紐約國家藝廊推出 菲利普·加斯頓回顧展【Now】

紐約國家藝廊(NGA)於6月7日至9月13日止推出美國最現代畫家菲利普.古斯頓(Philip Guston)展覽【Now】,菲利普.古斯頓於1927年開始繪畫,他曾短暫和美國抽象主義巨匠傑克森.波洛克(Jackson Pollock)成為同學,但他發跡的過程較像是自學成才。

由於年幼遭家庭變故的成長背景,他早期作品屬於嘲諷式社會寫實,但到了1950年代起,轉變成為抽象表現主義的代表畫家之一。1960年代晚期,菲利普.古斯又開始嘗試新具象的作品,成為銜接波普藝術與新表現主義兩股大潮流間的藝術家。

他晚期作品多在於描述美國在越戰影響下,人類社會生活的疏離情緒,作品上充滿粗鄙與敵對的情緒,時常用畫面和文字批判性地直指社會政治議題,雖然隱晦,但針針見血,他獨特地將個人與政治,抽象與具象,以及幽默而悲慘的繪畫融為一體,作品具有令人難忘的影響力。

此次回顧展將展示菲利普.古斯頓50年創作生涯的全貌,展品自大約40個公共和私人收藏品中選出195幅畫作,將展出鮮少曝光於世的作品,亮點包含菲利普.古斯頓20世紀30年代從未出現在公眾視野中的畫作、1970年展於馬爾堡畫廊(Marlborough Gallery )開創性的繪畫作品、諷刺美國總統尼克森以及其幕僚的畫作、1968 年至1972年所製作了一系列令人眼花繚亂的小型畫板,以及 20世紀70年代後期充滿末世預言風格的作品。