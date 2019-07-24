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作品 到底是藝術價值還是藝術資產？

2019-07-24 12:01亞洲藝術新聞

許多的專業藝術市場人士，甚至是學者、媒體…所抱持的看法則會寬大一點，這些人往往會認為；藝術家創作一件作品所執定的藝術價值，固然不能說全然錯誤，但所謂好作品、壞作品牽涉到後來發展出來的標準認知程序，這使得藝術價值的認定，更應該將作品本身在離開藝術家工作室之後所創造出來的「作品」；那才是能將作品導向藝術資產的社會地位。

藝術家，總是會這樣執著地認為；當在工作室起成一件作品之時，作品就已經具備了藝術價值。但是，這樣的想法，卻未必能夠獲得大多數人的服膺。許多的專業藝術市場人士，甚至是學者、媒體…所抱持的看法則會寬大一點，這些人往往會認為；藝術家創作一件作品所執定的藝術價值，固然不能說全然錯誤，但所謂好作品、壞作品牽涉到後來發展出來的標準認知程序，這使得藝術價值的認定，更應該將作品本身在離開藝術家工作室之後所創造出來的「作品」；那才是能將作品導向藝術資產的社會地位。

參與日本直島計劃孵化與完成、歷任金澤21世紀美術館長，現在是東京藝術大學美術館長暨教授、東京都練馬區立美術館長的秋元雄史(YUJI AKIMOTO)，在他那本《直島誕生》的書裡，有個很小的章節討論到「作品是藝術或資產」。秋元雄史就說『現代藝術分為兩類，一是未來要被創造的藝術，另一類則是已經被創造出來的藝術』。『換句話說，就是價值未定的藝術與價值已定的藝術，兩者間有著無法填補的鴻溝』。本身就是東京藝術大學美術系畢業的秋元雄史就提到，藝術價值僅是由藝術家所創造，當作品被創作出來的時候，已經有被評定的價值，當然；價格也含括在價值之內。但是，他也說明；作品進入社會的過程不單純是好的作品就能獲得好的評價。『藝術的價值並非在作品誕生瞬間便已決定，還包含其後嵌入歷史這項作業，有著創作的餘地』。

事實上，秋元雄史談到的概念很簡單。也就是說，藝術價值或藝術原生價格係來自藝術家個人的鑄造。但是，藝術資產；則是作品進入整體的社會支流後，一路下來由環境所共同鍛造出來的。

當一位藏家購買一件作品，當然，這件作品本身除了藝術家蓄積的精神養分之外，假若這位藝術家又已經是在市場流通的藝術家，那麼其作品就一定帶著這位藝術家市場價格宿命。因此，藏家可以對外表示，其所收藏的這位藝術家作品價格在那裡。但是，這並不等於這件作品就已經被論斷其藝術資產是多少含金量。因為，作為資產的藝術品是現在及未來「持續性的累加」，與藏家一開始購買這件作品所投資的金額是不能等價齊觀。如果更淺白一點講，假設藏家是個具有火眼金睛、有前瞻性的藝術鑑賞者，其所收藏的藝術品又多數是「已成功的藝術品」，那也等於是說；他所面對的是堆疊成為資產的藝術品，其所面對的價格早早就超越藏家當初購買時所投資的價格。

我夙來主張藝術家一定要展覽、一定要走入市場，前者是一種分享、後者則是提出另類自我觀視方法。藝術家在畫室面對作品，屢屢陷入一種主觀環境的事事，往往無法多考慮作品以外的客觀性。當作品走出畫室進入公共區域，環境會充塞著許多與作品無關的客觀現實，這個時候藝術家在面對自己的作品時，反倒能夠看到在畫室所看不到的作品情態，這對於藝術家是個良好的互動性。市場的反映既尖銳又現實，儘管這樣的現實並非是一種絕對值，卻是讓藝術家有個從作品以外的角度來看自己創作的機會。藝術家在一次次展覽裡面，等於是在完成個人對於藝術創作的提升，藝術價值也會隨著這般歷練往上疊加出厚度。當作品與市場正面廝殺幾番，無形間是為藝術家、藝術作品在未來的藝術資產價值累積高度。所以，藝術家怎能不看重每次的上台機會呢？

藝術品進入市場，確實存在著人為操弄的現實性。現在即便是學術都在為市場服務的當際，市場；怎可能逃脫得了人為因素？當春季拍賣、藝術博覽會不斷有資訊灌爆你的判斷；不斷提示你，買氣有多麼瘋狂、秒殺速度不停翻新時，你永遠都要記住；藝術投資與藝術資產，絕不可能互為等號。原因在於，市場永遠不缺追逐的物件。但具有品格的藝術價值作品，永遠只屬於有品行、有才氣的藝術家，不是把抄襲講成學習的藝術作品。這，就是藝術資產與藝術投資所存在不同階，基礎上；這兩者不是在一個同溫層。

藝術作品能夠成為藝術資產，其實還有個理由較少被提及，那是含蘊在作品裡面的精神氣質。也就是說，這樣的作品是具有療癒性；而不僅僅只存在視覺性、譁眾性，它們都能通過時間磨練，也能在歷史篩濾過程被留下來。秋元雄史也說『作品進入社會的過程不單純是好的作品就能獲得好的評價』。所以，作為一位現代的藝術愛好者、收藏者，可能都得要有一番心理建設。自己再有錢，也永遠不如他人有錢。從「看」到「欣賞」再到「購藏」，初始心理行為可以有投資，但絕對要比市場容易炒作激情更審慎去面對與保有自己的熱情，一定要找出作品感動你的初心。藝術市場固然能跳脫常識的行為，但可成就為資產的藝術；卻永遠不會背離常識。

2019年7月號,No.174
2019年7月號,No.174
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《當代藝術新聞》創立於2005年，以報導亞洲藝術為核心，及世界各地如倫敦、巴黎、紐約……等地區的當代藝術為主，針對各地當代藝術的展覽，及策展人所扮演的角色地位，對當代藝術的發展做最深入即時的剖析報導，我們將持續帶領讀者見證亞洲當代藝術的風起雲湧。
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