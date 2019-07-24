惠特尼美術館將於秋季展推出威廉．蒲柏．L【煽動，渴望，汗水】

Pope.L: Instigation, Aspiration, Perspiration is sponsored by Nordstrom 分享 facebook 惠特尼美術館將於秋季推出美國行為藝術家威廉．蒲柏．L（William Pope.L）展覽【煽動，渴望，汗水】（Instigation，Aspiration，Perspiratio），聯合紐約現代藝術博物館（MoMA）和公共藝術基金會（Public Art Fund）平行推出三個互相應和的展覽，利用公共空間廣泛的展示藝術家早期作品、巨型裝置作品以及靈感來自藝術家在紐約街頭的爬行系列的表演新作。

威廉．蒲柏．L近四十年來不斷挑戰關於美國社會以及藝術本質的最緊迫問題，他以在公共場所進行挑釁性的行為表演聞名，以其突破性實踐包括表演、繪畫、裝置、視頻、雕塑與戲劇作品，試圖去探討從語言、性別、種族、鬥爭等社會議題主題。

於惠特尼美術館的展覽將展出威廉．蒲柏．L於2017年得到惠特尼美術館所設立的巴克斯包安獎（Bucksbaum Award）後所創作的裝置作品〈Choir〉，作品受噴泉、公共場所和美國先鋒派古典音樂作曲家約翰．凱吉（John Cage）的音樂和聲音概念所啟發。

紐約現代藝術博物館將重點關注在威廉．蒲柏．L在1978年至2001年期間的十三個早期具有標誌性的表演，展覽將通過檔案視頻、照片和現場表演的組合來呈現，此時期的表演重要性定義了威廉．蒲柏．L的職業生涯並彰顯了他所關注的核心關注點。

公共藝術金基金會公布威廉．蒲柏．L將舉行一項紐約街頭爬行公開活動，而在此前藝術家已將他自己的身體拖過城市景觀數十次，最著名的作品為1978年的〈時代廣場爬行（Times Square Crawl）〉、1991年的〈湯普金斯廣場爬行（Tompkins Square Crawl）〉，此次爬行的新作他將與公眾一起探討集體行動的潛力和力量，以實現他迄今為止最具規模的爬行系列行為藝術表演。