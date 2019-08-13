龐畢度藝術中心展出【法蘭西斯．培根：書籍和繪畫】

Francis Bacon, « Triptych » (détail), 1970 分享 facebook

在推出馬塞爾．杜象（Marcel Duchamp）、雷內．馬格利特（René Magritte）、安德列．德朗（André Derain）和亨利．馬蒂斯（Henri Matisse）的展覽後，蓬皮杜藝術中心繼續重新審視20世紀的重要作品，推出法蘭西斯．培根（Francis Bacon）的大型展覽【法蘭西斯．培根：書籍和繪畫】。

法蘭西斯．培根近期於法國的主要展覽於1996年，相隔二十多年後，蓬皮杜藝術中心展出他1971年在巴黎大皇宮回顧展至1992年的最後作品。策展人Didier Ottinger主要探索文學如何影響法蘭西斯．培根的繪畫。展間沿線規劃為六個展間，以文學作品做為展覽的主軸，包含法蘭西斯．培根閱讀書籍的文本摘要，這些作者不僅直接激發了培根的作品和主題，還向他共享了一個精神性的世界，形成藝術家的「精神家族」這些作者都表達了一種「無神論」的形式，亦即對任何可能決定思維或作品形式和意義的價值觀（比如抽象美、歷史目的論或神性論等）的否定，這些論點含括尼采對抗「後天世界」到巴塔耶的「基本唯物主義」、艾略特的分裂感、埃斯庫羅斯的悲劇、康拉德的「不連續面」和萊利斯的「神聖」，這些作者闡述不道德和現實主義的世界觀，以藝術的形式將世界觀從理想主義的先驗中解放出來。

法蘭西斯．培根雖然否認他的作品中能被敘事解釋，但他承認，文學對他想像力帶來強大刺激，培根曾透露他對艾略特或埃斯庫羅斯的作品感興趣，他聲稱自己心裡明白，並補充說他只讀那些能刺激他能產生即時畫面的文本，因此這些圖像更多地歸功於他所選擇的詩歌世界、存在主義哲學或文學形式，而不是文本所講述的故事。

1994年的作品〈以受難為題的三張習作〉證明埃斯庫羅斯的悲劇對他作品的影響。

1981年，培根製作的一幅三聯畫，則受到了古希臘劇作家埃斯庫羅斯的啟發。

除了他自己發想的主題，培根還畫了艾略特詩歌《荒原》碎片化的結構及和多個故事的拼貼敘事手法。

蓬皮杜藝術中心的展覽重點關注法蘭西斯．培根在其職業生涯的最後二十年中所創作的作品，包括來自主要私人和公共收藏的六十幅畫作（12幅三聯畫，以及一系列肖像和自畫像），年代自1971年到1992年（藝術家去世的那一年），這二十年來他的繪畫風格以其簡化和強化而著稱，期間的色彩飽含黃色、粉紅色和飽和橙色的獨特色彩。蓬皮杜藝術中心另將組織幾場與法蘭西斯．培根相關聯的研討會，特別探討法蘭西斯．培根對其餘作家，舉凡HervéGuibert、Claude Simon、Gilles Deleuze、Didier Anzieu或Philippe Sollers等人的影響。