迴廊；也就是將揚聲器隱藏在空間裡，讓觀眾是被聲音包圍住，但又找不到聲音是來自哪裡。後來，他來勘場的時候，就發現這是不可行，因此就改成放在大廳」。可是，這件作品是以巴哈音樂裡的音高，也就是音符中的A或La為主，根本與一般對音樂的慣性認識不同，它就是一個音頻！兩位策展人同時說「對」。蕭淑文補充「因為多數人對音頻的感受不同，但是，美術館有位保全是最先對這件作品提出個人觀感的。這位保全說：這聲音太柔和了。柔和到令人根本無法執行工作」。林怡華則說「這就是每個人對音頻的敏感度接收程度差別。因為，單是音頻，在這五個巨型揚聲器環繞之下，空間的開放性、人的移動性，都會影響到你在接收音頻的受音狀態」。所以，也就是說，欣賞池田亮司的藝術，首先應該要有的心理基礎準備是；將你對聲音、圖像的慣性認知放在美術館外，以一種赤裸的直觀方式來涉入。兩個人又同聲說「對」！蕭淑文接著說「但，這直觀指的並非是一種全然如baby般，而是有知識基礎的；卻能以一種無所旁騖、羈絆；而有深度的直觀」。林怡華說「因為，池田亮司對聲音徹底簡約化為正弦波，而不是我們習慣聽的音樂」。蕭淑文又說「池田亮司根本排斥一般談論到藝術就扯到的感性、率性…，他用數學去處理他的藝術，在數學裡面有個所謂極大數，他就將他的藝術放在這極大數裡面。而提到數學，不就是一個絕對性結構嗎？池田亮司就是典型結構主義控。聲音，純化；光，像素化，這一切的一切都在標顯數學家是個絕對崇高、無限大的美學典範」。林怡華則說「你剛剛講到，他的藝術有一種回歸到東方禪的味道，這點是沒有錯的。

因為，池田亮司讓自己所碰觸的物質都有一種歸樸感，沒有太多累贅。但是又充滿著秩序感，可是秩序的本身，並非是牽絆；而應該是規整。欣賞他的藝術，不要有過去對藝術的既定印象，你就來；你就站到作品面前，打開你的耳朵、雙眼，很直接去承受一種很純粹、但又不單調的宇宙旅程」。

一個展覽竟然連策展人都能被激發出一股前所未有的求知慾，北美館的【池田亮司個展】已經超越了池田亮司！