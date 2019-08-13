富藝斯聯手時尚佈景設計師Gary Card呈獻 【HYSTERICAL歇斯底里】倫敦展售會

至8月21日止，富藝斯聯手國際知名佈景設計師Gary Card，將富藝斯位於倫敦伯克利廣場的藝術空間轉變成以【HYSTERICAL歇斯底里】為主題，打造充滿視覺衝擊的沉浸式實景，所有作品將與Gary Card的設計融為一體，強調當代藝術中滑稽又帶點神經質的元素。

CINDY SHERMAN, Untitled #426, 2004 分享 facebook

【HYSTERICAL歇斯底里】展售會以Gary Card創作的仙境為背景，展出包含艾瑞克．派克（Erik Parker）、辛蒂．雪曼（Cindy Sherman）、肯尼．沙佛（Kenny Scharf）、烏戈．羅迪納（Ugo Rondinone）、喬伊斯．彭薩托（Joyce Pensato）、哈洛．安卡（Harold Ancart）、尼古拉斯．帕蒂（Nicolas Party）、安德列．布特茲（Andre Butzer）、保羅．麥卡錫（Paul McCarthy）、KAWS和草間彌生等多位知名當代藝術家的作品。富藝斯私人洽購部主管席梅提海頓（Miety Heiden）表示：「我們希望通過與Gary Card的合作，為富藝斯在倫敦的藝術空間注入全新的色彩、並充滿趣味和大膽，創造一個令人難忘的體驗，讓觀眾沉浸於一個生動的藝術之旅。

我們為這個展覽所蒐羅的作品，都是與Gary所創作的空間能夠相輔相成。佈景設計不僅僅是背景，它是吸引參觀者並將其帶入另一個宇宙的重要元素。【HYSTERICAL歇斯底里】本身就是一個包羅萬象的藝術品，所有作品將以全新的燈光、環境和背景呈現。」佈景設計師Gary Card表示：「我很高興能與以現當代藝術聞名的富藝斯合作，實現在倫敦伯克利廣場擁有一個讓我自由發揮創作空間的夢想。

作為一名佈景設計師，能夠有機會改造這種規模的空間是莫大的榮幸。我希望參觀者被捲入一個混合科幻熱與甜心卡通的黑色漫畫世界。就好像在一堆香蕉裡找到一隻狼蛛，這些作品雖捕捉了內在的惡意，卻同時顯得怪誕和令人放鬆。」Gary Card以設計夢幻場景聞名，他曾與Nike、愛馬仕、Balenciaga、川久保玲CommedesGarçons等知名品牌合作，為披頭四成員Paul McCartney設計專輯封面，並為Lady Gaga設計服裝。

除了設計展場外，Gary Card也將創作一系列的雕塑與印製品在富藝斯為其在展場設立的臨時商店販售，參觀者和Gary Card的粉絲可以在此購買這些限量版玩具與收藏品。