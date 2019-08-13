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亞紀畫廊取得陳昭宏作品代理

2019-08-13 15:40亞洲藝術新聞

明年一月「台北當代」期間 首度曝光未發表早期作品

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亞紀畫廊，再一次對於書寫自己畫廊史的使命，有了更明確的表述。截稿前夕，亞紀畫廊正式對外宣布；已取得80-90年代在紐約紅極一時的海外華人藝術家陳昭宏的藝術代理。同時，2020年1月17日將於「台北當代」推出陳昭宏未曾在亞洲曝光過的早期油畫作品。而過去，陳昭宏與丁雄泉、黃志超，被譽稱為「紐約三劍客」。只是，2000年後，陳昭宏則因為健康關係，鮮少再發表作品。

亞紀畫廊負責人黃亞紀表示，陳昭宏(1942-)是中原大學建築系畢業，所以，他也曾經在中部跟著李仲生學畫。畢業之後，1968年到法國，但他在法國停留的時間並不算長，同年即轉赴紐約，一方面在建築公司工作、但也持續畫畫。陳昭宏的繪畫，從早期抽象再轉到後來最被著稱照相寫實風格。黃亞紀是在紐約陳昭宏工作室，因為陳昭宏「挖箱寶」式拿出才有機會欣賞到他早期這批以比較疏離情境所陳述人物主題畫作，「那個當下我驚為天人。我就決定如果有機會跟陳老師合作，我一定要將這個時期的作品介紹出來」。黃亞紀表示。「亞紀畫廊始終持續從海外華人的這個藝術節點深挖，或許這些藝術家對大家可能不陌生，但我想要呈現的是他們在自己經歷過的時代，儘管環境再艱苦，始終能堅持自己對藝術的初衷，我希望能回到藝術家走過歷史的節點，從這樣的節點帶領大家重新認識、也或許能重新定義藝術家的創作。而這或也可說是一種平反吧」。

2019年8月號,No.175
2019年8月號,No.175
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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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