Korean Eye巡迴展 2020年聖彼得堡埃爾米塔日博物館登場

David Ciclitira、韓亞銀行總裁兼行長池聖圭、Serenella Ciclitira、 Saatchi Gallery 總監Philly Adams、Korean Eye 藝術家代表李世賢 分享 facebook

由聯合創始人David Ciclitira 和Serenella Ciclitira所籌辦的「全球之眼」當代藝術展覽項目，明年將邁入十週年慶。

自2009年在韓國舉辦的Korean Eye起，已經在全球各城市舉辦合共23個項目計劃，吸引了超過200萬名參觀者。

最新一屆以「2020年韓國之眼：韓國當代藝術」為題，將是目前規模最大的韓國當代藝術展覽之一。

「2020年韓國之眼」將於全球三個城市巡迴展出，首先於2020 年春季在聖彼得堡埃爾米塔日博物館（The State Hermitage Museum）展出；隨後於2020年夏季到倫敦Saatchi Gallery展出；最終在2020年秋季巡迴至首爾。

該巡迴展覽將呈獻30位知名與新晉韓國藝術家所創作的攝影、雕塑、油畫、錄像與複合媒材作品。同時，SKIRA出版社將出版一本收錄75位藝術家作品的書籍。

眾多在國際舞台上活躍的知名韓國藝術家皆曾參與Korean Eye展覽，包括：Ahn Chul-Hyun、姜亨九、Moon Beom和申美璟。

最新一屆更邀請韓亞銀行聯手呈獻韓國著名與新晉藝術家的全新創作。

過往數屆Korean Eye成功支持許多韓國藝術家，包括：Lee Rim、Ji Yong Ho、Bae Joon Sung、Lee Sea Hyun、Kwon Kisoo和Sim Seung Wook。2020年Korean Eye將由以下人士策展：Parallel Contemporary Art（PCA）總裁與創始人Serenella Ciclitira、埃爾米塔日博物館亞洲部門主管Dimitri Ozerkov，以及Saatchi Gallery總監Philly Adams。

2020 年Korean Eye 的預展項目將於倫敦Saatchi Gallery舉辦START 藝術博覽會期間開幕，展期為9月26日至29日。