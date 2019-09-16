親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

過去10年 有那些西方收藏家拍賣中國當代藝術家作品

2019-09-16 15:44亞洲藝術新聞

香港蘇富比將在10月推出「無涯：吉利翁‧庫維中國當代藝術珍藏」專場，帶來包含曾梵志、張曉剛、劉野、岳敏君、方力鈞、周春芽、王廣義等中國當代藝術家共30件，總估價逾7,300萬港元的藏品。

這批精品是由比利時重要藏家吉利翁‧庫維男爵夫人精心建立的收藏，見證過去25餘年中國當代藝術的發展，收藏作品年份橫跨1980-1990年。

在過去20多年間，除吉利翁‧庫維男爵夫人外，還有同國籍人尤倫斯夫婦、瑞士人希克、法國人皮諾等都有不少中國當代藝術家作品收藏。至於向國際推動中國當代藝術家作品的畫廊有香港的漢雅軒、少勵畫廊。

分享

從2011年開始 中國當代藝術家作品被先後置入拍賣

自2004年10月，香港蘇富比首次推出「中國當代藝術」專場，中國當代藝術品開始有系統的被置入拍賣市場。而過去十年的拍賣市場，有許多來自西方私人收藏被做成專場拍賣，其中最具代表的莫過於多次與香港蘇富比、北京保利合作的尤倫斯夫婦中國當代藝術珍藏。如2011年香港蘇富比春拍「尤倫斯重要當代中國藝術收藏：破曉—當代中國藝術的追本溯源」。張曉剛〈生生息息之愛〉以7906萬港元成交，成為藝術家歷年拍賣第二高價。2013年10月尤倫斯夫婦收藏的曾梵志〈最後的晚餐〉於香港蘇富比以1.8億港元成交，成為第一張晉升億元港幣級別的天價作品，至今依然雄踞中國當代藝術品價格榜首。

尤倫斯專場 是西方收藏家轉買為賣的開始

2011年春拍，北京保利推出「尤倫斯男爵藏重要中國當代藝術夜場」拍賣，46件全部成交，總成交額1.23億人民幣。曾梵志2001年作〈A系列之三：婚禮〉以4025萬人民幣成交；方力鈞〈1996-10-1〉以1552.5萬人民幣成交；周春芽1997年作品〈月下情人〉以977.5萬人民幣成交，這是周春芽「綠狗」系列作品迄今為止的拍賣最高價。

2017年6月4日保利春拍推出「尤倫斯男爵珍藏中國當代藝術專場」。從黃永砅〈一人九獸〉開始約20多件作品進入到為時一個月（到7月4日）的私洽程續，後來這些包括黃永砅、陳箴、王度、楊詰蒼等旅法藝術家帶來的觀念與大型裝置藝術品也進行拍賣。

至於畫廊 則有漢雅軒、少勵畫廊專拍

2016年12月漢雅軒與北京匡時【從十倒數：張頌仁先生重要私人收藏】專拍，拍品10件，總成交額6803.400萬人民幣；張曉剛〈血緣：大家庭二號〉以3818萬人民幣成交，成交率100%。

少勵專拍分別在中國嘉德香港、北京開拍。香港【少勵家族藏中國當代藝術】是在2017年10月2日，拍品44件，總成交額1313.930萬港元，成交率93.18%。北京【緯度/態度—少勵家族藏中國當代藝術專場】，2017年12月19日開拍，拍品54件，成交價最高是曾梵志〈面具系列第十六號〉，以2070萬人民幣成交。總成交額5666.855萬人民幣，成交率100%。2018年6月19日北京中國嘉德還有一場少勵專拍，拍品40件，總成交2189.255萬人民幣；成交價最高拍品是岳敏君〈時代戲劇〉，以1610萬人民幣成交，成交率55%。

好作品承接力道不弱下 市場行情可望止跌回升

從過去10年西方收藏家及香港畫廊陸續透過專拍賣出中國當代藝術家作品收藏來看，一年不如一年、一次不如一次的成交狀況，大大打擊了中國當代藝術市場，因為這些曾經是中國當代藝術的大買家，突然轉身成賣家，的確重重的挫敗中國當代藝術市場的銳氣，讓這個市場急速冷凍。

雖然賣壓不斷，但從歷年拍賣成交來看，好的作品都有接手，這些作品在承接力道還不弱下，可望可以慢慢的止跌回升，尤其是比利時重要藏家吉利翁‧庫維男爵夫人10月初在香港蘇富比的拍賣，在拍品優質、估價合理下，相信能拍出一個好的成績。

