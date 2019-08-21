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2019第11屆未來大明星【 I Will Find You 發現Y世代 】

2019-08-21 15:58亞洲藝術新聞

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策展人／Joyce Liu 劉悅

我很高興能策劃這次【未來大明星】展覽，為此我已準備多時。當然這次展覽也反應我思我見和我對現今藝術的看法。

出生於1992年的我，屬於所謂千禧一代（即1982至1995年間出生，也稱Y世代）。千禧一代成長軌跡與互聯網的發展和興起有不可分割的關係，因此我便想策劃一個屬於我們千禧一代的藝術展。

我挑選了千禧一代的6個藝術家參展：分別有Maja Djordjevic（b.1990，塞爾維亞）、John Yuyi（b.1991，台灣），孫一鈿（b.1991，中國）、倪灝（b.1989，台灣）、Kawita Vatanajyankur（b.1987，泰國）和葉凌瀚（b.1985，中國）。他們出自不同背景，大致年齡相仿，都是在1985年後出生的，最大的1985年，最小的1991年。

葉凌瀚

Ye Linghan（b.1985 中國）

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露西-E-001 LUCY-E-001 2019

布面丙烯 200 x 450 cm

Image Courtesy of the Artist and Boers-Li Gallery 博而勵畫廊

卡葳塔·瓦卡娜嫣恩

Kawita Vatanajyankur（b.1987 泰國）

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染色 Dye 2018

Single Channel Video 7'42"

Image Courtesy of the Artist and Project Fulfill Art Space

關於這次策展，更多是源於個人這幾年的生活經驗。在紐約求學畢業的我，目前在紐約一家畫廊工作，我的工作有很大一部分是在不同國家不同城市間移動。在移動過程中，透過網際網路更讓我有機會認識欣賞到不同文化背景的藝術家及收集各個城市的展覽資訊。我經常在Instagram認識到新的藝術家，並通過這個平台與他（她）成為朋友。

在他（她）們的視覺體驗中，網路、技術給予更多的創新，不再被限定的空間和材料所捆綁，且不斷地激發出潛在的可能、擠壓出新能量。這6位藝術家通過不同的媒材進行創作：Maja Djordjevic通過Microsoft軟體繪畫、 John Yuyi通過身體攝影、孫一鈿通過影像繪畫、倪灝通過雕塑與裝置、Kawita Vatanajyankur通過身體表演錄像、而葉凌瀚通過繪畫與3D動畫。

倪灝

Ni Hao（b.1989 台灣）

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新鮮的眼淚，熱血，濕吻 Fresh Tears, Hot Blood, Wet Kiss 2014

Chrome car letters pressed into industrial filter 30.48 x 106.68 x 12.7 cm

Image Courtesy of the Artist

這代藝術家沒有被侷限在傳統的單一性，他（她）們選擇最合適的媒介來表現創作，所以我們可以在這次展覽看到不同媒材的作品。比如Maja Djordjevic的繪畫總是讓我們這代人回想起，小學上電腦課時所用的小畫家（Microsoft Paint）畫出的童年回憶場景。

還有這一代人活得自在自由，不受地域限制。有些人離開母國搬到別國生活，或通過駐留項目開啟他們的藝術探險之旅。他（她）們同時具有多重身分並身兼多職，可能在大學教書、當DJ、創建自己的品牌，或是一個網紅。他（她）們善於運用科技、互聯網、社交媒體（玩微博、IG），這似乎成了這一世代獨特的身分現象。

江宥儀

John Yuyi（b.1991 台灣）

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她 She 2018

Archival pigment print

Edition of 3 plus 1 artist proof (#3/3) 160 x 90 cm

Courtesy of the Artists and Gallery Vacancy

Credit: John Yuyi and Fish Zhang

對千禧一代的藝術家而言，自媒體與互聯網，不僅是他（她）們創作滋生的土壤，也成為他(她)們成名的有效途徑。這次策展，我與每位藝術家訪談後有個極深刻的感受是，「我們就是做自己；快樂、開心就好」。

