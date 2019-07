倫敦蘇富比將於7月3日上拍失落近三百年維拉茲奎茲作品

身穿黑衣的奧林匹婭.麥道基尼.潘菲利半身像

Re-discovered after nearly 300 years, Diego Velázquez’s portrait of Olimpia Maidalchini Pamphilj - the most powerful and infamous woman in 17th century Rome. Dubbed the ‘Papessa’ and the ‘Mistress of the Vatican’, she was the power behind the throne of Pope Innocent X. The painting is a highlight of Sotheby’s Old Masters Evening Sale on 3 July, offered with an estimate of £2 – 3 million 分享 facebook

倫敦蘇富比將於7月3日上拍失落近三百年的巴洛克巨匠維拉茲奎茲(Diego Velazquez)名作〈身穿黑衣的奧林匹婭.麥道基尼.潘菲利半身像(1591–1657年)〉,拍賣預展於6月28日至7月3日向公眾開放。

作品中的女子奧林匹婭為十七世紀羅馬最有權勢的女子,她身為教皇英諾森十世的嫂子及情婦,雖然沒有教皇的名義,卻能掌控教廷上下,統治歐洲史上由男性主導的最高權力機構,並備受天主教女教徒敬仰,但教廷裏的男教徒則對她嗤之以鼻,譴責她對教皇施加影響和權力控制。

〈身穿黑衣的奧林匹婭.麥道基尼.潘菲利半身像(1591–1657年)〉作品可能是由奧林匹婭本人親自委託創作,或是為她而作,作品曾收錄於十七至十八世紀羅馬多位名人的收藏,包括奧林匹婭的孫子、著名鑑藏家及藝術贊助人卡米洛・馬西米樞機主教,以及埃爾卡爾皮奧侯爵七世唐.加斯帕爾.門德斯.德.哈羅.古茲曼,其後本作被收錄於數個收藏一直流傳有序,最後於1724年記載為波隆那及羅馬樞機主教蓬佩奧.阿爾德羅萬迪的收藏,後來作品失傳下落無從稽考。失傳近三百年後,1986年於一家荷蘭拍賣行重現於世,並被帶往阿姆斯特丹蘇富比辦事處,蘇富比專家認出畫作背面的神秘花押字是來自埃爾卡爾皮奧侯爵七世唐.加斯帕爾.門德斯.德.哈羅.古茲曼,於是開始研究創作者的真正身份,經過一連串研究與鑒定,指出這幅肖像畫是維拉茲奎茲的失傳真迹。

蘇富比西洋古典油畫部資深專家詹姆斯.麥唐諾(James Macdonald)表示:「對於維拉茲奎茲的奧林匹婭肖像的搜查工作終於告一段落。這幅畫像出自史上最偉大的肖像畫家之手,1650年於羅馬完筆,描繪當時權傾天下的風雲女子,一直經由早期記錄及版畫得以流傳,可惜作品一度失傳近三百年。

如今此作重見天日,爲這位西班牙藝術大師的生平作品再添一幅代表作,亦是少數僅存於私人收藏的維拉茲奎茲作品」 。

並且此畫作於維拉茲奎茲的「黃金時期」,亦是他作於羅馬的少數肖像畫之一,更是唯一一幅女子肖像,細膩地展現一位豐腴圓潤的女子,處處展現出藝術家捕捉和呈現畫中人個性的獨特天賦。