2019年9月號 ,No.176
2019年9月號 ,No.176
分享

亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

9/4-11/9 豪瑟沃斯香港 阿爾普：二十世紀雕塑大師

2019-09-16 15:56

失蹤30年 賓杜裡喬文藝復興時期傑作〈Madonna and Child〉回歸義大利

2019-09-16 15:54

9/26-29 倫敦薩奇畫廊「Korean Eye 2020」預展

2019-09-16 15:48

這個展覽激發您的求知慾 而不帶有一絲強迫性

2019-09-16 15:45

超期待！首屆新加坡Art SG藝博會 明年10月底登場

2019-09-16 15:43

2019第11屆未來大明星【 I Will Find You 發現Y世代 】

2019-08-21 15:58

臺灣傳統紮紙藝術於巴黎布朗利河岸 博物館 （Musée du quai Branly）展出

2019-08-13 15:51

龐畢度藝術中心展出【法蘭西斯．培根：書籍和繪畫】

2019-08-13 15:50

富藝斯聯手時尚佈景設計師Gary Card呈獻 【HYSTERICAL歇斯底里】倫敦展售會

2019-08-13 15:46

谷汩文化創辦人房彥文： Wonder Foto Day是海內外攝影新秀藝術家的孵化器

2019-08-13 15:45

藝術家參加國際邀請展 也有這等風險該提防

2019-08-13 15:42

Gen Y 世代

2019-08-13 15:41

亞紀畫廊取得陳昭宏作品代理

2019-08-13 15:40

這裡 真的有龍

2019-08-13 15:37

Korean Eye巡迴展 2020年聖彼得堡埃爾米塔日博物館登場

2019-07-24 12:11

紐約國家藝廊推出 菲利普·加斯頓回顧展【Now】

2019-07-24 12:10

惠特尼美術館將於秋季展推出威廉．蒲柏．L【煽動，渴望，汗水】

2019-07-24 12:09

瑞士丁格利博物館與龐畢度中心梅斯分館攜手推出 雷貝嘉·霍恩平行展【Body Fantasies】

2019-07-24 12:08

倫敦蘇富比將於7月3日上拍失落近三百年維拉茲奎茲作品

2019-07-24 12:06

田奈藝術負責人黃瀞誼： 發掘下一顆如KAWS般耀眼的潮流藝術新星

2019-07-24 12:03

作品 到底是藝術價值還是藝術資產？

2019-07-24 12:01

2019 Art Pumping Nangang 南港公共藝術節

2019-07-17 11:03

75年後 德國將把納粹掠奪的揚·梵·海以森〈花瓶〉送回佛羅倫斯烏菲茲美術館

2019-07-02 15:08

卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉由美國億萬富豪 J.Tomilson Hill 購入

2019-07-02 15:07

只有他能做到刻意的不經意【胡安·米羅：世界的誕生】進入倒數

2019-07-02 09:09

丹尼爾·阿爾軒Daniel Arsham昊美術館（上海）首展 呈現虛構考古多層次故事

2019-07-02 09:06

絕跡三百年維拉斯蓋茲名作 將於倫敦蘇富比上拍

2019-07-01 09:02

一座得赤腳參觀的當代藝術中心：卡米尼亞克基金會

2019-07-01 08:58

準備好飛日本機票了沒？【KAWS：HOLIDAY JAPAN】COMPANION在富士山等著你

2019-07-01 08:29

拍賣前二日 神秘買家以約1億美元買下卡拉瓦喬〈朱迪斯與赫羅弗尼斯〉

2019-06-27 11:52

梵谷也當過上班族

2019-06-25 15:27

國立西洋美術館 60周年紀念展【松方藏品展】、【芬蘭現代女性藝術家展】

2019-06-12 12:51

趨向年輕化、女性化的第75屆惠特尼雙年展

2019-06-12 12:50

培根〈頭像習作〉、羅斯科〈無題〉 領銜蘇富比紐約當代藝術晚拍

2019-06-12 12:48

塞尚〈水果與水壺〉近6千萬美元成交

2019-06-12 12:08

林愛偉： 透過「大哉八十」窺見台灣前輩藝術家如何間接影響馬來西亞藝術教育

2019-06-12 12:02

平庸大眾吹奏無聊的音樂

2019-06-12 11:58

紐約所見 貧窮限制了我們想像力

2019-06-12 11:56

逐夢 新的當代思維與樣貌

2019-06-12 11:54
看更多

熱門文章

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

中秋起義 郭韓宣戰

2019-09-12 09:16

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

2019-09-12 09:16

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

2019-09-12 09:14

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

大車隊卯上小新創 掀16億代駕市場龍頭大戰

2019-09-12 13:52

拒西進拚到亞洲最大！不銹鋼管王的員工開超跑哲學

2019-09-12 13:49

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:28

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:16

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

黃金1500還能買嗎？用這幾種商品打造煉金大法

2019-09-12 11:28

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

一場實習生計畫 如何讓宏碁進軍寵物市場？

2019-09-12 13:54

裁縫到司機 強大人脈庫24小時解決旅客訂製西裝

2019-09-12 13:45

跟Netflix拚了！Apple TV+每月只要150元 一向「高貴」的蘋果為何要打價格戰？

2019-09-12 12:05

謝金河：挑選營收創新高、技術面突圍股

2019-09-11 12:29

看冰的日子

2019-09-09 13:55

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:05

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

光學指紋辨識技術夯 屏下指紋辨識展現魅力

2019-09-11 12:35

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05

永凍土解凍 北極地底下的威脅

2019-09-16 12:51

古典音樂遠比你想像的更加「爵士」

2019-09-10 13:03

你絕對沒看過的一整條香魚的豪邁拉麵 就在長野上田

2019-09-09 08:50

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

老市場裡品味創意法國料理 想吃還沒那麼容易訂位

2019-09-09 14:40

嫦娥奔月也要5G 聯發科有可能再攻500元嗎？

2019-09-11 13:07

走進神木群 體察400歲的生存之道

2019-09-16 08:57

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

30年一次大機會 打出好牌帶領台灣走向經濟繁榮

2019-09-12 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top