出身於1990年，來自塞爾維亞、現在居住於倫敦的Maja Djordjevic，她繪畫主題以及她給作品的命名都是非常積極向上，總是呼籲大家「人生要開心快樂，一切都會過去的」。這或許就是千禧一代所呼籲的人生觀。

同是出生千禧一代的我，圖像元素和色彩運用更加吸引我，因此這次展出，大家能充份感受到不少高彩度與圖像直述的作品。還有科技的優勢改變了圖像的敘述，繪畫、攝影、錄像、行為藝術，這些都是千禧一代對他（她）們藝術人生的冒險。

瑪亞·迪潔衛克

Maja Djordjevic（b.1990 塞爾維亞）

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別擔心我們會保護你 Don't worry! We will protect you 2018

Oil and enamel on wood 150 x 125 x 3 cm

Image Courtesy of the Artist and Dio Horia Gallery

孫一鈿

Sun Yitian（b.1991 中國）

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能擁抱就不說話 Shut Up and Hug Me 2019

布面丙烯 230 X 230 cm

Image Courtesy of the Artist and Boers-Li Gallery 博而勵畫廊

在此特別感謝Gallery Vacancy、就在藝術空間和博而勵畫廊的協助及所有藝術家的配合。我們現在就透過這次【 I Will Find You 發現Y世代 】的展覽，來感受千禧一代的他（她）們為藝術提供的可能性吧！

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換手…看到新未來

文／鄭乃銘

2019年，進入第11屆的c@ns project【未來大明星】啟動了三項新的舉措。

一、參展藝術家年齡座標，正式跨入90年後。在第11屆【未來大明星】，藝術家的年齡聚焦在82後至90後，從原本7080的藝術家群開始進行世代交替，而這也是當初這項每年「暑期作業」提出的本意，透過平面專輯與立體展覽的共構來關切當代藝術新世代的萌發。

二、參展藝術家的文化跨域，從原來的兩岸三地、日韓，本屆拉大了亞洲、歐洲地區的參與，首度有了泰國、塞爾維亞藝術家的加入，開始具體實踐現階段普遍在國際藝術區塊所展現的藝術社區鏈概念。

三、客席策展人的入列。2019年【未來大明星】一開始制定展覽方針時，就決定以世代交替來貫穿與呈現，既然展覽本身要呈現年輕化、當下性，很自然就要將符合這個訴求的策展人找出來，讓展覽從外部與內部結構都吻合世代換手。

劉悅，標準的90後藝術專業人士。她是標準的網絡社區一份子。她的工作具有標準的移動性。她的視野與心理更是標準的跨域性與橫向性。她也是現階段90後極度標準外語操作比母語還要熟練的中心份子。由她來出任今年的【未來大明星】策展工作，格外貼合。

我在劉悅所提現出來第11屆【未來大明星】裡，看到了一項傳統、三項新氣象。

傳統：

這次所羅列出來的6位藝術家，都能夠看到與上個世紀藝術家共同對生活／思想的慣性。也就是說，昔日的藝術家慣常會選擇以創作來作為生活載體。此番入列的6位跨區域藝術家，也同樣回到以創作來作為日記。藝術，在這個時候是個人、也是時代。

新氣象：

一、如果說，文化本質是一種壓迫性，那麼很顯然在這次6位藝術家的創作思維，已經可以看出更能夠篤定卸除這一股壓迫性，而是以自己的態度來表述對環境觀感與反芻能力。

二、6位藝術家的構圖（造型）感強過繪畫性，此舉無疑是在呼映著這個世代對於電腦繪圖；就如同對待呼吸一樣…是存在、是本然，是一種近似肌膚貼近的順理成章。

三、6位藝術家的創作在色彩展現方面，更是具體反映出網速的心理視覺，沒有太刻意匠心獨具的層次拖曳。極端直觀性的顏色運用，也陳述這個世代喜歡一目了然的直達性。

藝術，堪稱是時代的最大公約數；在這個裡面，可以看到全局、也能體會細微，也能被看到新的未來。

最後，我要由衷感激這11年來一路相挺、獨家贊助的元大金控。企業築基於現在，更是放眼未來。

這樣的一份精神，何嘗不也是c@ns project【未來大明星】的初心。

2018年八月號, no175
2018年八月號, no175
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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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