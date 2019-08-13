藝術家參加國際邀請展 也有這等風險該提防

2019年8月號,No.175 分享 facebook 藝術家陳松志於2019年3月31日至6月30日受「2019烏鎮藝術邀請展」邀請展出現地裝置作品《無題-WZ》。展期結束後主辦方（文化烏鎮股份有限公司）業已將陳松志作品依原訂合約結束銷毀，所用材料並沒有為化妝品牌公司之用。然而，在未經過代理畫廊及原作者授權同意之下，直接遭到中國雅詩蘭黛集團所屬彩妝品牌M·A·C挪用、改作藝術家作品進行新品發表活動空間展示的商業行為。

今年5月17日中國雅詩蘭黛集團品牌市場部門人員，透過電子郵件主動與就在藝術空間聯繫徵詢與代理藝術家陳松志進行品牌方案合作的可能性。據瞭解，該人員是在「2019烏鎮藝術邀請展」期間於活動場勘時看見陳松志作品，覺得適合該品牌的新品活動，因此主動聯繫就在藝術空間，並徵詢合作計畫意願。就在藝術空間與藝術家也在短時間內書面回應，在信件中並直接主動補充說明『這是一件藝術創作，藝術家願意在一定程度下做更動改變，但需徵得授權同意。』，按照正常合作程序，代理畫廊方並將相關製作規範及費用提報給對方，如對方仍有意願雙方再進行下一步的討論議約。而後，對方就沒有進一步合作內容進程之消息。在三方並未完成相關合作內容之訂定協議下，本公司認定該合作案尚無結果、並未成立。

然而，7月14日，經由中國微信媒體平台中一則M·A·C「尤霧藝境展」展覽宣傳訊息發現與陳松志的作品《無題-WZ》相似度極高的「柔霧秘境」空間照。這是雙方並未達成合議，該公司也並未取得代理畫廊及藝術家同意，另外自行製作的物件及空間，已經嚴重侵犯影響到就在藝術空間及藝術創作者之形象與權益。法律上界定抄襲，和視覺上覺得抄襲是兩件事，就現在展示物件的形態來看很難界定為抄襲，然而對方明知故犯，如是公然遊走於法津邊緣進行不當的行為。

在此，就在藝術空間要對中國雅詩蘭黛集團表示強烈不滿與譴責！並要求該集團發表公開道歉信函給與就在藝術空間及藝術家陳松志，並追究事件相關人員權責，為樹立良好之品牌形象，以正視聽！

就在藝術空間，台北 2019年7月17日

對藝術家來講，遭遇到如此情態，真真是始料未及，也真真讓藝術家覺得不堪到極點。

誰都沒有辦法相信，現在參加國際藝術展覽還得擔心自己的作品會不會被「非善意的挪用」！這樣的風險，是否也成為現階段或者日後參加任何國際性藝術邀請展，藝術家都得要自己承擔的高風險呢？

藝術，本來就是拉近人與人之間的關係。對於大多數的人來講，在接近一項藝術活動之前，未必是像專業的觀眾已經對這項展覽或藝術家作品瞭若指掌。但就是因為通過活動的本身，確實做到了拉近了相關兩造、基於同一個行為；而增加了認識或理解。試著去想想，推動藝術計劃的是人，推動人的也是人。這也就是說，人；其實是成就一件藝術展覽活動行為的主要關鍵因素。但誠幾何時一項國際性對外開放的藝術展覽，卻同時也成為別有居心的人「非善意挪用」藝術家作品的「溫床」。這不僅傷害了主辦藝術展覽活動單位的初心，同時也讓藝術家莫名成為無辜的受害者。難道說，在現在這個社會環境底下，藝術家的創作透過公開展示的方式，也是在「鼓勵」沒有品德的單位或個人公開來剽竊？

藝術擁有的是唯一性，這所謂唯一性；其實也就是獨一無二。藝術本質裡的普遍性，其實是建立在它的唯一性；也就是獨一無二，並非是透過一種大量製造或者「非善意挪用」的複製，就被視為一種普遍性，好像是在做功德幫藝術家推廣藝術，這等真是個屁心理。一個有品牌的企業，卻不明事理讓底下的辦事員以這款不成熟的方式來成事，表面上，這好像是幫品牌省了諸多費用或行政程序，做到了「開心」的目的，但「開心」絕非是「有益」的同義詞，這「開心」的後面，賠上的是品牌形象。畢竟，「非善意的挪用」就是「非善意的挪用」。

藝術，並不單純只是一種文化現象，通過藝術也能看到一個社會的文化素質與水位。品牌在賺社會的錢，卻讓社會跟著自己的無知與不尊重智慧財產權，揹上了文化惡名，這真的開心了嗎？