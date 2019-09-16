過去10年 有那些西方收藏家拍賣中國當代藝術家作品

香港蘇富比將在10月推出「無涯：吉利翁‧庫維中國當代藝術珍藏」專場，帶來包含曾梵志、張曉剛、劉野、岳敏君、方力鈞、周春芽、王廣義等中國當代藝術家共30件，總估價逾7,300萬港元的藏品。

這批精品是由比利時重要藏家吉利翁‧庫維男爵夫人精心建立的收藏，見證過去25餘年中國當代藝術的發展，收藏作品年份橫跨1980-1990年。

在過去20多年間，除吉利翁‧庫維男爵夫人外，還有同國籍人尤倫斯夫婦、瑞士人希克、法國人皮諾等都有不少中國當代藝術家作品收藏。至於向國際推動中國當代藝術家作品的畫廊有香港的漢雅軒、少勵畫廊。

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從2011年開始 中國當代藝術家作品被先後置入拍賣

自2004年10月，香港蘇富比首次推出「中國當代藝術」專場，中國當代藝術品開始有系統的被置入拍賣市場。而過去十年的拍賣市場，有許多來自西方私人收藏被做成專場拍賣，其中最具代表的莫過於多次與香港蘇富比、北京保利合作的尤倫斯夫婦中國當代藝術珍藏。如2011年香港蘇富比春拍「尤倫斯重要當代中國藝術收藏：破曉—當代中國藝術的追本溯源」。張曉剛〈生生息息之愛〉以7906萬港元成交，成為藝術家歷年拍賣第二高價。2013年10月尤倫斯夫婦收藏的曾梵志〈最後的晚餐〉於香港蘇富比以1.8億港元成交，成為第一張晉升億元港幣級別的天價作品，至今依然雄踞中國當代藝術品價格榜首。

尤倫斯專場 是西方收藏家轉買為賣的開始

2011年春拍，北京保利推出「尤倫斯男爵藏重要中國當代藝術夜場」拍賣，46件全部成交，總成交額1.23億人民幣。曾梵志2001年作〈A系列之三：婚禮〉以4025萬人民幣成交；方力鈞〈1996-10-1〉以1552.5萬人民幣成交；周春芽1997年作品〈月下情人〉以977.5萬人民幣成交，這是周春芽「綠狗」系列作品迄今為止的拍賣最高價。

2017年6月4日保利春拍推出「尤倫斯男爵珍藏中國當代藝術專場」。從黃永砅〈一人九獸〉開始約20多件作品進入到為時一個月（到7月4日）的私洽程續，後來這些包括黃永砅、陳箴、王度、楊詰蒼等旅法藝術家帶來的觀念與大型裝置藝術品也進行拍賣。

至於畫廊 則有漢雅軒、少勵畫廊專拍

2016年12月漢雅軒與北京匡時【從十倒數：張頌仁先生重要私人收藏】專拍，拍品10件，總成交額6803.400萬人民幣；張曉剛〈血緣：大家庭二號〉以3818萬人民幣成交，成交率100%。

少勵專拍分別在中國嘉德香港、北京開拍。香港【少勵家族藏中國當代藝術】是在2017年10月2日，拍品44件，總成交額1313.930萬港元，成交率93.18%。北京【緯度/態度—少勵家族藏中國當代藝術專場】，2017年12月19日開拍，拍品54件，成交價最高是曾梵志〈面具系列第十六號〉，以2070萬人民幣成交。總成交額5666.855萬人民幣，成交率100%。2018年6月19日北京中國嘉德還有一場少勵專拍，拍品40件，總成交2189.255萬人民幣；成交價最高拍品是岳敏君〈時代戲劇〉，以1610萬人民幣成交，成交率55%。

好作品承接力道不弱下 市場行情可望止跌回升

從過去10年西方收藏家及香港畫廊陸續透過專拍賣出中國當代藝術家作品收藏來看，一年不如一年、一次不如一次的成交狀況，大大打擊了中國當代藝術市場，因為這些曾經是中國當代藝術的大買家，突然轉身成賣家，的確重重的挫敗中國當代藝術市場的銳氣，讓這個市場急速冷凍。

雖然賣壓不斷，但從歷年拍賣成交來看，好的作品都有接手，這些作品在承接力道還不弱下，可望可以慢慢的止跌回升，尤其是比利時重要藏家吉利翁‧庫維男爵夫人10月初在香港蘇富比的拍賣，在拍品優質、估價合理下，相信能拍出一個好的成績。