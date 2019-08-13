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這裡 真的有龍

2019-08-13 15:37亞洲藝術新聞

美國漫畫家傑克‧肯特(Jack Kent,1920-1985)為孩子寫過個故事《這裡沒有龍》，相當有寓意性。有天，比利早上醒來，看見一隻龍坐在自己床上，大小；就如同一隻貓。比利很驚恐跑去找媽媽。當然，媽媽是不相信房裡有隻龍這件事。比利發現這隻龍不僅沒有離開的打算，甚至牠開始吃光媽媽準備給他的鬆餅…，龍；越吃越多也越長越大，大到身體塞滿整幢屋子。媽媽打掃房子變得極端不方便，得從這個窗戶爬到屋頂；再從屋頂爬入另一個房內，打掃得花越來越長時間。只是，媽媽還是沒有察覺屋子躲著一隻龍。直到，龍長得太大，大到就這樣帶著房子跑走了。爸爸回家，發現房子怎成了一塊空地！慶幸的是，郵差告訴他；房子現在跑到那兒了。爸爸追了過去，看到了房子、媽媽；自然也看到了比利。雖然如此，媽媽依舊不相信有龍這件事。比利有點惱火地說「這裡真的有龍」。話一講完，龍；旋即開始縮小，不久又變成像貓一樣大。此時，媽媽總算能接受這樁眼前的

傑克‧肯特寫給孩子的這則故事，其實是說給父母聽的。肯特認為，一個家庭會陷入混亂，當彼此間的不滿或怨懟開始以量化持續累積，就好像是把一切亂七八糟的東西掃到地毯下，龍；則成為一種躲在地毯下的「苟且」怪獸，專門嗜吃人不願面對、不願溝通的「心理碎屑」逐漸越長越大…。這也就是說，千萬不要低估疏忽之罪所產生的破壞力。

暑假的第二個月，我們要告訴您關於藝術方面的故事，就是…改變。

一個城市要改變，通常得花比預估的時間還要更長的功夫去謀合。澳門特別行政區政府社會文化司、文化局、旅遊局共同協力策辦，再邀請澳門六大旅遊渡假村、南光集團一起所推出的【藝文薈澳】，就是通過藝術的無所不在、無孔不入，企圖慢慢扭轉大家對澳門只停留在博弈事業印象。重新看澳門，可以看到澳門在文化歷史陳跡上的風華、可以在澳門飲食上品嚐到舌尖上的文化、可以在眾多當代藝術的進駐；撞見藝術同行的煥發。城市在擁有良好的經濟體質之後，城市需要的是精神上的富足、身心上的安頓。尋求改變中的澳門，值得再去認識。

進入第11年的【未來大明星】，今年由客席策展人劉悅掌舵。這位90後的策展人，以自己的生活經驗來掌控這一回的展覽脈絡，藝術家的舉薦、作品的選項，處處流露85後至90後的世代新光譜。藝術，在這所謂千禧世代的藝術家眼裡，是拿來觀視自己的明鏡；不再像揹負文化與世代的沉重包袱。當視覺與心理語境、藝術網絡社區所交相結構出的新時空，您會發現觀看藝術的情態在改變。別急著去論斷眼前藝術是或非。當代藝術；是個正在流淌的活水，千萬不要急著將水泥倒入活水，何妨去看看這些藝術家先。

維也納利奧波德美術館擁有目前最豐富的席勒作品收藏。我總是無法不愛席勒的藝術！席勒筆下的人，好像都能洞穿靈魂後的了然於心。但，這回不介紹席勒；卻要介紹這座美術館如何從席勒的收藏出發，卻又能超越其他美術館的規範。利奧波德美術館其實完全來自私人收藏家魯道夫‧利奧波德從1947年開始收藏席勒作品起，到1994年他與太太決定將藏品的大部分捐給奧地利政府，並和政府達成協議；成立一個基金會，而政府則允諾蓋一座美術館來典藏與展示這批收藏。這個美術館是標準公私並營，每年政府資助40%經費，60%運營經費則來自美術館自籌。光是去年，這個美術館就吸引了53萬的入館人數。收藏家如何從私我成就大我、美術館又是如何建立有效益的經營體質？這些都由館長漢斯-彼得‧韋伯林格娓娓道盡。

正視改變的必要，為的是尋求更寬闊的心理容身；而不單只為外在的自由伸展。

注意！龍；真的在這裡！

2019年8月號,No.175
2019年8月號,No.175
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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。

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