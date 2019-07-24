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紐約國家藝廊推出 菲利普·加斯頓回顧展【Now】

2019-07-24 12:10亞洲藝術新聞

Philip Guston, Painting, Smoking, Eating...
Philip Guston, Painting, Smoking, Eating, 1973, oil on canvas, overall: 196.85 × 262.89 cm (77 1/2 × 103 1/2 in.), Stedelijk Museum, Amsterdam, © The Estate of Philip Guston
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紐約國家藝廊（NGA）於6月7日至9月13日止推出美國最現代畫家菲利普．古斯頓（Philip Guston）展覽【Now】，菲利普．古斯頓於1927年開始繪畫，他曾短暫和美國抽象主義巨匠傑克森．波洛克（Jackson Pollock）成為同學，但他發跡的過程較像是自學成才。

由於年幼遭家庭變故的成長背景，他早期作品屬於嘲諷式社會寫實，但到了1950年代起，轉變成為抽象表現主義的代表畫家之一。1960年代晚期，菲利普．古斯又開始嘗試新具象的作品，成為銜接波普藝術與新表現主義兩股大潮流間的藝術家。

他晚期作品多在於描述美國在越戰影響下，人類社會生活的疏離情緒，作品上充滿粗鄙與敵對的情緒，時常用畫面和文字批判性地直指社會政治議題，雖然隱晦，但針針見血，他獨特地將個人與政治，抽象與具象，以及幽默而悲慘的繪畫融為一體，作品具有令人難忘的影響力。

此次回顧展將展示菲利普．古斯頓50年創作生涯的全貌，展品自大約40個公共和私人收藏品中選出195幅畫作，將展出鮮少曝光於世的作品，亮點包含菲利普．古斯頓20世紀30年代從未出現在公眾視野中的畫作、1970年展於馬爾堡畫廊（Marlborough Gallery ）開創性的繪畫作品、諷刺美國總統尼克森以及其幕僚的畫作、1968 年至1972年所製作了一系列令人眼花繚亂的小型畫板，以及 20世紀70年代後期充滿末世預言風格的作品。

2019年7月號,No.174
2019年7月號,No.174
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亞洲藝術新聞

《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。
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