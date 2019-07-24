瑞士丁格利博物館與龐畢度中心梅斯分館攜手推出 雷貝嘉·霍恩平行展【Body Fantasies】

Rebecca Horn, White Body Fan, 1972, Photography, Rebecca Horn Collection 分享 facebook

瑞士丁格利博物館與龐畢度中心梅斯分館至9月22止將展出專門為藝術家雷貝嘉．霍恩（Rebecca Horn）設計的平行展，通過此方式展示雷貝嘉．霍恩在其同代人中是一位十分獨特的藝術家。

雷貝嘉．霍恩的行為藝術表演始於1960年代晚期，1972年受邀參加卡塞爾文獻展後即開展了她機械動力裝置的創作，早期以身著羽毛、獸角和鉛筆面具所進行的行為藝術著名，她將這些素材連結於身體並增進身體感知的裝置用以行為表演時使用的道具，後期她的道具發展成獨立的機械動力作品，雷貝嘉．霍恩本身亦是一位詩人，她的每件作品從行為、雕塑、裝置到繪畫都帶有一種詩意的美感，表現敏感心靈才得以閱讀的視角，且常將詩句與空間藝術結合，因此作品中飽含與詩對話的效果，但這種詩意的美感也與一種令人寒顫的危險性結合在一起，訴說身心雙重的痛苦，令觀眾感到膽怯，她曾說：「人處在痛苦中會同時感到極端的恐懼，但這些痛苦可以使人解放，使人以更寬廣的視角看待自己和自己的身體。苦行僧會折磨自己的原因是因為痛苦總是能帶給我們新的東西，對有些人來說這是種極具創造性的體驗」。

Rebecca Horn, Die sanfte Gefangene [La douce prisonnière], 1978 Photographie de tournage du film Der Eintänzer [Le Danseur mondain] Collection Rebecca Horn © Adagp, Paris, 2019 © Droits réservés 分享 facebook

此次於瑞士丁格利博物館的【Body Fantasies】展覽中，展出了她的早期表演作品和後來的動力裝置，全面性的呈現她作品中的線條如何發展，以及從擺動身體至過渡到機器的轉換過程。

龐畢度中心梅斯分館的展覽則圍繞在以萬物有靈論、超現實主義和機械論角度的多樣化主題，強調她作品的連續性表演最初是為一種身體雕塑的展現，且所有的基本動作都集中在身體和四肢的運動上。