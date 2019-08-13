谷汩文化創辦人房彥文： Wonder Foto Day是海內外攝影新秀藝術家的孵化器

於台北經營谷居 Gu Ju 與居藝廊 G.Gallery 的谷汩文化創辦人房彥文，以多元媒材的當代視覺藝術為主力，致力於支持日本與台灣年輕藝術家，同時身為攝影藝術家的他，自2016年起，每年於春季舉辦台灣規模最大的攝影博覽會 「Wonder Foto Day」，並廣邀國際出版社、收藏家與策展人提供參展藝術家媒合機會。此外，更同時推動台灣與義大利、日本的國際文化交流，參與策劃 In Blico 台灣西西里交流展、長岡 Sake Discovering 設計師交流等案，為活用藝術能量並創造品牌形象與價值，也與台灣三星電子、Wacom 等國際品牌合作。而今年已舉辦第四屆的Wonder Foto Day，除了收割累積四年的豐碩成果，房彥文也以其對攝影領域的熟悉與敏銳度談台灣攝影藝術的現況與展望⋯

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最早以攝影助理身分進入攝影領域的房彥文，當年拿著Sony Alpha A55到處拍照接案，2013年一篇發表在Moblile 1論壇的文章〈京都那些事〉讓他在攝影界竄紅，甚至被出版社邀約出書。然而，在看似前景亮麗的機會前，他卻轉向更大的野心「我當時不希望人生會被定型，因此回絕，後來決定與朋友合資在中山女中正對面開了攝影棚，那時是第一次創業。」

而他對於攝影的熱忱不僅止於此，2014年，房彥文受邀參展Taipei Art Photo Show，第一次展出的作品〈森羅〉系列即被巴黎的畫廊相中購藏「2015年我被畫廊邀請到巴黎參加當地展覽，之後在Young Art Taipei參展時又被一位日本策展人邀請參加當年九月大阪藝博會。當時我就找了一票藝術家參展，也因為那年有許多參展機會，作品也越來越多人看見。」

2014至2015年從平台得到許多機會的房彥文，深諳平台與共享的重要性，也隨即發現台灣攝影界實體交流平台的短缺，他談道：「當時發現台灣攝影圈沒有什麼地方可以展出，於是與當時做輸出裝裱的朋友，在北投合開『居藝廊』供攝影同好一起展覽。」但房彥文不滿足於僅有藝廊空間，他從資源共享、整合與社群的角度出發「2016年我決定企劃第一屆Wonder Foto Day台北國際攝影藝術交流展，將各國收藏我作品，給我機會的藏家們邀來台灣，將自己累積兩三年的資源整合共享給身邊的攝影藝術家們。這個平台目的不是只提供給最好的人展示，而是給最有潛力的人展出，為鼓勵新秀參加，參展費只占我們收入的三分一，其他支出需要靠門票與贊助廠商打平，再者我們會舉辦精選展，將藝術家的作品推去日本、中國等地，經費也由我們負擔，而推動這個計劃，需要資源與人力，我們也在努力爭取資源希望可以推動更多具潛質的藝術家。」

「每屆的Wonder Foto Day展會結束後，並不是真正的結束，相反的，閉展後它才正開始。今年的延續計畫就有日本的72 Gallery、台灣的顏氏牧場II、台北收藏交易中心以及11月北京的美術館策展，超過一半以上的藝術家都來自於Wonder Foto Day。2018年，在我們平台以私寫真被日本策展人挖掘的藝術家小小（Sharol），我們也將她推至曼谷、京都、紐約甚至與法國時裝合作，我們最開心的是，她說她的人生因為Wonder Foto Day被改變了，而這就是我們想要成就的事情。」

連續舉辦四屆的Wonder Foto Day後，問及台灣攝影界需面對的困境，房彥文表示：「首先，攝影藝術覺得攝影隸屬當代藝術，但當代藝術不那麼認為攝影隸屬當代，也因此台灣的當代藝術生態中，攝影相較之下不被重視。再來是，攝影由於非常形式化，所以產出許多相似的照片，卻導致大家怕被說抄襲而不敢放膽創作，但觀者必須關注的焦點應該是當代語境下，照片本身的內涵為何？所以其實必須再教育大眾怎麼觀看當代藝術，在當代藝術的範疇下，攝影的觀念性會益發重要。對於創作者而言，以前拍出好照片就會紅，但現在是要拍出論述，作者到底要表達什麼？另一方面則是觀者的信心，羅蘭巴特的『作者以死』把解釋權留予觀者，觀者要必須了解觀看作品大可不管作者想表達什麼，但在當前台灣的審美環境下，需要具備十足的信心，所以我很欣賞願意談自己看法的人，那才是真正觀看作品的方法：作者欲表達的內容是參考，形式表現美感，最後自己的解讀是認定價值的洞悉力。」

房彥文更深具信心地談到：「Wonder Foto Day每年都會出版一本圖錄，並會為藝術家建置網頁。我們不知不覺地建立起一個龐大的亞洲攝影藝術家資料庫，能讓策展人大量地閱讀到海內外藝術家的作品做為索引與工具書。」 房彥文援引狄更斯的《雙城記》所言，他認為：「對於攝影而言，這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代，因為藉由手機的便利性，當代的觀者與創作者，得以隨時透過鏡頭緊密貼合、闡釋自己所身處的語境，並發展屬於自己的攝影語言。」Wonder Foto Day在同樣身為攝影藝術家的房彥文統籌下，它不僅代表一個國際性的攝影交流平台，也同時在考驗與檢驗當代觀者閱讀文本的能力，不只是形式，而是「Wonder」思考形式所乘載的內涵。