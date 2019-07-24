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田奈藝術負責人黃瀞誼： 發掘下一顆如KAWS般耀眼的潮流藝術新星

2019-07-24 12:03亞洲藝術新聞

田奈藝術作為新生代畫廊，不按傳統常規的畫廊經營方式，而是善用社群媒體的力量推廣自身魅力，甚至透過O2O（Online to Offline）的方式取得訂單，配合社群平台應運而生的行銷模式，進入門檻只需要拿出手機，連結一個個潮流名人的社群IG，透過社群平台，打造田奈藝術面向國際潮流文化的資料庫，毫無時差的走在潮流藝術的尖端

一踏入台北田奈藝術的空間，映入眼簾的是張大沙發上擺著KAWS與村上隆的公仔抱枕，原本專注於手邊事務的黃瀞誼，此時即起身親切爽朗的招呼，手上戴著村上隆公仔銀戒的她，從治裝到空間的佈置，都無疑地指向她是潮流藝術的重度愛好者。她鮮少社交，大部分的時間都專注於平板上「做功課」。田奈藝術作為新生代畫廊，不按傳統常規的畫廊經營方式，而是善用社群媒體的力量推廣自身魅力，甚至透過O2O（Online to Offline）的方式取得訂單，配合社群平台應運而生的行銷模式，進入門檻只需要拿出手機，連結一個個潮流名人的社群IG，透過社群平台，打造田奈藝術面向國際潮流文化的資料庫，毫無時差的走在潮流藝術的尖端…

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2004年，是黃瀞誼進到藝術產業的元年，她先後在大未來耿畫廊、北京索卡與菲利浦畫廊等畫廊體制下近十年的嚴謹訓練；並於2016年，在全台畫廊密度最高的台北大內藝術特區，她建立了屬於自己的平台——田奈藝術。

今年五月，田奈藝術推出了一檔由她親自接洽、策畫的英國潮流藝術家喬治．莫頓．克拉克（George Morton-Clark）於台灣的首展，黃瀞誼雀躍的談到：「我幾乎無時無刻都在做功課研究潮流藝術家，當時發現村上隆、KAWS等知名藝術家都與喬治互相關連，再翻看喬治的作品，發現實在是太喜歡了，於是就透過Instagram私訊邀請他來台北展覽，當時也沒想到有上萬人追蹤的喬治會回訊，並且在短短十分鐘內決定合作，所以能找到他算是緣分，喬治在歐洲代理的畫廊是奧佩拉畫廊（Opera Gallery），所以他具有十分豐富的參展經驗，讓我們的首次合作十分順利，此次個展期間我們也拿下了喬治於亞洲的獨家代理權。」

問起黃瀞誼為何關注潮文化？她表示：「我是始於自己與KAWS的成長有所共鳴，看到他的作品會對應到我大學喜歡蒐集公仔的回憶。再來是，許多年輕的藏家會詢問我們是否能代訂潮流藝術家的作品，我才開始認為，連客人都不斷地在進步，我們怎麼能停止成長呢？當然重點也是因為我自己也很喜歡潮流文化，所以誰說畫廊不能擺公仔? 我就是想擺擺看！」

對於目前亞洲藝術市場往潮藝術蓬勃發展的趨勢，早已大量研究潮藝術的黃瀞誼認為：「亞洲潮藝術已不容忽視，尤其潮藝術的聯名效應會持續壯大潮藝術家之間的聲勢，比如村上隆透過與MADSAKI、Mr.和Off White等人聯名作品，不斷地在提攜他的子弟兵；此外，潮藝術家也善於藉由與高端品牌合作提高知名度，比如村上隆善於與媒體打交道，也很早就跟LV做聯名包款，而喬治接下來的策略會跟村上隆較類似，像這次來台也與英國百年皮衣品牌ALLSAITS合作，於現場在皮衣上做畫，喬治早先在歐洲也有與巴斯基亞作品一同展出的經驗，也曾與英國百年地毯Knotrugs特別合作的訂製地毯等，都展示與品牌和名人聯名的策略。潮藝術在亞洲的發展我認為會持續看漲，但重點是大家都在等待下一個KAWS會是誰？而發掘下一顆如KAWS般耀眼的潮流藝術新星，更是田奈藝術的野心。我們對喬治有這個信心，喬治已經與迪士尼簽約獲得授權，而他接下來的計畫會與Apporfolio合作，明年Apporfolio會攜村上隆、葡萄牙鑿牆藝術家Vhils、與色盲藝術家Daniel Arsham一同參展香港巴塞爾。潮藝術的特別之處是與任何人事物都可以聯名，很符合我喜歡合作的個性。」

推廣潮藝術不僅出自黃瀞誼的愛好，另一方面也契合田奈藝術的唯一原則「不做剖析人心晦暗面的展覽。」黃瀞誼認為：「因為藝術的渲染力很大，我想多帶給大家歡樂，因為快樂也是藝術，像此次亞洲藏家特別喜歡喬治的寶可夢系列，因為寶可夢系列把一種童年最美好的記憶喚出來，而這系列客群的年齡層可以橫越二、三十年的跨度，因此透過喬治也讓我們耕耘到許多很年輕的藏家。」黃瀞誼拿出手機，展示了年輕的客戶放在IG上十分具有「Instagram Worthy」的作品收藏照「當時喬治只在IG上發布要與我們合作的消息，即有北京的年輕藏家跟我們聯繫指定要喬治的某件作品。」

田奈藝術與藝術家的合作和客戶訂單皆來自於Instagram，藉由社群平台所提供的線上客戶服務，再到線下合作的虛實整合，意外讓田奈藝術搭上O2O經營模式的風潮，其策略也打開了新生代藝廊與新晉收藏家介入藝術市場的另一道大門，彰顯潮藝術不單打獨鬥，反倒聰明的合縱連橫尋找盟友，藉由同盟策略壯大平台與個人的聲勢的特性，在媒體與社群平台如火如荼發酵的年代，與誰冠上一個「X」聯名才是重點。而潮藝術所扣合的大眾文化，更翻轉人們對於藝術聖殿高不可攀的迷思，符合了黃瀞誼希冀打造平易近人的藝術空間理想。站在潮藝術崛起的當口，田奈藝術要怎麼思索下個十年的經營策略？

黃瀞誼玩味的說：「沒有計畫，跟著潮流走！」

2019年7月號,No.174
2019年7月號,No.174
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《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。
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