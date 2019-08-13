Gen Y 世代

8月17日，由cans@project策劃的【未來大明星】，今年已來到第11屆，本屆展覽委由Joyce Liu 劉悅策展，90後的她以「I Will Find You 發現Y世代」為題，策劃了一個關於千禧世代新藝術的展覽。

第11屆【未來大明星】「I Will Find You 發現Y世代」 分享 facebook

她挑選了六位千禧一代藝術家參展：分別有Maja Djordjevic（b.1990，塞爾維亞），John Yuyi（b.1991，台灣），孫一鈿（b.1991，中國），倪灝（b.1989，台灣），Kawita Vatanajyankur（b.1987，泰國）和葉淩瀚（b.1985，中國）。他們分別來自不同國家，年齡相仿，都是在1985年後出生的，最大的1985年，最小的1991年。

出生於1992年的劉悅，本身正是所謂千禧一代人，即1980至2000年間出生，也稱Y世代。「千禧一代」分80後、90後。80後現在年齡都已有30-40歲；而90後年齡尚在20-30歲，按足歲來算，都還沒有真正過30歲。雖然90後很年輕，但這次展覽卻表露出他（她）們這一代人所處的時代環境和特有的人生觀。譬如策展人就這幾位藝術家一一進行訪談，其中問到如何定義自己，得到的答案竟然都是：「我就是做自己；快樂、開心就好」，這便是千禧一代人特有的人生觀。

一位1991年，15歲前都待在溫州，後到北京中央美院就讀的參展藝術家孫一鈿的回答，讓我印象深刻。她說：「90後應該是一群把自己寵壞的人，作為獨生子女一代，價值觀中的人本化取向是極其鮮明和強烈的，嫉惡如仇，強調個性；最重要的是能夠辯證地看待問題，而沒有那麼容易被洗腦」。她的回答正反映出中國90後的ㄧ代人所處的背景和現實環境對他（她）們的影響。

當然還有互聯網和社群媒體的無處不在

這六位90前後的藝術家，有4位是女性、2位男性，在藝術表現上這4位女性藝術家所展現的創作想像和活力，完全不弱於男性藝術家。也就是說千禧一代的藝術家群，已不再是男性的天下，有更多的具有天份的女性藝術家加入行列，甚至人數比例、個人能量都超越男性，男女藝術平權在千禧世代的確成了事實。

對於千禧一代的藝術家而言，自媒體與互聯網，不僅是他（她)們創作滋生的土壤，也是成名的有效途徑。當不了嚴肅藝術家可以當流量藝術家，這個時代；粉絲就是力量。所以要了解他（她）們，在不同社群媒體加入他（她）們朋友圈可說是第一步。

對於收藏面向最值得專注的是，在他(她)們的視覺經驗，網路、技術給予更多的創新，不再被限定的空間和材料所捆綁，且不斷地激發出潛在的可能、擠壓出新能量。 這ㄧ代藝術家不願被侷限在單一傳統媒材，相反的選擇最合適的媒介來表現創作。所以要收藏這一代人作品得有冒險性，不能侷限在繪畫，攝影、錄像、行為藝術都得關切。

這個展覽反應了90前後千禧一代人所思所見和他（她）們的藝術。尤其是高彩度與圖像直述的作品讓人印象深刻，或許這個展覽會是我對90前後藝術家作品的ㄧ次啟蒙，甚至收藏的開始。